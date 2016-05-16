Очистка Вагонов-цистерн

Внутренняя мойка вагонов-цистерн является наиболее трудоёмкой среди всех прочих мобильных ёмкостей, ввиду значительных габаритов цистерн. Фирма Kärcher обладает обширными знаниями и опытом в области внутренней мойки и очистки железнодорожных цистерн. Мы предлагаем оборудование для моечных комплексов, которые обеспечивают всестороннюю и высококачественную подготовку вагонов-цистерн под налив.

ochistka-vagonov-cistern
ochistka vagona cisterny

Комплексная Технология очистки вагонов цистерн

Для качественной очистки цистерн зачастую недостаточно использовать только воздействие струи высокого давления. Мы предлагаем комплексные решения для очистки цистерн, в состав которых входит оборудование для нагрева воды, оборудование для подачи чистящих средств, оборудование для внутренней сушки цистерны и пр. Каждое решение разрабатывается индивидуально, исходя из потребностей клиента.

vnutrennaya ochistka vysokim davleniem

Внутренняя мойка водой под высоким давлением

Мойка высоким давлением осуществляется при помощи 2-х моечных головок. Головка сконструирована таким образом, что рабочая часть совершает вращение сразу в двух плоскостях. Зона охвата струй моечных головок составляет 360 °. Вращение головки обеспечивается проходящим потоком жидкости. Конструкция привода головок позволяет производить очистку даже при работе с взрывоопасными веществами.

oschitka s chistyashim sredstvom

Использования чистящих средств

Применение чистящих средств позволяет повысить эффективность мойки, а некоторые загрязнения могут быть удалены только с использованием моечных растворов.
Фирма Kärcher предлагает модули подачи чистящих средств, обеспечивающие рациональное и точное дозирование в соответствии с технологией мойки. Чистящие средства могут подаваться как на стороне всасывания насоса, так и непосредственно в линию высокого давления.

nagrevatelnoye oborudivanie dlya vagonov cistern

Оборудование для нагрева воды


Многие загрязнения значительно эффективнее удаляются при помощи горячей воды. Модуль нагрева воды может быть выполнен как на базе газового или жидкотопливного водонагревателя, так и на базе парового теплообменника. Конфигурация выбирается в зависимости от предпочтений клиента и имеющихся ресурсов.

suchka vagona cisterny iznutri

Внутренняя сушка цистерны
Завершающее высушивание после мойки сокращает время простоя, и позволяет снова эксплуатировать цистерну сразу после проведения мойки. Особенно это актуально в зимний период, чтобы исключить замерзание остатков воды в цистерне. Кроме того сушка позволяет снизить концентрацию паров и газов в цистерне, которые образуются в процессе мойки.

Нагрев воздуха сушки возможен как при помощи газовых или жидкотопливных тепловентиляторов, так и с помощью парового теплообменника.

Комплексная система управления

Предлагаемые Kärcher инновационные системы управления соответствуют последнему слову техники. Системы управления Kärcher выполнены на базе высококачественных комплектующих ведущих мировых производителей. Каждая система управления – будь то релейная или микропроцессорная, ручная или автоматизированная, с регистрацией информации или сетевым интерфейсом, – разрабатывается индивидуально исходя из запросов клиента.

programmirovanie sysytemy shistki emkostey

Система программного управления
Перепрограммируемая система управления обеспечивает управление установкой при помощи специально разработанного программного обеспечения. Концепция управления предусматривает различные опции, обеспечивающие адаптацию к конкретным условиям эксплуатации.

ypravlenie na sensornoy paneli

Управление с сенсорной панели
Удобная сенсорная панель (опция) позволяет контролировать и изменять параметры, а также отображает сообщения о неисправностях.

schema ypravleniya ochistkoy emkosti

Системы управления / мониторинга технологических процессов
Kärcher предлагает различные варианты систем управления – от простых релейных до микроконтроллерных. Для визуализации информации и ввода данных могут использоваться как простая сенсорная панель, так и персональный компьютер, обеспечивающий оператору повышенное удобство.
• Отдельный компьютер в диспетчерской с необходимым интерфейсом и пакетом программного обеспечения.
• Визуальное отображение состояния всех функционирующих компонентов.
• Гибкость благодаря возможности параметризации до 7 программ автоматизации.

Компоненты для очистки вагонов цистерн

Моечные головки

ICH 140/14 Ps. F2

ICH 140/14 Ps. F2

Пропускная способность: до 15000 л/ч
Давление воды: до 200 бар
Температура воды: до 95 °С
Привод моечной головки: от потока жидкости
Температура пара: до 191 °С
Расход пара: до 2200 кг/ч
Диаметр горловины: от 550 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: ~240 кг

Аппараты высокого давления для очистки вагонов цистерн

HDI

HDI 30/10

Производительность: 3000 л/ч
Рабочее давление: 100 бар
Подвод воды: 3200 л/ч
Температура воды на входе: до 60/80 °С
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 12 кВт
Вес: 115 кг

 

HDI

HDI 38/12

Производительность: 3800 л/ч
Рабочее давление: 120 бар
Подвод воды: 4000 л/ч
Температура воды на входе: до 60/80 °С
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 15 кВт
Вес: 180 кг

Видеоматериалы по очистке вагонов-цистерн

Другие области применения

 