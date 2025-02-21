Хозяйственные пылесосы

Каким бы ни был мусор – сухим или влажным, крупным или мелким – и где бы он ни находился – в автомобиле, в доме или рядом с ним, в подвале, гараже или домашней мастерской, – универсальные хозяйственные пылесосы Kärcher в любом случае справятся с ним. Они отличаются высочайшей конструктивной прочностью и превосходной силой всасывания в сочетании с энергоэффективностью. Благодаря компактной конструкции эти аппараты занимают мало место при хранении и в необходимый момент всегда быстро оказываются под рукой, а широкие функциональные возможности и обширный выбор аксессуаров гарантируют максимально комфортную уборку с превосходным результатом. При этом аккумуляторная модель может применяться в любых местах, где нет штепсельных розеток.