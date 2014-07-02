Очистка воды - системы очистки воды

Забота о природе: системы оборотного водоснабжения от Керхер. Компания Керхер, придающая большое значение вопросам экологии и ресурсосбережения, поможет и вам внести свой вклад в дело охраны окружающей среды – и сэкономить при этом немало денег. Сравнительно низкий расход воды при эксплуатации моечного оборудования Керхер и применение систем оборотного водоснабжения, позволяющих повторно использовать очищенные сточные воды, гарантируют значительную (до 85 %) экономию водопроводной воды. Системы очистки воды для автомоек Керхер отличный шанс снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду и сэкономить деньги на штрафах за не соблюдение норм утилизации вредных отходов производства. Оптимизация автомоек за счёт систем очистки воды разумный подход к ведению бизнеса.

Kärcher Решения для очистки сточных вод без содержания масел

При эксплуатации автомобильных моечных установок или мойке кузовов автомобилей при помощи аппаратов высокого давления образуются сточные воды, практически не содержащие масел. Специальные системы очистки таких сточных вод обеспечивают экономию чистой воды, уменьшение производственных расходов и соблюдение действующих экологических предписаний.

Kärcher Масляная вода

При мойке двигателей и элементов трансмиссии образуются сточные воды с содержанием масел. Специальные системы очистки таких сточных вод позволяют экономить чистую воду и осуществлять сброс воды в канализацию с соблюдением предельно допустимой концентрации углеводородов.

