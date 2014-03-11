Профессиональные аппараты высокого давления
Непревзойденная разносторонность: профессиональная техника "Керхер" для чистки высоким давлением. С момента изобретения аппарата для чистки высоким давлением в 1950 г. компания "Керхер" постоянно работает над оптимизацией этого метода чистки, добиваясь большей производительности при меньших энергозатратах, ускорения очистки и продления срока службы техники. Являясь лидером мирового рынка, "Керхер" предлагает широчайший ассортимент профессиональных мобильных и стационарных аппаратов высокого давления с подогревом или без подогрева воды, оснащенные электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания.
Популярные модели АВД
Аппараты высокого давления без подогрева воды
Эффективное решение для повседневной очистки оборудования, зданий и транспортных средств: благодаря высоким параметрам производительности аппараты высокого давления без подогрева воды легко удаляют даже стойкие загрязнения. Они прекрасно подходят для чистки больших площадей.
Аппараты высокого давления с подогревом воды
При равном давлении чистка горячей водой обеспечивает еще лучшие результаты. Аппараты высокого давления Керхер с подогревом воды впечатляют самой современной техникой и максимальным удобством управления.
Новые аксессуары EASY!Force и EASY!Lock
Революционная концепция управлением пистолета высокого давления EASY!Force - использование отдачи от струи высокого давления для уменьшения нажима на спусковую рукоятку пистолета. Смена насадок теперь стала быстреев разы в сравнении с аналогичным креплением.
Борьба с сорняками
При помощи аппарата высокого давления с подогревом воды, оснащенного предлагаемым Kärcher приспособлением для уничтожения сорняков, Вы можете устранять нежелательную растительность самым экологичным способом – без всяких гербицидов, только горячей водой.
Чистящие средства для аппаратов высокого давления
Средства для чистки и ухода, предлагаемые Kärcher для аппаратов высокого давления, идеальны для профессионального применения на различных предприятиях и в пищевой промышленности. Они гарантируют оптимальные результаты чистки при минимальных затратах энергии и времени. При этом специальные рецептуры средств с маркировкой ASF снижают загрязнение сточных вод остатками минеральных масел.
Мойка грузовых автомобилей и уход за ними
Высокоэффективные чистящие средства, применяемые в аппаратах высокого давления с подогревом и без подогрева воды, легко удаляют стойкую дорожную грязь и даже загрязнения, возникающие на стройплощадках.
Широкий спектр применения в промышленности
Быстродействующие чистящие средства, не повреждающие обрабатываемые материалы, устраняют даже стойкие масляно-жировые загрязнения и копоть.
Гигиеническая чистота на предприятиях пищевой промышленности
Эффективные чистящие и дезинфицирующие средства официально допущены к применению на предприятиях пищевой промышленности.
Манящий блеск автосалонов
Наши чистящие средства бережно и эффективно очищают любые поверхности и материалы – от кузовов и подкапотных пространств автомобилей до полов в выставочных помещениях.
Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды
Использование для чистки горячей воды позволяет уменьшить рабочее давление, сократить затраты времени и объем используемых чистящих средств. Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды в сравнении с аппаратами без подогрева воды:
- лучший результат чистки
- уменьшенный расход чистящих средств
- ускоренное высыхание очищенных поверхностей
- улучшенные гигиенические показатели
- сокращение рабочего времени
Использование горячей воды обеспечивает значительную (до 35%) экономию времени и улучшает результаты чистки.
iSolar от Kärcher: системное решение для чистки солнечных батарей
Наша рекомендация:
наилучшие результаты обеспечивает применение аппарата высокого давления с подогревом воды HDS 10/20-4 M или аппарата высокого давления без подогрева воды HD 10/23-4 S.
- Высокие эффективность очистки и производительность по площади
- Дисковые щетки встречного вращения
- Телескопическая штанга из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном)
- Радиус действия 1,8 – 14 м (в зависимости от используемой телескопической штанги)
Аренда аппарата высокого давления
Если вас интересует аренда аппаратов высокого давления Керхер, - напишите нам, пожалуйста, на e-mail: info@az.kaercher.com
адреса вы можете найти в разделе аренда.