Профессиональные аппараты высокого давления

Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды

Использование для чистки горячей воды позволяет уменьшить рабочее давление, сократить затраты времени и объем используемых чистящих средств. Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды в сравнении с аппаратами без подогрева воды:

лучший результат чистки

уменьшенный расход чистящих средств

ускоренное высыхание очищенных поверхностей

улучшенные гигиенические показатели

сокращение рабочего времени

Использование горячей воды обеспечивает значительную (до 35%) экономию времени и улучшает результаты чистки.