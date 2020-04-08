МОБИЛЬНОЕ, ЭФФЕКТИВНОЕ И ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ: УНИЧТОЖЕНИЕ СОРНЯКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
При помощи аппарата высокого давления с подогревом воды, оснащенного предлагаемым Kärcher приспособлением для уничтожения сорняков, Вы можете устранять нежелательную растительность самым экологичным способом – без всяких гербицидов, только горячей водой.
С сорняками пора покончить навсегда
Что такое сорняки?
Сорняками называют дикорастущие растения, которые, в отличие от культурных растений, появляются и размножаются естественным путем, без участия человека.
Зачем нужно уничтожать сорняки?
Для борьбы с сорняками есть веские причины. В сельском хозяйстве она необходима для повышения урожайности, а в коммунальном – для поддержания в чистоте и ухоженном состоянии различных наружных территорий и элементов городской инфраструктуры. Ведь многие сорняки стремительно распространяются, а некоторые способны своими мощными корнями причинять серьезный ущерб дорожным покрытиям и строительным сооружениям. Кроме того, заросли сорняков выглядят совсем не эстетично.
Сорняки не сдаются? Поможет горячая вода!
Принцип теплового уничтожения сорняков основан на законах биохимии: большинство белков денатурируется при температуре, превышающей 42 °C.
Изменение в структуре белков приводит к утрате ими способности выполнять свои функции. Необходимое для этого тепло может вырабатываться разными способами и воздействовать на обрабатываемые растения либо непосредственно (в виде пламени), либо после преобразования в тепловое излучение, горячую воду или пар. При этом обработка горячей водой является единственным из нехимических методов борьбы с сорняками, обеспечивающим эффективное воздействие на их корневую систему.
Даже если однократная обработка сорняков горячей водой не приводит к уничтожению всей корневой системы, она – как и каждая последующая обработка – серьезно угнетает их рост. Регулярное применение этого метода сдерживает разрастание сорняков и позволяет уже на следующий год уменьшить частоту обработки. Как показывает опыт, в течение года достаточно произвести 3 – 4 обработки.
Можно обойтись и без гербицидов
В целях охраны здоровья и окружающей среды на использование гербицидов, особенно в населенных пунктах, распространяются строгие ограничения и запреты. Эффективной и экологичной альтернативой химикатам является наш метод обработки горячей водой, проникающей к корням и вследствие резкого повышения температуры разрушающей белковую структуру сорных растений, что приводит к их необратимому повреждению и отмиранию.
Чем горячее, тем эффективнее
Горячая вода оказывает разрушающее воздействие на всю длину корневой системы растения. При этом решающую роль играет температура воды, оптимальное значение которой находится чуть ниже порога парообразования. Выпускаемые Kärcher аппараты HDS способны вырабатывать горячую воду с постоянной температурой 98 °C, идеальной для уничтожения сорняков, и обладают при этом высокой энергоэффективностью благодаря оптимальному КПД горелки.
Безопасный и безвредный метод
В отличие от механических методов борьбы с сорняками, использование горячей воды не связано с риском повреждения или разрушения поверхностей. Низкое рабочее давление (менее 1 бар) обеспечивает щадящую обработку любых материалов. Исключается и опасность возникновения пожара, характерная для метода выжигания.
Универсальное системное решение
Комплексное решение от Kärcher – лидера на мировом рынке уборочной техники – позволит Вам не только эффективно бороться с сорняками, но и с профессиональным качеством выполнять самые разнообразные уборочные работы.
Сильнее любых сорняков
Аппарат высокого давления с подогревом воды в комбинации с приспособлениями WR 10, WR 20, WR 50 или WR 100 обеспечивает уничтожение сорняков практически везде – даже в труднодоступных местах, не допускающих применения других методов. А трейлеры HDS позволяют решать эту задачу даже там, где нет возможности подключиться к электросети и водопроводу.
Мы всегда рядом с Вами
Разветвленная всемирная торгово-сервисная сеть Kärcher позволяет Вам в любой момент обратиться к нам за индивидуальной консультацией и технической поддержкой.
До обработки горячей водой
Значительное обрастание булыжной мостовой травой, мхом и одуванчиками.
После обработки горячей водой
Через неделю после обработки горячей водой сорняки погибли, и большая часть травы уже исчезла вследствие атмосферных воздействий.
До обработки горячей водой
Обрастание цоколя бетонной стены одуванчиками.
После обработки горячей водой
Через неделю одуванчики заметно поникли, а новые сорняки уже не появились.
Совет: проводите обработку своевременно
Поскольку содержание в растениях накопленной влаги изменяется в течение суток, наибольшая эффективность уничтожения сорняков достигается во второй половине дня. При этом первую обработку горячей водой лучше всего произвести еще весной, сразу после появления побегов, – ведь с ростом сорняков увеличивается их устойчивость к тепловому воздействию.
Совет: расстояние до обрабатываемой поверхности
Расстояние между соплами приспособления для уничтожения сорняков и поверхностью почвы должно составлять от 5 до 15 см. При таком промежутке перемещаемое приспособление не зацепляется за землю, что облегчает выполнение работ, а также не происходит значительного уменьшения температуры воды до ее соприкосновения с поверхностью.
Эффективность, комфорт и безопасность
Опыт нескольких десятилетий в области проектирования и производства техники для чистки высоким давлением позволяет нам предложить Вам высокоэффективные мобильные решения для уничтожения сорняков горячей водой.
Системный подход к уничтожению сорняков
Технология уничтожения сорняков горячей водой, отличающаяся высокой эффективностью и безвредностью для окружающей среды, обеспечивает наилучшие результаты при условии оптимального взаимодействия всех компонентов, используемых для ее реализации. Наши новые приспособления для уничтожения сорняков Вы можете использовать в комбинации со многими нашими аппаратами HDS. При этом благодаря системной совместимости гарантируется максимум эффективности и экономичности.
Преимущества системных решений от Kärcher
- Выпускаемые Kärcher аппараты высокого давления с подогревом воды обеспечивают достижение высокой рабочей температуры, близкой к порогу парообразования.
- Запатентованная технология нагрева воды гарантирует стабильное поддержание температуры на уровне до 98 °C.
- Оптимальный расход воды, выходящей из приспособлений для уничтожения сорняков, гарантирует максимальное воздействие на корневую систему сорняков.
- Компактные размеры и малый вес приспособлений для уничтожения сорняков обеспечивают продолжительную работу без переутомления и вынужденных перерывов.
- Возможность одновременного использования двух рабочих инструментов для повышения эффективности и оптимального использования производительности аппарата.
- Высокоэффективное профессиональное оборудование может использоваться и для решения многих других задач, например для уборки или полива.
Оснащение для решения любых задач
Приспособления для уничтожения сорняков Вы можете использовать в комбинации со многими аппаратами HDS. В зависимости от типа аппарата требуются различные сопловые насадки, гарантирующие оптимальный расход воды и, как следствие, сохранение постоянной высокой температуры.
Высочайший уровень мобильности и надежности
Высочайший уровень мобильности и надежности
Наши трейлеры HDS как нельзя лучше подходят для выполнения работ по уничтожению сорняков – благодаря большому баку для воды, обеспечивающему автономное применение. Кроме того, для достижения оптимальных результатов Вы можете дооснастить трейлер специальным монтажным комплектом, сводящим к минимуму колебания температуры воды.
Краткий обзор преимуществ
- Возможность автономной работы (без подключения к электросети и водопроводу).
- Наличие не только трейлерных, но и стационарных версий (Skid или Cab).
- Универсальное решение, обеспечивающее как уничтожение сорняков, так и эффективную чистку высоким давлением.
- Долговечная промышленная техника для ежедневной интенсивной работы.
- Высокоэффективный водонагреватель Kärcher со встроенным теплообменником.
Универсальное решение
Уничтожение сорняков относится к числу сезонных работ. Поэтому возможность использования соответствующего оборудования для решения ряда других задач окажется для Вас большим преимуществом. Навесной агрегат WRS 200, смонтированный на одном из самоходных шасси Kärcher, не требует внешнего водо- и электроснабжения и может эффективно использоваться для выполнения разнообразных работ даже в удаленных местах.
Простота управления и безопасность
Для исключения ошибок и риска получения травмы необходима как можно более простая и логичная концепция обслуживания навесного оборудования. Поэтому мы предусмотрели четкое разделение операций по управлению агрегатом WRS 200 и его техническому обслуживанию: с левой стороны находятся узлы, требующие периодического обслуживания, а с правой – все элементы управления. Благодаря этому обеспечивается безопасный доступ к выключателю горелки, регуляторам температуры и давления – не с проезжей части, а с обочины или тротуара. А наша продуманная система управления EASY исключает необходимость в оснащении кабины дополнительным дисплеем, благодаря чему вся необходимая информация всегда находится в поле зрения водителя.