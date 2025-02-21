Благодаря мощности 850 Вт пылесос сухой уборки T 7/1 Classic способен создать серьезный уровень разрежения – 23,0 кПа. При этом он работает достаточно бесшумно (уровень шума 63 дБ(А)). Аппарат оснащен всасывающим шлангом длиной 2,0 м и весит всего 3,5 кг. Колено эргономичной формы позволяет работать в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Легкостью перемещения пылесос обязан прочному шасси, оснащенному 2 ходовыми колесами и 2 поворотными роликами. Противоударный кант по всему периметру предотвращает повреждение мебели и т.п. при столкновении с мусоросборником объемом 7,5 л. T 7/1 Classic серийно оснащен фильтр-мешком из нетканого материала.