Мойки высокого давления

Керхер. Разница очевидна!

Компания Kärcher изобрела технологию ручной чистки высоким давлением и уже несколько десятилетий непрерывно работает над ее усовершенствованием.

Высочайшая производительность и экономия 50 % времени при использовании грязевой фрезы

Аппараты Kärcher эффективно очищают поверхности за счет применения запатентованных сопел.



Говоря конкретнее: уборка производится под давлением, что позволяет сэкономит энергию и воду. Это весомое преимущество, подтвержденное результатами независимых исследований авторитетного Института Фраунгофера.*