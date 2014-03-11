Профессиональное уборочное оборудование и техника для профессиональной уборки помещений, а также оборудование для моек

Профессиональная уборочная техника и оборудование для профессиональной уборки помещений, а также оборудование для мойки Karcher включает в себя самые разнообразные уборочные машины и технику, оборудование и аксессуары для любых задач и возможностей. Обширный ассортимент высокоэффективной и экологичной уборочной техники Kärcher включает оборудование, рассчитанное на потребности любых предприятий – клининговых или обслуживающих компаний, крупных или малых промышленных предприятий, животноводческих ферм, фабрик-кухонь и т. д. Разумеется, в него входят всемирно известные аппараты высокого давления и оборудования для моек, рассчитанные на профессиональное применение. А еще – аппараты сверхвысокого давления, поломоечные и подметальные машины и множество других видов высокопроизводительной и энергосберегающей техники. Вся техника Керхер производится под строжайшим контролем качества, что гарантирует высокое качество сборки и соблюдение стандартов. Благодаря стандартизации и преемственности все оборудование включая профессиональное оборудование для мойки может быть укомплектовано различными аксессуарами и насадками расширяющими и профилирующими спектр его применения.