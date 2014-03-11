Бытовая техника Керхер для дома и сада (Home & Garden)

Бытовая техника Керхер для дома и сада включает в себя уборочную технику из программы Home & Garden, представляющую собой, в основном, аппараты меньших размеров и производительности, чем аналогичные по назначению виды профессиональной техники. Садовая техника включает в себя, прежде всего, оборудование для полива, впечатляющее высокой эффективностью и способствующее сбережению ресурсов. Широкий ассортимент продукции Kärcher позволяет эффективно решать практически любые задачи чистки. Наиболее известными, разумеется, явлеются аппараты высокого давления Kärcher, но компания предлагает и множество других видов техники для уборки в доме и на придомовой территории, например, пароочистители или стеклоочистители, пылесосы. Наш интернет-магазин по продаже бытовой техники осуществляет доставку по всей территории Азербайджана. Весь представленный ассортимент можно купить через интернет, и вам не придется искать бытовую технику для дома, ведь доставят её прямо к дверям. Все оборудование Керхер производится по стандартам ISO, что гарантирует долгий срок службы. Вы будете годами радоваться новой бытовой технике