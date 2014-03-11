Профессиональные аппараты высокого давления

Непревзойденная разносторонность: профессиональная техника "Керхер" для чистки высоким давлением. С момента изобретения аппарата для чистки высоким давлением в 1950 г. компания "Керхер" постоянно работает над оптимизацией этого метода чистки, добиваясь большей производительности при меньших энергозатратах, ускорения очистки и продления срока службы техники. Являясь лидером мирового рынка, "Керхер" предлагает широчайший ассортимент профессиональных мобильных и стационарных аппаратов высокого давления с подогревом или без подогрева воды, оснащенные электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания.

Популярные модели АВД

Kärcher Аппараты высокого давления без подогрева воды

Аппараты высокого давления без подогрева воды

Эффективное решение для повседневной очистки оборудования, зданий и транспортных средств: благодаря высоким параметрам производительности аппараты высокого давления без подогрева воды легко удаляют даже стойкие загрязнения. Они прекрасно подходят для чистки больших площадей.

GO TO OVERVIEW
Kärcher Аппараты высокого давления с подогревом воды

Аппараты высокого давления с подогревом воды

При равном давлении чистка горячей водой обеспечивает еще лучшие результаты. Аппараты высокого давления Керхер с подогревом воды впечатляют самой современной техникой и максимальным удобством управления.

GO TO OVERVIEW

Контакты

Позвонить: +994502518886
Написать: info@az.kaercher.com
aksessyary easy force

Новые аксессуары EASY!Force и EASY!Lock

Революционная концепция управлением пистолета высокого давления EASY!Force - использование отдачи от струи высокого давления для уменьшения нажима на спусковую рукоятку пистолета. Смена насадок теперь стала быстреев разы в сравнении с аналогичным креплением.

больше информации...

Пистолет EasyForce
Weed_control_Header

Борьба с сорняками

При помощи аппарата высокого давления с подогревом воды, оснащенного предлагаемым Kärcher приспособлением для уничтожения сорняков, Вы можете устранять нежелательную растительность самым экологичным способом – без всяких гербицидов, только горячей водой.

как избавиться от сорняков

Чистящие средства для аппаратов высокого давления

Средства для чистки и ухода, предлагаемые Kärcher для аппаратов высокого давления, идеальны для профессионального применения на различных предприятиях и в пищевой промышленности. Они гарантируют оптимальные результаты чистки при минимальных затратах энергии и времени. При этом специальные рецептуры средств с маркировкой ASF снижают загрязнение сточных вод остатками минеральных масел.

Cleaning Agents Nutzfahrzeug

Мойка грузовых автомобилей и уход за ними

Высокоэффективные чистящие средства, применяемые в аппаратах высокого давления с подогревом и без подогрева воды, легко удаляют стойкую дорожную грязь и даже загрязнения, возникающие на стройплощадках.

Cleaning Agents Vielseitigkeit

Широкий спектр применения в промышленности

Быстродействующие чистящие средства, не повреждающие обрабатываемые материалы, устраняют даже стойкие масляно-жировые загрязнения и копоть.

 

Cleaning Agents Lebensmittel

Гигиеническая чистота на предприятиях пищевой промышленности

Эффективные чистящие и дезинфицирующие средства официально допущены к применению на предприятиях пищевой промышленности.

Cleaning Agents Autohaus

Манящий блеск автосалонов

Наши чистящие средства бережно и эффективно очищают любые поверхности и материалы – от кузовов и подкапотных пространств автомобилей до полов в выставочных помещениях.

К информации о чистящих средствах
Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger

Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды

Использование для чистки горячей воды позволяет уменьшить рабочее давление, сократить затраты времени и объем используемых чистящих средств. Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды в сравнении с аппаратами без подогрева воды:

  • лучший результат чистки
  • уменьшенный расход чистящих средств
  • ускоренное высыхание очищенных поверхностей
  • улучшенные гигиенические показатели
  • сокращение рабочего времени

Использование горячей воды обеспечивает значительную (до 35%) экономию времени и улучшает результаты чистки.

Прочие преимущества и сравнение затрат (HD – HDS)

iSolar от Kärcher: системное решение для чистки солнечных батарей

Наша рекомендация:

наилучшие результаты обеспечивает применение аппарата высокого давления с подогревом воды HDS 10/20-4 M или аппарата высокого давления без подогрева воды HD 10/23-4 S.

  • Высокие эффективность очистки и производительность по площади
  • Дисковые щетки встречного вращения
  • Телескопическая штанга из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном)
  • Радиус действия 1,8 – 14 м (в зависимости от используемой телескопической штанги)
iSolar
Дополнительная информация о чистке солнечных батарей

Аренда аппарата высокого давления

Если вас интересует аренда аппаратов высокого давления Керхер, - напишите нам, пожалуйста, на e-mail: info@az.kaercher.com 

адреса вы можете найти в разделе аренда.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025