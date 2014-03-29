Транспорт. Оборудование для мойки грузовых автомобилей

Оборудование для мойки грузовых автомобилей. Грязь не должна входить в объем поставки. В сфере логистики больше всего ценятся пунктуальность и точная координация и естественно сервис. Очистка транспортных средств, уборка складских и офисных помещений не должны выбивать Ваше предприятие из ритма. Поэтому Вам нужна уборочная техника, не вызывающая проблемы, а, напротив, способствующая их быстрому и эффективному решению, отличным выбором станет приобретение оборудования для грузовой мойки. В оснащении такой техникой Вам поможет компания Kärcher, предлагающая системные решения, всеобъемлющие консультации и превосходный сервис – то есть все необходимое для того, чтобы Вы могли бесперебойно поставлять своим клиентам чистую продукцию ухоженным автотранспортом.