Universal Fleckentferner RM 769 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-490.0Universell einsetzbarer Fleckentferner zur Entfernung nicht wasserlöslicher, stärkerer Verschmutzungen von allen lösungsmittelbeständigen textilen und nicht textilen Oberflächen.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete