МОБИЛЬНОЕ, ЭФФЕКТИВНОЕ И ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ: УНИЧТОЖЕНИЕ СОРНЯКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

С сорняками пора покончить навсегда

Что такое сорняки?

Сорняками называют дикорастущие растения, которые, в отличие от культурных растений, появляются и размножаются естественным путем, без участия человека.

Зачем нужно уничтожать сорняки?

Для борьбы с сорняками есть веские причины. В сельском хозяйстве она необходима для повышения урожайности, а в коммунальном – для поддержания в чистоте и ухоженном состоянии различных наружных территорий и элементов городской инфраструктуры. Ведь многие сорняки стремительно распространяются, а некоторые способны своими мощными корнями причинять серьезный ущерб дорожным покрытиям и строительным сооружениям. Кроме того, заросли сорняков выглядят совсем не эстетично.

