Бытовая техника Керхер для дома и сада (Home & Garden)

Бытовая техника Керхер для дома и сада включает в себя уборочную технику из программы Home & Garden, представляющую собой, в основном, аппараты меньших размеров и производительности, чем аналогичные по назначению виды профессиональной техники. Садовая техника включает в себя, прежде всего, оборудование для полива, впечатляющее высокой эффективностью и способствующее сбережению ресурсов. Широкий ассортимент продукции Kärcher позволяет эффективно решать практически любые задачи чистки. Наиболее известными, разумеется, явлеются аппараты высокого давления Kärcher, но компания предлагает и множество других видов техники для уборки в доме и на придомовой территории, например, пароочистители или стеклоочистители, пылесосы. Наш интернет-магазин по продаже бытовой техники осуществляет доставку по всей территории Азербайджана. Весь представленный ассортимент можно купить через интернет, и вам не придется искать бытовую технику для дома, ведь доставят её прямо к дверям. Все оборудование Керхер производится по стандартам ISO, что гарантирует долгий срок службы. Вы будете годами радоваться новой бытовой технике

 

Kärcher Мойки высокого давления

Kärcher Портативные мойки

Kärcher Насосы

Kärcher Системы полива и орошения

Kärcher Пылесосы

Kärcher Хозяйственные пылесосы

Kärcher Подметальные машины

Kärcher Многофункциональные пылесосы

Kärcher Роботы-пылесосы

Kärcher Электровеники

Kärcher Пароочистители

Kärcher Гладильные комплекты

Kärcher Паропылесосы

Kärcher Стеклоочистители

Kärcher Электрошвабры

Kärcher Очистка воздуха

Подбираем уборочную технику

Сталкиваетесь с трудностями при выборе правильной техники для уборки дома? Наш новый модуль подбора техники поможет определиться с выбором. Просто выбирайте ту часть дома, где необходимо убраться и мы покажем рекомендуемое оборудование из нашего широкого ассортимента.

Подобрать технику для уборки

Запчасть Керхер

Оригинальные запасные части Керхер

запчасти для вашей бытовой техники теперь с доставкой

Home Line

Home Line

Бытовая уборочная техника Kärcher: новый уровень чистоты в Вашем доме. Теперь купить технику Керхер HOME LINE можно в интернет-магазине или в наших фирменных Керхер Центрах.

chistyashie sredstva karcher

Профессиональные чистящие средства для уборки дома

Профессиональное качество уборки у вас дома. Керхер предлагает профессиональные чистящие средства, которые можно применять в быту.

ecologic frog 2015

eco!ogic

Новый уровень экономичности и экологичности: техника для дома и сада способствует сбережению ресурсов и охране окружающей среды.

Поиск торговой организации

Здесь Вы можете быстро найти ближайшую торговую организацию.

Вопросы и ответы

Частые вопросы, относящиеся к нашим продуктам, и ответы на них.

Рекомендации по применению

Здесь Вы найдете множество советов и примеров, которые облегчат Вам обращение с уборочной техникой Kärcher.

Техника Керхер с доставкой бесплатно по территории Азербайджана

Бытовую уборочную технику Керхер можно приобрести с  доставкой по всей территории ресспублики Азербайджан!

Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

