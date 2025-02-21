Портативная мойка
Во время путешествий, поездок на велосипеде или прогулок с собакой: с улицы домой приносят не только приятные впечатления, но и довольно много грязи. Портативная мойка наведет порядок, а природа подождет за дверью, там, где ей и положено быть.
Аппараты среднего давления
Достаточно лишь присоединить водопроводный шланг: инновационный ручной аппарат среднего давления со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В, не требующий подключения к электросети, прекрасно подходит для быстрой промежуточной уборки.
Аппарат среднего давления
KHB 5 Battery, оснащаемый сменными 18-вольтными аккумуляторами, является превосходным решением для быстрого выполнения самых разнообразных уборочных работ вокруг дома и на приусадебном участке - в любых местах, не позволяющих подключитьс к электросети. Формируемая струя воды среднего давления бережно и тщательно очищает садовую мебель, игрушки, велосипеды и даже небольшие террасы.
Компактная конструкция
Удобное хранение пистолета и спирального шланга под съемным баком для воды. Мойку всегда будет удобно транспортировать и хранить.
Автономная работа
Автономное применение благодаря независимости от электросети.
Бак для воды и индикация уровня наполненности.
4 литрового бака хватит, чтобы помыть 2 велосипеда или несколько более мелких предметов.
Бережная мойка низким давлением
Преимуществом мойки в режиме низкого давления является тщательная очистка без риска повреждения материалов.
Прогулки по пересеченной местности несомненно приносят уйму радости, иногда, правда, они могут стать причиной некоторго беспорядка. Мобильная мойка с компектом принадлежностей для путешествий станет идеальным решением. Аккумулятор и съемный бак для воды вместе с необходимым набором приспособлений отмоют грязь, пыль и песок с ботинок, рюкзаков или прочего походного инвентаря - так ваша машина останется чистой. Мобильная мойка идеальный компаньон для семейных выходов на природу.
Иногда очистку велосипедов можно сравнить с подъемом на гору, однако с помощью портативной мойки это будет как стремительный спуск с горы. Пистолет распылитель бесопасно смоет грязь с чувствитеьных поверхностей, в том числе и с трущихся поверхностей где необходимо сохранить смазку. Специальная щетка поможет удалить трудную грязь. Комплект имеет 4 литровую емкость для воды и литий-ионный аккумулятор, а также чистящее средство и микроволоконную салфетку.
Ох уж эта собачья жизнь. Каждая прогулка с питомцем оканчивается чисткой вашего четвероногого друга - либо придется отмывать ковры или автомобиль. С портативной мойкой низкого давления и специальными аксессуарами можно легко удалить грязь прямо на месте в момент окончания прогулки. Съемный бак и аккумуляторная батарея мойки позволяют мыть животных, даже самых маленьких, без особых проблем.
Применение
Где купить портативную мойку Керхер?
Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах - Керхер Центрах, или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.