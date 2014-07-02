Очистка воды - системы очистки воды

Забота о природе: системы оборотного водоснабжения от Керхер. Компания Керхер, придающая большое значение вопросам экологии и ресурсосбережения, поможет и вам внести свой вклад в дело охраны окружающей среды – и сэкономить при этом немало денег. Сравнительно низкий расход воды при эксплуатации моечного оборудования Керхер и применение систем оборотного водоснабжения, позволяющих повторно использовать очищенные сточные воды, гарантируют значительную (до 85 %) экономию водопроводной воды. Системы очистки воды для автомоек Керхер отличный шанс снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду и сэкономить деньги на штрафах за не соблюдение норм утилизации вредных отходов производства. Оптимизация автомоек за счёт систем очистки воды разумный подход к ведению бизнеса.