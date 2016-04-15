Очистка и мойка автоцистерн

Внутренняя мойка и очистка автоцистерн всех типов является одной из наиболее трудоёмких задач. Продукты Kärcher позволяют выполнить чистку автоцистерн эффективно и в сжатые сроки. Мы предлагаем моечные комплексы и установки для молоковозов, которые позволяют выполнить высококачественную мойку автоцистерн для перевоза молока.

Решения для мойки автоцистерн

Процессы очистки внутренних стенок автоцистерн, используемых для перевозки жидких или сыпучих грузов, осуществляются с высокой точностью в автоматическом режиме. Для этого используются специальные моечные головки, оптимально взаимодействующие с системами управления Kärcher и рядом других компонентов: высокоэффективными насосами высокого давления, водонагревателями, парогенераторами и разнообразными принадлежностями. Такие модульные системы позволяют решать любые задачи: очистки цистерны холодной, теплой или горячей водой, кислыми или щелочными растворами, ее пропаривания и сушки.

vnutrennuaya ochistka avtocistern
naryzhnyaya ochistka avtocisterns

Комплексная Технология очистки автоцистерн

Все наши решения максимально адаптированы под потребности клиента. В состав моечного решения входит всё необходимое оборудование для проведения комплексной очистки автоцистерн от любых загрязнений.

chistyashie sredstva karcher dlya moyli avtocistern

Использования чистящих средств
Kärcher предлагает модули подачи чистящих средств, обеспечивающие рациональное и точное дозирование в соответствии с технологией мойки. Чистящие средства могут подаваться как на стороне всасывания насоса, так и непосредственно в линию высокого давления.

sushka emkostey

Сушка емкости
Завершающее высушивание после мойки сокращает время простоя, и позволяет снова эксплуатировать цистерну сразу после проведения мойки. Особенно это актуально в зимний период, чтобы исключить замерзание остатков воды в цистерне.
Нагрев воздуха сушки возможен как при помощи газовых или жидкотопливных тепловентиляторов, так и с помощью парового теплообменника

nagrev vody dlya ochistki emkosti

Оборудование для нагрева воды
Многие загрязнения значительно эффективнее удаляются при помощи горячей воды. Модуль нагрева воды может быть выполнен как на базе газового или жидкотопливного водонагревателя, так и на базе парового теплообменника. Конфигурация выбирается в зависимости от предпочтений клиента и имеющихся ресурсов.

Комплексная система управления

Предлагаемые Kärcher инновационные системы управления соответствуют последнему слову техники. Системы управления Kärcher выполнены на базе высококачественных комплектующих ведущих мировых производителей. Каждая система управления – будь то релейная или микропроцессорная, ручная или автоматизированная, с регистрацией информации или сетевым интерфейсом, – разрабатывается индивидуально исходя из запросов клиента.

programmirovanie sysytemy shistki emkostey

Система программного управления
Перепрограммируемая система управления обеспечивает управление установкой при помощи специально разработанного программного обеспечения. Концепция управления предусматривает различные опции, обеспечивающие адаптацию к конкретным условиям эксплуатации.

ypravlenie na sensornoy paneli

Управление с сенсорной панели
Удобная сенсорная панель (опция) позволяет контролировать и изменять параметры, отображает сообщения о неисправностях и показывает место неисправности на интерактивной схеме комплекса.

schema ypravleniya ochistkoy emkosti

Системы управления / мониторинга технологических процессов
Kärcher предлагает различные варианты систем управления – от простых релейных до микроконтроллерных. Для визуализации информации и ввода данных могут использоваться как простая сенсорная панель, так и персональный компьютер, обеспечивающий оператору повышенное удобство.
• Отдельный компьютер в диспетчерской с необходимым интерфейсом и пакетом программного обеспечения.
• Визуальное отображение состояния всех функционирующих компонентов.
• Гибкость благодаря возможности параметризации до 7 программ автоматизации.

Компоненты для очистки емкостей

Моечные головки

моющая головка ICH 80-16

ICH 80/16

Пропускная способность: до 8000 л/ч
Давление: до 160 бар
Температура воды: до 85 °C
Привод: от потока жидкости
Диаметр горловины: от 150 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 10 кг

hke 200e

HKF 200 E

Пропускная способность: до 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды до: 95 °C
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: от 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг

 

hkf200p

HKF 200 P

Пропускная способность: до 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Пневматичсекий 
Мощность: 120 Вт
Давление сж. воздуха: 4-7 бар
Расход сж. воздуха: 500 л/мин
Диаметр горловины: от 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг

hks100

HKS 100

Пропускная способность: до 6000 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: от потока жидкости
Диаметр горловины: от 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 7 кг

 

Аппараты высокого давления для очистки автоцистерн

HDI-chistka-avtocistern

HDI 30/10

Производительность 3000 л/ч
Рабочее давление 100 бар
Подвод воды 3200 л/ч
Температура воды на входе до 60/80 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 12 кВт
Вес 115 кг

 

HDI-chistka-avtocistern

HDI 38/12

Производительность 3800 л/ч
Рабочее давление 120 бар
Подвод воды 4000 л/ч
Температура воды на входе до 60/80 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 15 кВт
Вес 180 кг

HDC - avtocisterny-chistka

HDC Standard

Производительность 4000/ 6000/ 8000 л/ч
Рабочее давление 80/160 бар
Подвод воды 4000/ 6000/ 8000 л/ч
Температура воды на входе до 60/ 85 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 12...46 кВт
Вес 330...580 кг

ochistka-emkostey-avd

HDC Advanced

Производительность 6000/ 9000/ 12000 л/ч
Рабочее давление 100 бар
Подвод воды 6000/ 9000/ 12000 л/ч
Температура воды на входе до 60/ 85 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 22…46 кВт
Вес 425…645 кг

HDCI

HDCI

Производительность 3000 л/ч
Рабочее давление 50/100 бар
Температура воды на входе до 60°С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 5,5…11 кВт
Вес 190…240 кг

Возможные рабочие среды: вода, щелочи, кислоты, растворители.

Мобильная и стационарная версии

Видеоматериалы по очистке автоцистерн

Другие области применения

 