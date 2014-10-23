Чистящие средства для дома и сада

Еще чище – благодаря подходящим чистящим средствам. Техника Kärcher в сочетании с проблемно-ориентированными чистящими средствами Kärcher гарантирует максимальную эффективность уборки. Наш ассортимент предоставляет широкий выбор средств для чистки и ухода, рассчитанных на выполнение самых разнообразных работ в доме, вокруг дома и в саду.

Познакомьтесь с нашей обширной программой средств для чистки и ухода

Превосходное дополнение: средства для чистки и ухода от Kärcher

Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает и производит собственные средства для чистки и ухода, уделяя при этом особое внимание проблемам охраны окружающей среды и ценных природных ресурсов. Наши чистящие средства оптимально сочетаются с техникой Kärcher, что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии. Кроме того, все наши продукты легко разлагаются биологическим путем. А наше новое универсальное чистящее средство eco!ogic – очередной шаг на пути ресурсосбережения: в его состав входят только поверхностно-активные вещества, изготавливаемые на 100% из воспроизводимого сырья, а при производстве полимерной емкости используется более 96% растительных материалов.

Информационные материалы

Паспорта безопасности

Перечни ингредиентов

Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

