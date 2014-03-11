Бытовая техника Керхер для дома и сада (Home & Garden)
Бытовая техника Керхер для дома и сада включает в себя уборочную технику из программы Home & Garden, представляющую собой, в основном, аппараты меньших размеров и производительности, чем аналогичные по назначению виды профессиональной техники. Садовая техника включает в себя, прежде всего, оборудование для полива, впечатляющее высокой эффективностью и способствующее сбережению ресурсов. Широкий ассортимент продукции Kärcher позволяет эффективно решать практически любые задачи чистки. Наиболее известными, разумеется, явлеются аппараты высокого давления Kärcher, но компания предлагает и множество других видов техники для уборки в доме и на придомовой территории, например, пароочистители или стеклоочистители, пылесосы. Наш интернет-магазин по продаже бытовой техники осуществляет доставку по всей территории Азербайджана. Весь представленный ассортимент можно купить через интернет, и вам не придется искать бытовую технику для дома, ведь доставят её прямо к дверям. Все оборудование Керхер производится по стандартам ISO, что гарантирует долгий срок службы. Вы будете годами радоваться новой бытовой технике
Подбираем уборочную технику
Сталкиваетесь с трудностями при выборе правильной техники для уборки дома? Наш новый модуль подбора техники поможет определиться с выбором. Просто выбирайте ту часть дома, где необходимо убраться и мы покажем рекомендуемое оборудование из нашего широкого ассортимента.
Home Line
Бытовая уборочная техника Kärcher: новый уровень чистоты в Вашем доме. Теперь купить технику Керхер HOME LINE можно в интернет-магазине или в наших фирменных Керхер Центрах.
Профессиональные чистящие средства для уборки дома
Профессиональное качество уборки у вас дома. Керхер предлагает профессиональные чистящие средства, которые можно применять в быту.
eco!ogic
Новый уровень экономичности и экологичности: техника для дома и сада способствует сбережению ресурсов и охране окружающей среды.
Поиск торговой организации
Здесь Вы можете быстро найти ближайшую торговую организацию.
Вопросы и ответы
Частые вопросы, относящиеся к нашим продуктам, и ответы на них.
Рекомендации по применению
Здесь Вы найдете множество советов и примеров, которые облегчат Вам обращение с уборочной техникой Kärcher.
Техника Керхер с доставкой бесплатно по территории Азербайджана
Бытовую уборочную технику Керхер можно приобрести с доставкой по всей территории ресспублики Азербайджан!