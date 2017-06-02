Уборочное оборудование для строительных площадок

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Уборочная техника для строительства

Компания Керхер рада предложить Вашему вниманию технику и чистящие средства для уборки
на строительных объектах. Надежная техника, правильный подбор оборудования и сопутствующих аксессуаров.
Полный спектр оборудования для решения задач уборки на стройке! 

Строительные пылесосы и пылеводососы от 499 АЗН

Пылесосы на строительстве необходимы для выполнения различных задач. Они могут собирать строительный мусор и грязную воду.
Строительные пылесосы рассчитаны на разные объемы, также они могут работать с электроинструментом

Аппараты высокого давления для мойки грузовиков, колес и фасадов зданий от 1 769 АЗН

Аппараты высокого давления используются на стройке повсеместно. Мойка колёс на стройплощадке и очистка поверхностей.
Фасады зданий, экскаваторы и грузовики. Любые загрязнения будут быстро удалены.

Поломоечные машины для послестроительной уборки пола от 5 479 АЗН

В строительстве часто возникают задачи очистки поверхности пола для чистовых работ и сдачи строительного объекта. С нашими поломоечными машинами эта задача становится простой и доступной.

Очистка опалубки и снятие краски от 18 399 АЗН

Аппараты сверхвысокого давления без подогрева воды, развивающие давление до 2500 бар (в зависимости от модели), быстро справляются с любой работой – Очисткой строительной опалубки от старого бетона, шерохованием свежеуложенного бетона, удалением старой краски или толстых слоев битума c поверхности. Санации бетона при ремонтных работах бетонных конструкций в строительстве.

Чистящие средства от 129 АЗН

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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