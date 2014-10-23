Чистящие средства для дома и сада

Превосходное дополнение: средства для чистки и ухода от Kärcher

Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает и производит собственные средства для чистки и ухода, уделяя при этом особое внимание проблемам охраны окружающей среды и ценных природных ресурсов. Наши чистящие средства оптимально сочетаются с техникой Kärcher, что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии. Кроме того, все наши продукты легко разлагаются биологическим путем. А наше новое универсальное чистящее средство eco!ogic – очередной шаг на пути ресурсосбережения: в его состав входят только поверхностно-активные вещества, изготавливаемые на 100% из воспроизводимого сырья, а при производстве полимерной емкости используется более 96% растительных материалов.