Очистка Вагонов-цистерн

Внутренняя сушка цистерны

Завершающее высушивание после мойки сокращает время простоя, и позволяет снова эксплуатировать цистерну сразу после проведения мойки. Особенно это актуально в зимний период, чтобы исключить замерзание остатков воды в цистерне. Кроме того сушка позволяет снизить концентрацию паров и газов в цистерне, которые образуются в процессе мойки.



Нагрев воздуха сушки возможен как при помощи газовых или жидкотопливных тепловентиляторов, так и с помощью парового теплообменника.