Очистка воздуха

В помещениях как на свежем воздухе. Во время работы, отдыха или сна – большую часть своей жизни мы проводим в закрытых помещениях. Поэтому очевидно, что надо всегда заботиться о том, чтобы воздух в них был чистым. Однако простого проветривания достаточно не всегда – ведь воздух снаружи дома может быть загрязнен даже больше, чем внутри него. В таком случае отличным решением являются мощные воздухоочистители Kärcher серии AF, очень тихо и эффективно освобождающие воздух в помещениях как от пыли и пыльцы, проникающих в них при открывании окон, так и от микроорганизмов и неприятных запахов. Чистый, свежий воздух особенно важен для людей, страдающих аллергией. Разница очевидна – воздухоочиститель позволяет ощущать ее с каждым вздохом.