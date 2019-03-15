Как выбрать насос для воды: помощник по подбору от Kärcher

Погружные насосы

Погружные насосы работают непосредственно в воде. Их внутренняя часть имеет надежную изоляцию, обеспечивающую эффективную защиту от попадания внутрь влаги. У таких насосов высокая производительность, они могут работать на большой глубине. Это малошумные компактные устройства, которые легко монтируются, имеют большой ресурс работы. Из-за своих высоких эксплуатационных характеристик они нашли широкое применение не только в быту, но и в промышленности, а также других сферах народного хозяйства. Рассмотрим виды погружных насосов на примере продукции компании «Керхер».

Дренажные. Дренажные насосы предназначены для откачки грязной воды. Они способны перекачивать жидкость с содержанием примесей, механических фракций без риска выйти из строя. Им не страшна ржавчина, песок или другие небольшие фракции, которые могут встречаться в воде.

Скважинные. Такой тип насосов используется для работы на большой глубине. Скважинные насосы достаточно мощные и способны подавать воду на высоту до 300 м. Также они не очень требовательны к качеству жидкости и могут перекачивать ее даже в случае, если в ней присутствуют небольшие механические примеси. Так как скважинные насосы работают на глубине, где давление выше, их корпус имеет высокую степень защиты внутренних элементов и защиты от коррозии. Устройство имеет форму вытянутого цилиндра, погружается в скважину с помощью металлического троса. Вода подается через специальный трубопровод или с помощью шланга.

Колодезные. По принципу работы схожи со скважинными, но предназначены для работы на меньшей глубине – в колодцах. Их эксплуатационные характеристики ниже, как и стоимость. Такие устройства применяют для работы на относительно небольшой глубине, когда использовать мощный скважинный насос нецелесообразно.

Для откачки грязной воды. Этот вид насосов аналогичен дренажным. Отличие в том, что они используются для перекачки вязких и сильнозагрязненных жидкостей. Насос для откачки грязной воды имеет широкое входное отверстие, его конструкция позволяет ему работать с жидкостями, в составе которых есть фракции, которые могут повредить дренажные насосы для чистой воды.

Водометы. Предназначены для перекачки жидкости из скважин небольшой глубины. Водометы имеют высокую производительность, могут применяться для работы с жидкостями, имеющими в составе механические примеси (например, песок). В быту используются для наполнения резервуаров и т. д.

Поплавковые. Такие насосы широко используются в быту. Их основная особенность в том, что управление работой осуществляется с помощью поплавка. Если жидкость поднимается до определенного уровня, насос включается автоматически и откачивает ее до тех пор, пока не будет достигнут нижний предельный уровень. Также поплавковая система отключает насос, когда воды в резервуаре или колодце недостаточно. Это позволяет исключить риск выхода оборудования из строя.

Поверхностные насосы

Поверхностные насосы устанавливаются выше уровня жидкости. Требования к их надежности, герметизации корпуса ниже. Они удобны в использовании и обслуживании, относительно недорогие, могут работать автономно. К их недостаткам можно отнести то, что они не могут подавать воду с большой глубины. Рассмотрим виды поверхностных насосов, их особенность и сферу применения на примере продукции компании «Керхер».

Поливочные. Данный тип насосов имеет простую конструкцию, используется для подачи воды из пруда или скважины с целью полива. Пользуется большой популярностью среди дачников и садоводов, так как имеет простую конструкцию. Не требует особого монтажа, стоимость таких помп невысока.

Самовсасывающие. Используется для подачи воды из открытых источников воды и неглубоких бассейнов. Может применяться для полива, периодической подачи воды или выступать элементом системы водоснабжения, обеспечивая постоянный напор.

Центробежные. Популярный вид насосов, особенностью которого является принцип действия. Внутри его находится постоянно вращающееся колесо с лопастями, которое и обеспечивает перекачку жидкости. Имеют небольшие показатели напора, способны подавать воду с глубины до 7–8 метров (некоторые модели могут работать с глубинами до 20 метров). Способны подавать большие объемы жидкости беспрерывно, обеспечивая постоянное давление в системе.

Напорные. Предназначены для создания постоянного напора в системе. Могут использоваться в частных домах, на приусадебных участках для полива, создания системы орошения или организации системы водоснабжения. Такие насосы способны создавать напор и поддерживать его постоянно. Некоторые модели мобильны, их можно передвигать с места на место, что очень удобно для полива.

Станции водоснабжения. Насосные станции используются для создания автономной системы водоснабжения. Оборудование обеспечивает бесперебойную подачу воды и поддерживает нужное давление в системе. Представляет собой полный комплект оборудования для подачи воды, идеально подходит для тех, кто предпочитает готовое решение. Насосная станция способна решить проблему отсутствия воды в частном доме или на приусадебном участке полностью. Она перекачивает ее из колодца или скважины в систему, откуда ее можно отбирать для разных нужд, будь то полив или бытовое потребление. Управляется с помощью автоматики. К недостаткам станции можно отнести необходимость периодически контролировать работу оборудования, средний уровень шума при ее работе и подъем воды с глубины до 8 метров.

Критерии выбора

При выборе насоса необходимо обращать внимание на его эксплуатационные характеристики. При этом нужно учесть основные моменты:

куда насос будет доставлять воду;

каков источник воды;

технические характеристики самого насоса, а также имеющихся труб и шлангов.

Нужно учесть то, где планируется установка оборудования. Если это погружной насос, то этот вопрос неактуальный. Если поверхностный – нужно выбрать подходящее место. При этом нужно учитывать ограничения, связанные с работой при низких температурах. Обычно насосы устанавливают в помещении, а для наносных станций монтируют специальное сооружение, что позволяет снизить уровень шума и защитить оборудование. Дополнительно нужно учитывать размеры насоса, уровень шума, ресурс работы. Важным критерием является энергопотребление, который определяет производительность и пользу оборудования.

Выбор насоса для разных задач

Насосное оборудование необходимо выбирать, исходя из задач, которое оно будет выполнять. Рассмотрим критерии выбора для основных.

Для полива. Перед покупкой садового насоса необходимо определить, какое оборудование будет использоваться для полива (шланг, система капельной подачи воды, дождеватель и т. д.). Это позволит понять, какая нужна мощность оборудования, какой напор оно должно обеспечивать. Кроме того, нужно учитывать количество точек полива и расстояние к ним. Чаще предпочтение отдают устройствам с простой конструкцией, которые легко монтировать и обслуживать. Играет роль и частота применения. Если речь идет о постоянной подаче воды, лучше отдавать предпочтение поверхностным насосам центробежного типа. При выборе насоса в соответствии с основными критериями (давление, производительность, мощность), рекомендуется делать запас 10–20 %. Это гарантирует, что оборудование будет справляться с поставленными задачами и открывает возможность расширения сферы его использования в будущем.

Для водоснабжения дома. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды и нужный напор, необходимо учитывать количество точек потребления воды. Также нужно учитывать специфику потребления, имеется ли в доме ванная, туалет, стиральная машина и т. д. Еще один важный критерий – откуда отбирается вода. Основные характеристики выбора оборудования для водоснабжения дома такие же: мощность, производительность, напор. Тем, кто предпочитает готовое решение, можно выбрать насосную станцию, эксплуатационные характеристики которой соответствуют требуемым.

Бытовые насосы активно используются в частных домах и на приусадебных участках. Они способны решать важные задачи. На рынке представлены разные модели, различающиеся сферой применения и техническими параметрами. Компания «Керхер» поставляет качественную, надежную продукцию, которая пользуется популярностью как в Азербайджане, так и за его пределами.