Очистка контейнеров-цистерн

Внутренняя и наружная мойка высоким давлением

Тщательная промывка внутренних поверхностей контейнера осуществляется при помощи моечной головки. Головка сконструирована таким образом, что рабочая часть совершает вращение сразу в двух плоскостях. Зона охвата струй моечных головок составляет 360 °. Вращение рабочей части обеспечивается электрическим, пневматическим или жидкостным приводом.



Также решение может включать в себя оборудование для внешней мойки при помощи пистолета. Внутренняя мойка может проводиться как последовательно, так и параллельно с наружной.