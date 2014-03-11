Паровые пылесосы

Система 3 в 1: паровая чистка, влажная и сухая уборка

ффективное очищение поверхностей без применения бытовой химии становится реальным с современными и функциональными паропылесосами для дома. Представленные в интернет-магазине karcher.ru аппараты сочетают в себе функционал пылесоса и возможности пароочистителя.



Безупречная чистота мебели и полов

Пылесос с парогенератором быстро и легко справляется с загрязнениями в прихожей, ванной комнате, на кухне, очищая не только полы и ковры, но и сантехнику, кухонные приборы, мягкую мебель и окна. Деликатный уход за кранами, кафельными поверхностями, варочной панелью и устранение грязи с текстиля еще никогда не были так просты и эффективны.



Эффективное удаление пыли и бактерий

Система 4-кратной фильтрации моделей Kärcher и отсутствие фильтр-мешков значительно повышают эффективность удаления мелкодисперсной пыли и способствуют очищению воздуха в помещении. Обработка поверхностей паром при высокой температуре избавит ваш дом от большинства бактерий, помогая поддержать гигиеническую чистоту.



Удобство эксплуатации

Разработанные и произведенные в соответствии с европейскими стандартами аппараты для уборки Kärcher отличаются эргономичностью и удобством эксплуатации. Многоуровневые регулировки подачи пара и силы всасывания, хорошая маневренность и простота управления значительно облегчают процесс наведения чистоты