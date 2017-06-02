Уборочное оборудование для строительных площадок

Строительные пылесосы и пылеводососы от 499 АЗН

Пылесосы на строительстве необходимы для выполнения различных задач. Они могут собирать строительный мусор и грязную воду.

Строительные пылесосы рассчитаны на разные объемы, также они могут работать с электроинструментом