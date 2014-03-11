Подметальные машины

Лучшее время для подметания: круглый год
Весной – цветочные лепестки, летом – песок, осенью – опавшая листва, а зимой – гранитная крошка: предлагаемые Kärcher эффективные и эргономичные подметальные машины S 4 и S 6 способны весь год быстро наводить чистоту вокруг дома и в саду.

Подметаем весной

Подметаем летом

Подметание осенью

Подметаем зимой

0 Уборочная техника с ценой

Преимущества подметальных машин Kärcher

Простота в управлении: удобное подметание без лишних усилий.

Подметать стало проще

Удобное складывание машины: чтобы сложить рукоятку и установить машину в вертикальном положении, достаточно лишь нажать ногой на специально предусмотренный выступ.

простота хранения подметальной машины

Удобство работы и хранения: рукоятка подметальной машины подгоняется под рост пользователя и полностью складывается для хранения.

удобство работы с подметальной машиной
Высокая производительность подметальных машин
Высокая скорость уборки: благодаря большой рабочей ширине, высокоэффективной цилиндрической щетке и боковым щеткам подметальные машины обладают очень высокой производительностью (до 3000 м²/ч).
подметание вплотную к бордюрам
Безукоризненная чистота: длинная щетина боковых щеток наших подметальных машин обеспечивает подметание вплотную к бордюрам или стенам.
Легкое опустошение контейнера подметальной машины
Удобная утилизация мусора: бункеры подметальных машин Kärcher очень легко снимаются и опустошаются без контакта с собранным мусором.
Бункер подметальной машины можно ставить отдельно
Высокая устойчивость: конструкция бункера позволяет легко снимать его и устанавливать в вертикальном положении.
Практичное хранение
Практично и компактно: для перевода любой подметальной машины Kärcher в позицию хранения требуется лишь несколько секунд.

Видео применения подметальных машин

S 6 Twin

S 6

S 4 Twin

S 4

Легкий способ подметания

Откажитесь от услуг физиотерапевтов, производителей разогревающих пластырей и тренеров по йоге: подметание будет впредь доставлять Вам удовольствие, а не проблемы со спиной. Наши подметальные машины позволяют без больших усилий очистить все дорожки и двор и сделать это в 5 раз быстрее, чем при помощи метлы.

icon_arrow

shetka bokovaya dlya podmetalnoy mashiny

Боковые щетки для мокрого мусора

Боковые щетки со смешанной щетиной (стандартной и обладающей втрое большей жесткостью) прекрасно подходят для отделения от поверхности и заметания влажного мусора. Их применение рекомендуется, например, для уборки прилипшей после дождя листвы. Пары таких щеток предлагаются как для подметальных машин S 4 и S 4 Twin, так и для машин S 6 и S 6 Twin (щетки увеличенного размера).

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025