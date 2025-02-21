Фильтр отработанного воздуха HEPA

После очистки фильтром отработанный воздух становится чище чем воздух в помещении. Рекомендуется замена раз в год.

Фильтр отработанного воздуха надежно очищает воздух от пыльцы и других микрочастиц, вызывающих аллергию. Очень важно, чтобы воздух на выходе из пылесоса был чище чем воздух в помещении. Рекомендуется менять данный фильтр один раз в год.

Особенности и преимущества
Подходит для вертикального пылесоса VC 5
Надежно задерживает пыльцу и частицы, вызывающие аллергию
Воздух на выходе чище чем воздух в помещении
Рекомендуется менять фильтр раз в год
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет черный
Масса (кг) 0,042
Масса (с упаковкой) (кг) 0,08
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 85 x 75 x 46
Области применения
  • Сухой мусор
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