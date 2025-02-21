Портативная мойка

Комплект для велосипедистов

Иногда очистку велосипедов можно сравнить с подъемом на гору, однако с помощью портативной мойки это будет как стремительный спуск с горы. Пистолет распылитель бесопасно смоет грязь с чувствитеьных поверхностей, в том числе и с трущихся поверхностей где необходимо сохранить смазку. Специальная щетка поможет удалить трудную грязь. Комплект имеет 4 литровую емкость для воды и литий-ионный аккумулятор, а также чистящее средство и микроволоконную салфетку.