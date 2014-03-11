Гладильные системы
Отзывы о гладильных комплектах «Керхер» говорят сами за себя! Ведь с ними упрощается не только утюжка и паровая чистка, но и уборка! Паровой гладильный комплект «Керхер» сочетает обе функции. С помощью входящего в комплект пароочистителя можно провести тщательную уборку пола без использования чистящих средств, а паровой утюг и активная гладильная доска помогут без труда идеально отгладить даже самые плотные ткани. Наши гладильные комплексы и системы значительно облегчают работу по дому, ведь в них воплощены самые современные разработки. Компактные, надежные, простые в обращении и невероятно производительные, они избавят вас от хлопот с глажкой и уборкой. Выбрать и купить подходящую модель можно в нашем официальном интернет-магазине.
Паровые гладильные системы
Паровая гладильная система Kärcher позволит Вам осуществлять и глажку, и уборку с профессиональным качеством. Она состоит из пароочистителя, утюга и гладильной доски.
- Вдвое лучше: утюжка + паровая чистка
- Гладильная доска с функцией продувки для легкой и удобной глажки и активной системой отвода пара для высушивания белья до состояния, позволяющего сразу убрать его в шкаф
- Глажка с экономией 50% времени благодаря постоянному высокому давлению пара
- Оптимальная фиксированная температура подошвы утюга для всех видов тканей, исключающая необходимость в ручной регулировке и предварительной сортировке белья
- Повышенная безопасность благодаря оснащению утюга автоматикой отключения
- Возможность непрерывной работы благодаря системе двух резервуаров
Особенности и преимущества
Паровая гладильная система Kärcher позволяет Вам не только гладить, но и осуществлять уборку, используя для нее только водопроводную воду без каких-либо добавок. Пароочиститель вмещает намного больше воды, чем обычный паровой утюг, и создает в 3–4 раза большее давление. Поэтому мощная паровая гладильная система обеспечивает долгую эффективную глажку с высоким давлением пара, позволяющую сэкономить до 50 % времени. Пар легко проникает даже в структуру плотных материалов, а активная система его отвода обеспечивает получение практически сухого белья. Активирование функции продувки позволяет разглаживать очень тонкое белье без образования на нем складок. При этом пароочиститель можно использовать и отдельно в комбинации с подходящими принадлежностями для решения самых разнообразных задач уборки – например, для тщательной очистки полов без использования для этого бытовой химии.
Глажка с отпариванием
Паровая гладильная система Kärcher отличается многими особенностями, которые значительно облегчат Вам работу. Пароочиститель, оснащенный большим и удобно наполняемым бачком для воды, соединен с утюгом паровым шлангом, по которому под давлением подается пар, образующийся в результате нагрева воды в котле. В самом утюге нет емкости для воды, что исключает подтекание ее капель и необходимость частой доливки. Это сказывается и на весе утюга: он примерно на 800 г меньше, чем у обычных паровых утюгов, что значительно облегает работу, особенно при продолжительной глажке. К тому же подошва повышенного скольжения позволяет очень легко перемещать утюг и быстро разглаживать как плотные, так и деликатные тонкие ткани.
Гладильная доска с функцией продувки и активной системой отвода пара
Паровая гладильная система Kärcher – оптимальное решение для эффективной глажки белья и его одновременного высушивания. Благодаря высокому давлению пар легко проникает в волокнистую структуру материала и хорошо увлажняет его, что обеспечивает превосходный результат глажки даже плотных тканей или сложенного несколько раз белья. При этом активная система отвода пара, удаляющая его избыток непосредственно в процессе утюжки, препятствует промоканию гладильной доски и обеспечивает высушивание белья до состояния, позволяющего сразу же убрать его в шкаф. Kärcher гарантирует Вам и превосходный результат глажки деликатных вещей (например блузок): чтобы на них не оставалось никаких следов, в гладильной доске предусмотрена функция продувки, благодаря которой ткань не прижимается к поверхности доски, а оказывается на «воздушной подушке». Это позволяет легко разглаживать ее без образования складок или лоснящихся участков.
Глажка с экономией до 50 % времени
Паровая гладильная система обрадует даже тех, кто предъявляет к глажке высочайшие требования. Интенсивная подача пара обеспечивает разглаживание самых стойких складок. Высокое давление пара и его продолжительная непрерывная выработка гарантируют превосходную утюжку любых материалов – Вы просто забудете о том, что такое «проблематичное белье». Вы сможете гладить с одной стороны даже плотные ткани и сложенное в несколько слоев белье, что вдвое ускорит глажку. Кроме того, Вам не потребуется сортировать белье перед глажкой: оптимальная фиксированная температура подошвы утюга позволяет гладить любые вещи с постоянной интенсивной подачей пара без изменения температурного режима.
Пароочиститель для уборки во всем доме
Пароочиститель Kärcher, легко отсоединяемый от гладильной доски, в комбинации с различными насадками и прочими принадлежностями может использоваться и для выполнения уборочных работ во всем доме. При помощи пара Вы тщательно очистите полы, стеклянные поверхности, плиту на кухне или сантехнику в ванной. Пароочиститель позволяет решать и специфические задачи, например удалять загрязнения из швов или радиаторов отопления. Оптимальное решение и для глажки, и для уборки: водяной пар гарантирует превосходную гигиену и максимальную экологичность за счет полного отказа от применения чистящих средств.
Различия между моделями SI 4 Iron Kit и SI 4 Premium Iron Kit
Паровая гладильная система SI 4 Premium Iron Kit с аппаратом благородного белого цвета, входящая в линейку Home Line, дополнительно комплектуется мощным соплом, второй круглой щеткой, большой круглой щеткой и еще одной микроволоконной салфеткой для пола, а также микроволоконной обтяжкой для ручной насадки вместо обтяжки из махровой ткани, которая входит в комплект поставки обычной системы SI 4 Iron Kit из программы Home & Garden. По своему конструктивному исполнению обе системы идентичны.
Для более подробного сравнения Вы можете выбрать «Сравнение продуктов» в верхней строке этой страницы и затем щелкнуть мышью на кнопке «Сравнить».
Принадлежности для решения любых задач
Пароочиститель Kärcher – поистине универсальный аппарат. После легкого отсоединения от гладильной доски и оснащения подходящими принадлежностями он может использоваться для наведения чистоты во всем доме: уборки полов, очистки стеклянных поверхностей, кухонной плиты, радиаторов отопления, плитки на стенах и т. д. При этом уборка выполняется самым экологичным способом, без применения каких-либо химических чистящих средств.
Главные преимущества
Паровая гладильная система – превосходное комплексное решение, обеспечивающее как эффективную утюжку, так и тщательную уборку. Она гарантирует пользователю максимальный комфорт и вдвое сокращает время утюжки.
Система отвода пара
Активная система отвода пара обеспечивает его улучшенное проникновение в структуру ткани. Удаление избытка пара гарантирует получение сухого белья, которое может быть сразу же убрано в шкаф.
Функция продувки
"Воздушная подушка" облегчает глажение деликатных материалов и исключает образование складок.
В два раза быстрее
Постоянная подача пара под высоким давлением облегчает глажение плотных материалов и позволяет экономить до 50 % времени.
Принадлежности для решения любых задач
Пароочиститель укомплектован широким набором принадлежностей, обеспечивающих выполнение разнообразных работ.