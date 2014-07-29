Как почистить мягкую мебель в домашних условиях

Общие рекомендации по чистке мягкой мебели

Большинство загрязнений на мягкой мебели можно удалить в домашних условиях. Но перед тем как начинать чистку обивки, внимательно изучите следующие рекомендации.

Перед использованием средства для очистки опробуйте его на незаметном участке обивки. Даже специальные шампуни могут повредить краситель и оставить некрасивые разводы.

Не смешивайте несколько чистящих средств и не применяйте их сразу друг за другом. Взаимодействуя, они могут испортить обивку.

Перед началом чистки тщательно удалите пыль пылесосом. Процедуру лучше повторить дважды. Именно из-за оставшейся пыли на обивке могут образоваться пятна.

Установите пылесос на минимальную мощность. Используйте специальные насадки, предназначенные для очистки обивки. Не допускайте втягивания ткани в трубу, это может деформировать ее.

Регулярно проводите чистку мебели, не позволяйте посторонним веществам впитаться в ткань. Проще оттереть свежие пятна, чем въевшиеся загрязнения. Для начала воспользуйтесь обычной водой и мылом, если они не помогут вывести пятно, используйте специальную бытовую химию.

Не используйте средства на основе хлора и народные рецепты, содержащие бензин, чтобы не повредить волокна ткани и не обесцветить ее.

Удаляя пятна, двигайтесь от краев к центру, так вы сможете избежать разводов. Старайтесь обработать всю поверхность обивки за раз.

Наносите чистящие средства сперва на спинку, затем на подлокотники, сиденье, боковые и нижние части мебели.

По окончании чистки тщательно удалите остатки моющего средства влажной тканью или пылесосом.

Позаботьтесь о том, чтобы мебель хорошо просохла после мытья. Проветривайте помещение, включите отопительные приборы. Можно также воспользоваться холодным феном или вентилятором. Помните, что для предотвращения появления неприятного запаха обивку и наполнитель нужно просушить в течение первых 12 часов.

Особенно осторожно нужно чистить предметы с элементами из металла, кожи и дерева, не допускайте попадания моющих средств на эти материалы.

Сухая чистка мебели

Удалить пыль с мебели можно с помощью обычного бытового пылесоса. Многие обивочные ткани не терпят влаги, поэтому такой способ чистки является для них предпочтительным. Кроме того, воздействие воды может повредить наполнитель, а без тщательной просушки он приобретет неприятный запах. С осторожностью используйте инструменты для выбивания пыли, они могут повредить ткань. Пылесосить мебель нужно не реже раза в неделю. Если нужно не только удалить пыль, но и вывести пятна с таких тканей как гобелен, натуральный шелк, бархат, велюр, используйте специальные средства для сухой чистки. Они представляют собой порошки или пенящиеся спреи. Порядок использования средств для сухой очистки тканей:

тщательно пропылесосьте мебель с помощью специальных насадок;

равномерно распределите по поверхности чистящее средство. Пену наносите чистой губкой. Порошок распределите сухой мягкой щеткой. Не трите поверхность обивки с усилием и не вбивайте частицы порошка в ткань;

оставьте чистящее средство на время, указанное в инструкции;

удалите остатки пылесосом. При необходимости повторите процедуру.

Влажная чистка мебели

Существует несколько способов удалить пятна с обивки мягкой мебели. Самым доступным и безопасным средством для влажной чистки является обычный мыльный раствор. Он справится с грязью без ярко выраженных пятен. Для сложных загрязнений используйте специальное средство для влажной чистки:

разведите его в баке моющего пылесоса с чистой водой согласно инструкции;

равномерно распределите средство по обеспыленной поверхности;

при необходимости оставьте состав на несколько минут;

удалите остатки с помощью пылесоса;

просушите обивку в проветриваемом помещении.

Специализированные средства не только эффективно удалят пятна, но и придадут мебели приятный аромат. Освежить мебель можно и с помощью пароочистителя «Керхер». С ним вы не только удалите застарелую грязь, но и уничтожите опасных микробов.

Решения от Kärcher

Облегчить уход за мягкой мебелью дома и в офисе поможет бытовая техника «Керхер». Наши пылесосы, предназначенные для очистки обивки, отличаются высокой эффективностью и удобством использования. Хозяйственные пылесосы незаменимы при уборке складов, промышленных помещений, гаражей и мест с высокой влажностью. Используйте моющие пылесосы «Керхер» для разных типов поверхности. Чтобы выбрать подходящую модель, познакомьтесь с нашим каталогом или обратитесь за консультацией к эксперту клиентской службы.

Чистка обивки с помощью пылесоса «Керхер»

Модели, представленные в нашем каталоге, помогут быстро удалить даже самые стойкие загрязнения. При этом использование пылесосов, оснащенных пароочистителем, позволит не только избавиться от грязи, но и освежить обивку. Для полной очистки обивки мягкой мебели и ковровых покрытий используйте моющие модели. Разведите в специальном резервуаре очищающее средство и пылесосом под давлением нанесите раствор на поверхность. Ворс будет увлажнен на всю глубину, что обеспечит удаление въевшейся грязи, неприятного запаха и восстановление структуры волокон. При необходимости можно оставить раствор на поверхности на некоторое время для более эффективного воздействия. Затем соберите загрязненную пену пылесосом и наслаждайтесь чистотой. С помощью бытовой техники «Керхер» вы сможете очистить не только мягкую мебель, но и ковры, матрасы, текстильную обивку стен.

Как работает моющий пылесос

Во время работы прибор может распылять моющий состав и тут же собирать его вместе с отделившейся грязью. Для достижения наилучшего результата используйте чистящее средство «Керхер», предназначенное для моющих пылесосов. Наши модели имеют отдельные емкости для чистой и грязной воды. Моющий пылесос «Керхер» – отличный выбор для владельцев домашних животных и людей, страдающих аллергией. Глубокая очистка волокон ткани позволяет достичь гигиенической чистоты в комнате. Наши пылесосы отличаются удобством использования и универсальностью. Модели серии SE оснащены съемным баком для чистой воды и подходят для уборки больших помещений. Ударопрочный бак легко наполнять и опорожнять. Технику можно использовать для сухой и влажной уборки, твердых и текстильных поверхностей.