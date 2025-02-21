Пылесосы для пола дома и квартиры
Жаль, что у наших бабушек не было такой техники. От традиционных бытовых пылесосов для пола до полностью автоматизированного робота-пылесоса для уборки дома или квартиры. В ассортименте интернет-магазина Керхер есть множество превосходных пылесосов, впечатляющих инновационными решениями и максимальным удобством для пользователя. Попробовав наши пылесосы в работе, вы больше никогда не зададите вопросы: где купить пылесос и какой купить пылесос. Ответ будет всегда один только бытовые пылесосы Керхер. Ведь только они имеют богатый арсенал фирменных аксессуаров и комплектующих, способных подстроить устройство под ваши нужды. Ну и конечно же не без известное хорошее Немецкое качество сборки.
Пылесосы сухой уборки
Новые пылесосы серии VC отличаются высокой энергоэффективностью и комфортом для пользователя. Они оснащаются системой огибания препятствий EasySlider, системой быстрой замены насадок QuickClick, устройством автоматического сматывания кабеля и фильтром HEPA 12 (соответствующим стандарту EN1822:1998).
Пылесосы с аквафильтром
Пылесос с инновационным водяным фильтром, выпускающий наружу свежий, тщательно очищенный воздух, прекрасно подходит для аллергиков – и не только для них.
Хозяйственные пылесосы
Поистине универсальное решение: хозяйственные пылесосы Керхер идеальны для уборки в салоне автомобиля, мастерской, гараже, подвале, вокруг дома или при проведении ремонта.
Моющие пылесосы Керхер
Для тщательной очистки ковров, твердых напольных покрытий, обивки мягкой мебели или матрасов: моющие пылесосы Керхер разбрызгивают раствор чистящего средства и сразу собирают его вместе с отделенной грязью.
Автомобильный пылесос
Пылесосы Керхер для уборки в салоне автомобиля. Уборка салона с пылесосом Керхер будет простой и быстрой.
Вертикальные пылесосы
Небольшой пылесос, отличная производительность: эта категория пылесосов идеально подходит для небольших квартир с ограниченным пространством для хранения, для тех, кто не хочет отказываться от превосходных результатов очистки.