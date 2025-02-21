Оборудование для полива
Широкий ассортимент оборудования для полива Керхер для самых заядлых дачников! Все оборудование для автоматического полива оптимально сочетается друг с другом и обеспечивают ответственное, рациональное обращение с ценными водными ресурсами.
Инновационные технические решения, установленные в оборудовании для автополива сада, огорода или газона гарантируют расход воды в требуемых растениями объемах. Керхер предлагает все необходимое для эффективного и экологичного автоматического полива и орошения: насосы, распылители, дождеватели, разбрызгиватели, шланги и приспособления для их хранения, соединительные элементы, системы (блоки) управления поливом, одним словом все для полива и орошения.
Садовые распылители
Превосходные решения: садовые пистолеты и распылители Kärcher очень удобны в обращении и позволяют регулировать форму и интенсивность струи.
Коннекторы и соединители
Для присоединения шлангов к водопроводу, их быстрого соединения и разъединения, а также ремонта: широкий ассортимент соединительных элементов Kärcher, совместимых со шлангами всех наиболее распространенных диаметров, позволяет решать любые задачи.
Шланги
Садовые шланги Kärcher отличаются высочайшей эластичностью, прочностью и устойчивостью к перегибам, что значительно облегчает уход за садом.
Дождеватели и разбрызгиватели
Вода достигнет даже самых удаленных уголков сада: широкий ассортимент дождевателей Kärcher позволяет найти верное решение для садов больших или малых размеров, ровных или наклонных участков.
Хранение шланга
Всегда опрятно, всегда готово к использованию: с помощью коробок для шлангов, тележек для шлангов, барабанов для шлангов и подвесов для шлангов Kärcher полив всего сада осуществляется быстро и просто.
Популярные товары
Системы полива и орошения
- Комплект системы орошения Karcher Rain system®
- Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic
- Поливочный пистолет Premium, металлический
- Штанга для полива Premium
- Cадовый душ
- Универсальный коннектор plus
- Универсальный коннектор plus с аквастопом
- Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV
- Тележка для шланга HT 3.400
- Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"
- Шланг PrimoFlex Premium
- Компактная автоматическая катушка CR 7.220
- CR 3.110 Компактная катушка для балконов
Напорные насосы
14. BP 4 Garden Set
15. BP 7 Home & Garden eco!ogic
16. Бочковой насос BP 1 Barrel
17. BP 6 Deep Well
18. BP 2 Cistern
Дренажные погружные насосы
19. SP 7 Dirt Inox
20. SP 6 Flat Inox
1. SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
2. Датчик влажности почвы
3. Редуктор с фильтром для капельного полива
4. T-образный коннектор (тройник) с регулятором
5. Капельница для полива
6. Форсунка для микрокапельного полива 360°
7. Форсунка для микрокапельного полива 180°
8. Форсунка для микрокапельного полива 90°
9. Герметизирующий хомут
10. Колышек для шланга
11. I-соединитель
12. Системный шланг микрокапельного полива Kärcher Rain System®
13. Сочащийся шланг
14. Заглушка для шланга
Главные новинки систем полива Керхер
Новый, интеллектуальный метод орошения.
Система орошения Kärcher Rain System®
Клумбы или газоны, кустарники или живые изгороди, – новая интеллектуальная система орошения от Kärcher гарантирует целенаправленный полив любых растений в зависимости от их потребности в воде и влажности почвы. Новая система орошения Kärcher Rain System® сочетает преимущества систем традиционного и капельного полива. В этой системе, работающей под давлением до 4 бар, используется ПВХ-шланг диаметром 1/2", на котором устанавливаются снабженные манжетами форсунки и капельницы. Для защиты от чрезмерного давления и частиц грязи шланг может быть дополнительно оснащен редуктором и фильтром. Система Kärcher Rain System™, адаптируемая к садам любых видов и размеров, прекрасно сочетается с блоком управления SensoTimer, обеспечивающим орошение в зависимости от влажности почвы.
Интеллектуальное орошение
Когда уровень влажности почвы будет снижен, полив начнется автоматически. Соединительные элементы позволяют комбинировать отрезки системного и сочащегося шлангов в самых разнообразных сочетаниях.
Эффективное капельное орошение
Сочащийся шланг обеспечивает эффективный полив растений, расположенных вдоль линии длиной до 50 м.
Целенаправленный полив
Капельница с регулятором расхода воды подает воду к корням конкретного растения.
Поверхностный полив
Форсунки с тремя разными секторами орошения (360°, 180°, 90°) снабжены регуляторами расхода воды.
SensoTimer ST6 eco!ogic: самый легкий способ полива
Предлагаемые Kärcher блоки управления поливом серии SensoTimer ST6 eco!ogic автоматически начинают и завершают процесс орошения, избавляя садоводов от утомительной работы и оставляя им больше времени для других дел или развлечений. Важно и то, что для полива используется лишь действительно необходимый объем воды: датчик измеряет влажность почвы и активирует подачу воды, только если влажность не достигает установленного минимального значения. Тем самым обеспечивается экономия семейного бюджета и природных ресурсов.
Как работает ST6 eco!ogic?
Блок управления поливом SensoTimer ST6 eco!ogic обеспечивает полив в зависимости от влажности почвы, измеряемой входящим в комплект поставки датчиком. Результаты измерений передаются блоку управления через каждые 30 минут по радиоканалу. Блок управления, позволяющий задавать желаемый уровень влажности (5 ступеней), автоматически включает полив в очередной заданный момент времени, если влажность не достигает установленного минимального значения. Съемный пульт управления с 5 кнопками обеспечивает легкое программирование. Можно задать до двух моментов включения полива в течение суток, а максимальная продолжительность орошения составляет 90 минут. Предусмотрена функция eco!ogic, позволяющая отложить полив на 1 - 7 дней. Полив может быть также в любое время активирован вручную. Предусмотрена также клавиша отключения полива, прерывающая исполнение программы на 24 часа. Таким образом, полив растений производится только тогда, когда он действительно необходим.
Блок управления поливом SensoTimer ST6 Duo eco!ogic обеспечивает оптимальный полив двух разных участков сада, требующих разных условий увлажнения.
Совместимые поливочные устройства
Осциллирующий дождеватель
Позволяет плавно изменять площадь орошения (макс. 320 м²).
Система орошения Kärcher Rain System®
В комбинации с блоком управления SensoTimer ST6 eco!ogic гарантирует полив в соответствии с потребностями растений.
Импульсный секторно-круговой дождеватель
Сектор орошения задается в пределах 30 - 360°.
Многофункциональный дождеватель
Оснащен форсунками 6 разных форм для разных вариантов полива.
Пистолеты для полива
Керхер позволяет превратить полив сада в истинное наслаждение. Например, наш новый многофункциональный металлический пистолет отличается высочайшим качеством, изящным дизайном и возможностью установки 4 видов струи. Инновационная технология двойной мембраны позволяет исключить вытекание капель воды при изменении формы струи и после отключения, а регулируемая рокоятка с мягкими контактными поверхностями обеспечивает оптимальное удержание пистолета. Его высокое качество подчеркивается использованием прочных металлических элементов, гарантирующих долгий срок службы.
Регулируемая рукоятка
Поворотная рукоятка может быть установлена в удобном для пользователя положении
Ни капли мимо
Двойная мембрана обеспечивает надеждную защиту от вытекания воды при переключении вида струи и после отключения.
Экологичность
Интеллектуальная, высокоэффективная техника Kärcher и превосходная взаимосогласованность наших продуктов гарантируют ответственное обращение с природными ресурсами. Садовая техника Kärcher с маркировкой eco!ogic убедительно подтверждает ориентацию компании на охрану окружающей среды и ресурсосбережение, обеспечиваемое, прежде всего, высокоэффективным управлением процессом полива и отсутствием энергопотребления в режиме ожидания.
Эффективное орошение
Интеллектуальная, высокоэффективная техника Kärcher и превосходная взаимосогласованность наших продуктов гарантируют ответственное обращение с природными ресурсами.
Садовая техника Kärcher с маркировкой eco!ogic убедительно подтверждает ориентацию компании на охрану окружающей среды и ресурсосбережение, обеспечиваемое, прежде всего, высокоэффективным управлением процессом полива и отсутствием энергопотребления в режиме ожидания.
1 Снабжение водой из альтернативных источников
2 Управление расходом воды
3 Перекачка необходимых объемов воды
4 Полив без потерь воды
Экономия электроэнергии
Высококачественные, удобные и долговечные насосы Kärcher идеально подходят для альтернативного водоснабжения. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. При этом многоступенчатые насосы отличаются повышенной производительностью и экономией 30% электроэнергии в сравнении с обычными инжекторными насосами. Еще большую экономию обеспечивают модели eco!ogic с нулевым энергопотреблением в режиме ожидания.
Экономия воды
Новый интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer, оснащенный телеметрическими датчиками влажности почвы, гарантирует в высшей степени эффективное орошение. Влажность измеряется каждые 30 минут в непосредственной близости от корней растений, и полив инициируется только при действительной необходимости. Функция eco!ogic позволяет по желанию отложить полив для дополнительной экономии воды.
Ответственный выбор материалов
Kärcher придает большое значение выбору экологичных конструктивных материалов, избегая применения таких опасных для здоровья и окружающей среды веществ, как фталаты и тяжелые металлы. При этом высококачественные шланги Kärcher PrimoFlex® отличаются высокими прочностью, эластичностью и стойкостью к перегибам.
Высочайшая эффективность
Новая система орошения Kärcher Rain System® обеспечивает оптимальный полив кустов, грядок или клумб, ориентированный на потребности конкретных растений. Вода подается именно туда, где она необходима, без потерь и с сохранением постоянного давления даже на расстоянии 50 м от источника водоснабжения. При этом расход воды, используемой для полива конкретных растений, допускает точную регулировку.
