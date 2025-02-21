Оборудование для полива

SensoTimer ST6 eco!ogic : самый легкий способ полива

Предлагаемые Kärcher блоки управления поливом серии SensoTimer ST6 eco!ogic автоматически начинают и завершают процесс орошения, избавляя садоводов от утомительной работы и оставляя им больше времени для других дел или развлечений. Важно и то, что для полива используется лишь действительно необходимый объем воды: датчик измеряет влажность почвы и активирует подачу воды, только если влажность не достигает установленного минимального значения. Тем самым обеспечивается экономия семейного бюджета и природных ресурсов.

Как работает ST6 eco!ogic?

Блок управления поливом SensoTimer ST6 eco!ogic обеспечивает полив в зависимости от влажности почвы, измеряемой входящим в комплект поставки датчиком. Результаты измерений передаются блоку управления через каждые 30 минут по радиоканалу. Блок управления, позволяющий задавать желаемый уровень влажности (5 ступеней), автоматически включает полив в очередной заданный момент времени, если влажность не достигает установленного минимального значения. Съемный пульт управления с 5 кнопками обеспечивает легкое программирование. Можно задать до двух моментов включения полива в течение суток, а максимальная продолжительность орошения составляет 90 минут. Предусмотрена функция eco!ogic, позволяющая отложить полив на 1 - 7 дней. Полив может быть также в любое время активирован вручную. Предусмотрена также клавиша отключения полива, прерывающая исполнение программы на 24 часа. Таким образом, полив растений производится только тогда, когда он действительно необходим.

К продукту SensoTimer ST6 eco!ogic

Блок управления поливом SensoTimer ST6 Duo eco!ogic обеспечивает оптимальный полив двух разных участков сада, требующих разных условий увлажнения.

К продукту SensoTimer ST6 Duo eco!ogic