Фильтр отработанного воздуха HEPA
После очистки фильтром отработанный воздух становится чище чем воздух в помещении. Рекомендуется замена раз в год.
Фильтр отработанного воздуха надежно очищает воздух от пыльцы и других микрочастиц, вызывающих аллергию. Очень важно, чтобы воздух на выходе из пылесоса был чище чем воздух в помещении. Рекомендуется менять данный фильтр один раз в год.
Особенности и преимущества
Подходит для вертикального пылесоса VC 5
Надежно задерживает пыльцу и частицы, вызывающие аллергию
Воздух на выходе чище чем воздух в помещении
Рекомендуется менять фильтр раз в год
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,042
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,08
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|85 x 75 x 46
Области применения
- Сухой мусор