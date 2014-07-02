Аксессуары Керхер: насадки для мойки, фильтры для пылесосов и прочее

Все насадки для моек и оборудования Керхер, универсальны. Использование фирменных насадок и аксессуаров, а также фильтров для пылесосов Керхер позволяет оптимизировать производительность моек и другой уборочной техники, а также расширить ее функциональные возможности. При этом специальные комплекты принадлежностей обеспечивают эффективное решение специфических задач (например, мокрой абразивной обработки поверхностей при помощи аппарата высокого давления). Качественные фильтры для пылесоса, сокращают до минимума выброс пыли и других микрочастиц в атмосферу, что значительно улучшает качество уборки! Купить фильтры для пылесосов вы можете прямо в нашем интернет-магазине. Мы соблюдаем стандарты производства по этому проблем с подбором подходящих аксессуаров у вас не возникнет! Получите профессиональную консультацию по насадкам и аксессуарам для мойки.