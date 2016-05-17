Очистка емкостей в химическом производстве
Для химической промышленности характерен широчайший спектр задач по очистке ёмкостей. Из-за разнообразия производственных процессов, используемых веществ и типов ёмкостей здесь предъявляются особые требования к индивидуальным решениям – от специальных технологий для удаления остатков лаков или растворителей до соответствия требованиям взрывозащищенности и автоматизации.
Разнообразие ёмкостей и методов очистки
Все наши решения максимально адаптированы под потребности клиента. Исходя из габаритов ёмкости и сложности загрязнения, формируется индивидуальная технология мойки, которая может состоять из различных этапов – мойка холодной/горячей водой, использование чистящего средства, пропарка, сушка и пр.
Что влияет на процесс чистки?
На процесс чистки влияет не только габариты ёмкости и характеристики загрязнения, но и конфигурация элементов внутри ёмкости. Во многих реакторах имеется несъёмная мешалка, фреза или другой механизм. Их наличие серьёзно затрудняет доступ к некоторым зонам реактора. Зачастую эти элементы являются несъёмными, и могут иметь различное расположение относительно центра резервуара. Наличие таких элементов серьёзно осложняет мойку ёмкости из одного положения, и приводит к возникновению «мёртвых зон».
Моечная головка с позиционирующим устройством
Для решения проблемы мёртвых зон в ёмкостях с мешалкой, моечная головка может быть оснащена специальных опорным диском с позиционером. Наличие позиционера позволяет осуществлять мойку ёмкости последовательно из нескольких точек. Позиционер позволяет отклонять моечную головку от вертикальной оси, обеспечивая, таким образом, изменение положения головки внутри ёмкости. Для мойки крупногабаритных ёмкостей возможно изготовление головки с возможностью перемещения до 2000 мм.
Специальные аппараты высокого давления
Для мойки ёмкостей в химическом производстве очень часто используются специальные чистящие средства и растворители, которые приводят к быстрому выходу из строя ответственных частей насосов высокого давления. Для таких случаев в линейке Kärcher есть специальные аппараты высокого давления (АВД), предназначенные для работы с концентрированными кислотными и щелочными чистящими средствами, а также растворителями и ацетонами. Данные аппараты доступны во взрывобезопасном исполнении, могут иметь стационарное и мобильное исполнение (агрегат размещается на тележке).
Схема очистки смесительного резервуара.
На схеме показана в разрезе конструкция мобильной установки для внутренней чистки ёмкостей. На тележке, подкатываемой к подлежащей очистке емкости, закреплена моечная головка. Использованная очищающая жидкость поступает в резервуар для работы в режиме циркуляции, фильтруется в нем и вновь подается в агрегат высокого давления.
Комплексная система управления очисткой емкостей на химическом производстве
Предлагаемые Kärcher инновационные системы управления соответствуют последнему слову техники. Системы управления Kärcher выполнены на базе высококачественных комплектующих ведущих мировых производителей. Каждая система управления – будь то релейная или микропроцессорная, ручная или автоматизированная, с регистрацией информации или сетевым интерфейсом, – разрабатывается индивидуально исходя из запросов клиента.
Система программного управления
Перепрограммируемая система управления обеспечивает управление установкой при помощи специально разработанного программного обеспечения. Концепция управления предусматривает различные опции, обеспечивающие адаптацию к конкретным условиям эксплуатации.
Система управления для мобильной установки
Для мобильной версии установки шкаф управления размещается непосредственно на тележке. Компоновка шкафа и вид органов управления согласуется с заказчиком и может быть выполнено во взрывобезопасном исполнении
Системы управления / мониторинга технологических процессов
Kärcher предлагает различные варианты систем управления – от простых релейных до микроконтроллерных. Для визуализации информации и ввода данных могут использоваться как простая сенсорная панель, так и персональный компьютер, обеспечивающий оператору повышенное удобство.
• Отдельный компьютер в диспетчерской с необходимым интерфейсом и пакетом программного обеспечения.
• Визуальное отображение состояния всех функционирующих компонентов.
• Гибкость благодаря возможности параметризации
Компоненты для очистки емкостей на химпроизводстве
Моечные головки
ICH 80/16
Пропускная способность: до 8000 л/ч
Давление: до 160 бар
Температура воды: до 85 °C
Привод: от потока жидкости
Диаметр горловины: от 150 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 10 кг
HKF 50 P
Пропускная способность: До 1200 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Пневматический
Давление сж. воздуха: 4-7 бар
Расход сж. воздуха: 500 л/мин
Диаметр горловины: От 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг
HKS 100 LM/AC
Пропускная способность: До 3000 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды: до 85 °C
Привод: От потока жидкости
Диаметр горловины: От 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 7 кг
HKF 200 E
Пропускная способность: До 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Частота вращения рабочей части: 10/20 об/мин
Привод: электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: От 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг
HKF 200 P
Пропускная способность: До 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Пневматический
Давление сж. воздуха: 4-7 бар
Расход сж. воздуха: 500 л/мин
Диаметр горловины: От 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг
Аппараты высокого давления для очистки емкостей
HDCI это мобильный и надежный агрегат для подачи жидкостей в рабочую область при мойке емкостей. Индустриальное исполнение (с возможностью работы 24/7), увеличенные сервисные интервалы, простота и разумная цена, при высоком качестве исполнения, делают данную установку наиболее выгодным решением для оборудования простейшего моечного поста для мойки емкостей (реакторов, диссольверов, цистерн). Доступны исполнения для работы с водой, щелочами/кислотами и растворителями.