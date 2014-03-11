Отраслевые решения

Сервисные пакеты Kärcher

Если Вы хотите быть уверены в постоянной и неограниченной работоспособности уборочной техники, то Вам нужен партнер, способный не только предложить подходящее оборудование, но и обеспечить его многолетнюю надежную и эффективную работу. Kärcher – Ваш надежный партнер во всем, что связано с уборочной техникой и ее применением. Мы предлагаем полный спектр услуг: от консультаций по вопросам выбора, приобретения и эксплуатации оборудования до выкупа и продажи подержанной техники. А также превосходное техническое обслуживание, включая сервисные пакеты, рассчитанные на разные потребности.