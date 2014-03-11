Профессиональное уборочное оборудование и техника для профессиональной уборки помещений, а также оборудование для моек

Профессиональные АВД для любых задач

    Профессиональная уборочная техника и оборудование для профессиональной уборки помещений, а также оборудование для мойки Karcher включает в себя самые разнообразные уборочные машины и технику, оборудование и аксессуары для любых задач и возможностей. Обширный ассортимент высокоэффективной и экологичной уборочной техники Kärcher включает оборудование, рассчитанное на потребности любых предприятий – клининговых или обслуживающих компаний, крупных или малых промышленных предприятий, животноводческих ферм, фабрик-кухонь и т. д. Разумеется, в него входят всемирно известные аппараты высокого давления и оборудования для моек, рассчитанные на профессиональное применение. А еще – аппараты сверхвысокого давления, поломоечные и подметальные машины и множество других видов высокопроизводительной и энергосберегающей техники. Вся техника Керхер производится под строжайшим контролем качества, что гарантирует высокое качество сборки и соблюдение стандартов. Благодаря стандартизации и преемственности все оборудование включая профессиональное оборудование для мойки может быть укомплектовано различными аксессуарами и насадками расширяющими и профилирующими спектр его применения.

     

    Отраслевые решения: продукты профессионального назначения

    Оптимальное выполнение уборочных работ – одно из важных условий рентабельной работы любых предприятий. Большую роль играют и экологические аспекты. Поэтому мы предлагаем Вам широкий ассортимент уборочной техники, позволяющий удовлетворить запросы любых отраслей.

    Индустриальные решения для чистки в промышленности

    Вам требуется техника, позволяющая эффективно наводить чистоту на всех участках предприятия – от наружной территории до производственных цехов. И не просто набор машин и аппаратов, позволяющих решать отдель-ные задачи, а системное решение, гарантирующее опти-мальное выполнение всей совокупности необходимых уборочных работ. И Вы получите от нас такое решение.

    Оборудование сверхвысокого давления Woma

    Cверхывысокое давление как инструмент. Керхер предлагает Вашему внимаю индустриальное оборудование.

    Karcher Magazine 2017-2018

    Журнал для професисоналов в мире клининга

    Karcher Magazine №5 - Осень зина 2017/18

    Читайте в номере:

    • Аренда техники: Берите что хотите!
    • Интервью Алексея Орлова об ISS в России
    • Хит - Добрый пистолет EASY!Force
    • Тренд - Будущее за литий-ионными батареями

    Чтобы скачать журнал в электронном формате, просто кликните на картинку

