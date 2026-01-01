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    Universal Fleckentferner RM 769 | Kärcher

    Kärcher universal stain remover spray bottle with black trigger nozzle, white label with blue and grey design.

    Universal Fleckentferner RM 769

    Artikelnummer: 6.295-490.0

    Universell einsetzbarer Fleckentferner zur Entfernung nicht wasserlöslicher, stärkerer Verschmutzungen von allen lösungsmittelbeständigen textilen und nicht textilen Oberflächen.