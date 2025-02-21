Портативная мойка

Во время путешествий, поездок на велосипеде или прогулок с собакой: с улицы домой приносят не только приятные впечатления, но и довольно много грязи. Портативная мойка наведет порядок, а природа подождет за дверью, там, где ей и положено быть.

Достаточно лишь присоединить водопроводный шланг: инновационный ручной аппарат среднего давления со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В, не требующий подключения к электросети, прекрасно подходит для быстрой промежуточной уборки.

KHB 5 Battery, оснащаемый сменными 18-вольтными аккумуляторами, является превосходным решением для быстрого выполнения самых разнообразных уборочных работ вокруг дома и на приусадебном участке - в любых местах, не позволяющих подключитьс к электросети. Формируемая струя воды среднего давления бережно и тщательно очищает садовую мебель, игрушки, велосипеды и даже небольшие террасы.

Керхер с собой.

Везде. Всегда. Мобильная мойка.

Благодаря интегрированной аккумуляторной батареи и съемному 4 литровому баку для воды портативную мойку можно использовать здесь и сейчас - любое загрязнение можно удалить сразу же. Невероятно практичная мобильная мойка: можно использовать практически для любой задачи за счет большого спектра дополнительных аксессуаров. Различные комплекты принадлежностей помогут справиться с такими задачами как мойка велосипеда после прогулки, очистка обуви после похода или можно даже помыть лапы домашнему любимцу.

компактная мобильная мойка керхер ос3

Компактная конструкция

Удобное хранение пистолета и спирального шланга под съемным баком для воды. Мойку всегда будет удобно транспортировать и хранить.

автономная работа портативной мойки ос3

Автономная работа

Автономное применение благодаря независимости от электросети.

Бак для воды и индикация уровня наполненности.

4 литрового бака хватит, чтобы помыть 2 велосипеда или несколько более мелких предметов.

Бережная мойка низким давлением с ос3

Бережная мойка низким давлением

Преимуществом мойки в режиме низкого давления является тщательная очистка без риска повреждения материалов.

    Комплект для путешествий

    Прогулки по пересеченной местности несомненно приносят уйму радости, иногда, правда, они могут стать причиной некоторго беспорядка. Мобильная мойка с компектом принадлежностей для путешествий станет идеальным решением. Аккумулятор и съемный бак для воды вместе с необходимым набором приспособлений отмоют грязь, пыль и песок с ботинок, рюкзаков или прочего походного инвентаря - так ваша машина останется чистой. Мобильная мойка идеальный компаньон для семейных выходов на природу.

     

      Комплект для велосипедистов

      Иногда очистку велосипедов можно сравнить с подъемом на гору, однако с помощью портативной мойки это будет как стремительный спуск с горы. Пистолет распылитель бесопасно смоет грязь с чувствитеьных поверхностей, в том числе и с трущихся поверхностей где необходимо сохранить смазку. Специальная щетка поможет удалить трудную грязь. Комплект имеет 4 литровую емкость для воды и литий-ионный аккумулятор, а также чистящее средство и микроволоконную салфетку.

       

        Комплект для животных

        Ох уж эта собачья жизнь. Каждая прогулка с питомцем оканчивается чисткой вашего четвероногого друга - либо придется отмывать ковры или автомобиль. С портативной мойкой низкого давления и специальными аксессуарами можно легко удалить грязь прямо на месте в момент окончания прогулки. Съемный бак и аккумуляторная батарея мойки позволяют мыть животных, даже самых маленьких, без особых проблем.

         

        Применение

        Blade cleaning with the OC 3 Mobile Outdoor Cleaner
         
        Camping material cleaning with the OC 3
         
        OC 3 Dog application
         
        OC 3 Hiking boots
         
        Bike cleaning with the OC 3
         
        Kinderwagen reiningen
         

        Где купить портативную мойку Керхер?

        Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах - Керхер Центрах, или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.

