Насосы для давления воды в доме

Не знаете как подобрать правильный насос?

Воспользуйтесь нашим помощником по подбору насоса.

Насосы Керхер это широкий спектр применения, надежность, качество и долговечность.

Садовые и бочковые насосы идеально подойдут для полива сада или приусадебного участка. Бочечный насос может качать воду прямо из бочки с дождевой воды, что избавляет от необходимости таскать тяжелые лейки. Насосы серии BP Garden обладают более высокой производительностью и могут доставлять воду практически к любой точке для полива.

Если имеется скважина, то стоит обратить внимание на серию насосов серии BP Deep Well, установка в цистерны или глубинные скважины до 60 метров глубиной.

Ответьте всего на несколько вопросов, чтобы подобрать праивльный вариант.