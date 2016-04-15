Очистка и мойка автоцистерн
Внутренняя мойка и очистка автоцистерн всех типов является одной из наиболее трудоёмких задач. Продукты Kärcher позволяют выполнить чистку автоцистерн эффективно и в сжатые сроки. Мы предлагаем моечные комплексы и установки для молоковозов, которые позволяют выполнить высококачественную мойку автоцистерн для перевоза молока.
Решения для мойки автоцистерн
Процессы очистки внутренних стенок автоцистерн, используемых для перевозки жидких или сыпучих грузов, осуществляются с высокой точностью в автоматическом режиме. Для этого используются специальные моечные головки, оптимально взаимодействующие с системами управления Kärcher и рядом других компонентов: высокоэффективными насосами высокого давления, водонагревателями, парогенераторами и разнообразными принадлежностями. Такие модульные системы позволяют решать любые задачи: очистки цистерны холодной, теплой или горячей водой, кислыми или щелочными растворами, ее пропаривания и сушки.
Комплексная Технология очистки автоцистерн
Все наши решения максимально адаптированы под потребности клиента. В состав моечного решения входит всё необходимое оборудование для проведения комплексной очистки автоцистерн от любых загрязнений.
Использования чистящих средств
Kärcher предлагает модули подачи чистящих средств, обеспечивающие рациональное и точное дозирование в соответствии с технологией мойки. Чистящие средства могут подаваться как на стороне всасывания насоса, так и непосредственно в линию высокого давления.
Сушка емкости
Завершающее высушивание после мойки сокращает время простоя, и позволяет снова эксплуатировать цистерну сразу после проведения мойки. Особенно это актуально в зимний период, чтобы исключить замерзание остатков воды в цистерне.
Нагрев воздуха сушки возможен как при помощи газовых или жидкотопливных тепловентиляторов, так и с помощью парового теплообменника
Оборудование для нагрева воды
Многие загрязнения значительно эффективнее удаляются при помощи горячей воды. Модуль нагрева воды может быть выполнен как на базе газового или жидкотопливного водонагревателя, так и на базе парового теплообменника. Конфигурация выбирается в зависимости от предпочтений клиента и имеющихся ресурсов.
Комплексная система управления
Предлагаемые Kärcher инновационные системы управления соответствуют последнему слову техники. Системы управления Kärcher выполнены на базе высококачественных комплектующих ведущих мировых производителей. Каждая система управления – будь то релейная или микропроцессорная, ручная или автоматизированная, с регистрацией информации или сетевым интерфейсом, – разрабатывается индивидуально исходя из запросов клиента.
Система программного управления
Перепрограммируемая система управления обеспечивает управление установкой при помощи специально разработанного программного обеспечения. Концепция управления предусматривает различные опции, обеспечивающие адаптацию к конкретным условиям эксплуатации.
Управление с сенсорной панели
Удобная сенсорная панель (опция) позволяет контролировать и изменять параметры, отображает сообщения о неисправностях и показывает место неисправности на интерактивной схеме комплекса.
Системы управления / мониторинга технологических процессов
Kärcher предлагает различные варианты систем управления – от простых релейных до микроконтроллерных. Для визуализации информации и ввода данных могут использоваться как простая сенсорная панель, так и персональный компьютер, обеспечивающий оператору повышенное удобство.
• Отдельный компьютер в диспетчерской с необходимым интерфейсом и пакетом программного обеспечения.
• Визуальное отображение состояния всех функционирующих компонентов.
• Гибкость благодаря возможности параметризации до 7 программ автоматизации.
Компоненты для очистки емкостей
Моечные головки
ICH 80/16
Пропускная способность: до 8000 л/ч
Давление: до 160 бар
Температура воды: до 85 °C
Привод: от потока жидкости
Диаметр горловины: от 150 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 10 кг
HKF 200 E
Пропускная способность: до 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды до: 95 °C
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: от 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг
HKF 200 P
Пропускная способность: до 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Пневматичсекий
Мощность: 120 Вт
Давление сж. воздуха: 4-7 бар
Расход сж. воздуха: 500 л/мин
Диаметр горловины: от 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг
Аппараты высокого давления для очистки автоцистерн
HDI 30/10
Производительность 3000 л/ч
Рабочее давление 100 бар
Подвод воды 3200 л/ч
Температура воды на входе до 60/80 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 12 кВт
Вес 115 кг
HDI 38/12
Производительность 3800 л/ч
Рабочее давление 120 бар
Подвод воды 4000 л/ч
Температура воды на входе до 60/80 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 15 кВт
Вес 180 кг
HDC Standard
Производительность 4000/ 6000/ 8000 л/ч
Рабочее давление 80/160 бар
Подвод воды 4000/ 6000/ 8000 л/ч
Температура воды на входе до 60/ 85 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 12...46 кВт
Вес 330...580 кг
HDCI
Производительность 3000 л/ч
Рабочее давление 50/100 бар
Температура воды на входе до 60°С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 5,5…11 кВт
Вес 190…240 кг
Возможные рабочие среды: вода, щелочи, кислоты, растворители.
Мобильная и стационарная версии