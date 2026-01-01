PVC und Linoleum reinigen

Als Alternative zum mechanischen Bodenwischer kann auch ein Dampfreiniger genutzt werden. Dampfreiniger produzieren heißen Wasserdampf und arbeiten dadurch besonders hygienisch. Durch die hohen Temperaturen werden 99,99 % der Bakterien und Viren beseitigt, ganz ohne chemischen Reiniger. Damit bieten sich Dampfreiniger auch besonders für Allergiker und Familien mit kleinen Kindern an, die auf dem Boden nicht mit aggressiven Mitteln in Kontakt kommen sollen. Da die Dampferzeugung das Wasser entmineralisiert, hinterlässt der Wasserdampf nach dem Reinigen weder Kalkrückstände noch Putzstreifen. Durch die Hitze trocknet der Boden zügig und ist schneller wieder begehbar.
Für die Reinigung von Böden kommen passende Wischbezüge für die Bodendüse zum Einsatz. Die Bodendüse nach der Dampffreigabe zügig in überlappenden Bahnen hin und her schieben. Dabei nur so viel Dampf zugegeben, wie zum Lösen der Verschmutzungen nötig ist. Bei strukturierten Belägen empfiehlt es sich, über Kreuz zu wischen um die Tiefe der Struktur sauber zu bekommen. Die verschmutzten Bezüge sollten regelmäßig gewechselt werden.