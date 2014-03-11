Мойки высокого давления

Уникальные возможности техники "Керхер". От интенсивного удаления загрязнений до бережного ухода – аппараты высокого давления Керхер прекрасно справляются с любыми уборочными работами. То, что было покрыто грязью, снова засияет безукоризненной чистотой благодаря таланту наших инженеров, высочайшим требованиям к качеству аппаратов высокого давления и десятилетнему многолетнему опыту в сфере создания техники для чистки.

Минимойки Керхер - Просто WOW

ПРОСТО WOW.

Помните то чувство, которое вы испытывали, когда ваша машина была новой, а подъездная дорожка – недавно вымощенной? Как выглядели новенькая садовая мебель и изгородь без мха? Это было просто WOW! Слушайте: пыль, грязь и неконтролируемый рост органических загрязнений не устоят перед минимойками высокого давления Kärcher. WOW все еще возможно. Верните прежний восторг! Побеждайте грязь с помощью мощной силы Kärcher и получайте удовольствие от этого. Превратите грязную работу в удовольствие. Просто WOW.

0 Уборочная техника с ценой
moyka Karcher s zaborom vody

Минимойки с забором воды из емкости

Водопровод не обязателен! Главное - хороший аппарат и специальные аксессуары.

Преимущества

Как работает аппарат высокого давления?

Из водопроводной сети, давление в которой обычно составляет примерно 4 бар, вода по садовому шлангу подается к аппарату высокого давления, насос которого значительно повышает давление – вплоть до 180 бар.

princip deystviya apparata vysokogo davlenya

Охрана окружающей среды и экономия семейного бюджета

Аппараты Kärcher классов K 4 – K 7 могут заправляться водой. Это обеспечивает уменьшение затрат на водоснабжение и экономию природных ресурсов. Еще одним преимуществом является независимость от водопроводной сети. Купить бесконтактную автомойку – значит позаботиться об экологии.

Hochdruckreiniger mit Brauchwasser

Аргументы в пользу приобретения аппарата высокого давления Kärcher

Karcher raznica ochevidna

Керхер. Разница очевидна!

Компания Kärcher изобрела технологию ручной чистки высоким давлением и уже несколько десятилетий непрерывно работает над ее усовершенствованием.

Высочайшая производительность и экономия 50 % времени при использовании грязевой фрезы

Аппараты Kärcher эффективно очищают поверхности за счет применения запатентованных сопел.

Говоря конкретнее: уборка производится под давлением, что позволяет сэкономит энергию и воду. Это весомое преимущество, подтвержденное результатами независимых исследований авторитетного Института Фраунгофера.*

Максимум эффективности

Уже более 60 лет Kärcher постоянно усовершенствует свои аппараты высокого давления, внедряя все новые и новые впечатляющие инновации.

Высочайшая интенсивность очистки

Вращающаяся струя высокого давления сочетает мощь точечной струи с высокой производительностью веерной.

HD
nemeckoe kachestvo

Фирменное качество

Являясь одним из лидеров в области производства аппаратов высокого девления мы предлагаем потребителям надежные решения.

Полный контроль с АВД Керхер Full Control. Фантастика? Уже готово!

Все внимание на систему управления давлением Power Control Plus на новых АВД Full Control Plus. Это один из самых важных интерфейсов, который связывает оператора и мини-мойку.

icon_arrow

Full Control Hard
Full Control Medium
Full Control Soft

Преимущества, позволяющие почувствовать разницу.

  • Повернув насадку 3 в 1 Multi Jet, можно выбрать различные типы струй и распыление для конкретной задачи.
  • Уровень давления контролируется с помощью кнопок +/– на пистолете.
  • Подача чистящего средства выбирается и регулируется с помощью тех же кнопок +/–.
    • icon_arrow

    Подключение пистолета высокого давления к минимойке Full Control Plus

    Перед первым использованием минимойки Full Control Plus необходимо соединить пистолет с аппаратом

    А пошаговая инструкция находится здесь:

    Подсоединение пистолета к минимойке Full control Plus

    Новая серия Compact

  • Серия Compact – это мини-мойки, которые удобны в использовании. Модели K 4 – K 7 могут эксплуатироваться в вертикальном и горизонтальном положении.
  • Шланг высокого давления с защитой от перекручивания на модели K 7 особенно прочен. А шланги у моделей K 2 – K 4 можно накручивать на переднюю крышку АВД.
  • Моторы моек с серии K 4 по K 7 имеют водяное или воздушное охлаждение.
    • icon_arrow

    Transportation compact range

    Легкая транспортировка

    Вторая ручка в нижней части корпуса аппаратов серии Compact облегчает их хранение и переноску

    Storage compact range

    Удобство хранения

    Модели классов K 4 - K 7 оснащены алюминиевой телескопической ручкой. Ручка легко выдвигается и складывается обратно - идеальное решения для хранения.

    Hoste storage compact range

    Инновационная концепция хранения шланга

    Умное решение по хранению шланга: Шланг высокого давления моделей класса K 5 и K 7 леко наматывается на корпус аппарата и фиксируется эластичным ремешком.

    Области применения аппаратов высокого давления

    Аппарат высокого давления – универсальный помощник при выполнении разнообразных уборочных работ. Целый ряд недорогих специальных принадлежностей позволяет решать практически любые задачи.

    Anwendungen

    Аппараты высокого давления гарантируют эффективное решение практически любых задач уборки!


    Как показывает опыт, основными объектами чистки на придомовой территории и в саду являются:

    • велосипеды;
    • садовая техника и садовые инструменты;
    • садовая мебель или мебель;
    • изгороди, садовые дорожки или каменные плитки;
    • мотоциклы и мотороллеры;
    • наружные лестницы;
    • машины любого типа;
    • каменные ограды и стены;
    • плавательные бассейны и террасы большой площади;
    • любые другие объекты и фасады дома.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с несколькими избранными примерами применения:

    Очистка замшелых садовых дорожек

    Поскольку мох не только покрывает толстым слоем поверхность каменной плиты, но и проникает в поры камня, для его удаления используется грязевая фреза.

    Vermooste Gehwegplatten reinigen

    Мойка автомобилей

    Специальные принадлежности и чистящие средства Kärcher могут гарантировать тщательную очистку автомобилей и бережный уход за ними. Чтобы быстро вернуть вашему авто первозданный блеск и обеспечить ему долгосрочную защиту, удалите струей высокого давления грубые загрязнения и используйте для мытья специальные совместимые средства.

    Auto reinigen mit Kärcher Power Brush

    Чистка террас

    Наши приспособления для чистки террас T-Racer обеспечивают бережную и тщательную очистку поверхностей большой площади. Инновационная комбинация регулируемых по высоте пропеллеров с двумя соплами высокого давления создает эффект подъемной силы.

    Terassen reinigen mit Kärcher T-Racer

    Чистка садового инвентаря

    Никаких щеток! Аппарат высокого давления Kärcher основательно очистит цветочные горшки, ящики для рассады, лопаты, грабли, совки или садовые тачки от земли и других загрязнений.

    Gartengeräte reinigen

    Чистка садовой мебели

    Предлагаемый Kärcher комплект принадлежностей для сада позволяет легко удалить с садовой мебели неприятные пятна, образовавшиеся на ней из-за атмосферных воздействий или после зимнего хранения.

    ochistka sadovoy mebeli s karcher

    Чистка рольставней

    Перед чисткой следует полностью опустить рольставни. Комбинируйте низкое и высокое давление для качественной очистки.

    Rollläden reinigen

    Классы производительности

    Класс производительности аппарата высокого давления – главный отличительный признак, определяющий эффективность уборки и затрачиваемое на нее время. 

    Produktreihe2

    1.Серии Full Control Plus и Premium Full Control Plus

    Регулировка уровня давления нажатием кнопки, расположенной на пистолете под большим пальцем.

     

    2. Серии Full Control и Premium Full Control

    Всегда верный выбор давления, всегда отличный результат! Индикация режима подачи давления на аппаратах высокого давления Kärcher обеспечивает полный контроль.

     

    3. Класс Compact

    Маленький и мощный. Компактный класс привлекателен своими размерами, простотой хранения, высокой мобильностью и производительностью.

    Аппараты разных классов для решения любых задач

    Для очистки больших площадей и устранения стойких загрязнений рекомендуется купить мойку высокого давления класса K 7. Кроме того, аппараты более высокого класса предоставляют и ряд дополнительных преимуществ.

    «Керхер» предлагает купить автомойку и целый ассортимент дополнительных принадлежностей и чистящих средств, позволяющих эффективно решать даже специфические проблемы. Заказать оборудование по выгодной цене с доставкой по Москве вы можете в официальном интернет-магазине бренда.

    Leistungsklasse K7
    K 7
    Leistungsklassen K 5
    K 5
    Leistungsklassen K 4
    K 4
    Leistungsklassen K 3
    K 3
    Leistungsklassen K 2
    K 2

    Принадлежности и чистящие средства

    Правильное сочетание аппарата, принадлежностей и чистящих средств не оставляет шансов любой, даже самой стойкой грязи.

    Принадлежности для аппаратов высокого давления

    Kärcher предлагает широчайший ассортимент принадлежностей и чистящих средств, позволяющих эффективно решать даже специфические проблемы чистки. 

    Стандартная комплектация

    В комплектацию любого аппарата высокого давления Kärcher входит базовый набор принадлежностей, включающий струйную трубку (однопозиционную или Vario Power), грязевую фрезу, пистолет, шланг высокого давления и водяной фильтр.

     

    Комплекты принадлежностей

    По желанию можно приобрести аппарат в расширенной комплектации (с дополнительными комплектами принадлежностей Car Kit и/или Home Kit), отвечающей индивидуальным запросам и позволяющей быстрее и эффективнее выполнять работы по уходу за автомобилями и территорией вокруг дома. В комплект для мойки автомобиля входят моечная щетка, насадка для пенной чистки и автомобильный шампунь, а комплект для дома включает приспособление для очистки поверхностей и специальное чистящее средство.

     

    Опции

    Отдельно приобретаемые специальные принадлежности Kärcher позволяют расширить область применения аппарата высокого давления и эффективно выполнять с его помощью специфические уборочные работы. 

    Где купить минимойку Керхер?

    Это можно сделать в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург (СПБ), Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тюмень или заказать доставку в любой город России.

    Найти принадлежности

    Чистящие средства для аппаратов высокого давления

    Чистящие средства Kärcher нового поколения обладают уникальным эффектом "3 в 1": наряду с превосходной очисткой они обеспечивают также бережный уход и надежную защиту, позволяя пользователю экономить время и силы. 

    Reinigungsmittel
    Найти чистящие средства

    *Согласно отчета о проведении испытаний  №101575358MKS-001 от апреля 2014г, Института Intertek Testing & Certification Ltd. Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8NL, о Производительности моек высокого давления Керхер.

