Поломоечные машины

Чтобы полы сияли чистотой. Поломоечные машины Керхер быстро наводят гигиеническую чистоту, отличаются высочайшей производительностью и долговечностью эксплуатации. Универсальные и специальные поломойные машины и оборудование разных типов (с ручным управлением, сиденьями и площадками для водителя) гарантируют быстрое и рентабельное выполнение самых разнообразных уборочных работ в помещениях любой площади. Все оборудование для мойки полов Керхер проходит жесткий контроль на этапе сборки, что гарантирует её качество и долгий срок службы готового изделия. Все оборудование имеет преемственные комплектующие и аксессуары позволяющие без проблем расширять функционал вашей поломоечной машины не зависимо от её класса и стоимости. Поломоечная машина увеличит производительность и сэкономит ваше время!

Kärcher Компактные поломойно-всасывающиe машины

Компактные поломойно-всасывающиe машины

Компактные машины разработаны для быстрой уборки и гибкого применения на объектах с малыми и средними площадями, таких как рестораны, магазины, кухни, гостиницы и других часто посещаемых зон с высокой степенью заставленности мебелью.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Поломойно-всасывающие машины с сиденьем/местом для оператора

Поломойно-всасывающие машины с сиденьем/местом для оператора

Идеальный выбор для уборки больших, малозаставленных объектов, таких как склады и производственные цеха, торговые центры, автостоянки или аэропорты. Здесь вы также найдете наши комбинированные подметально-уборочные машины.

GO TO PRODUCTS

Поломоечные машины с сиденьем для оператора, райдеры

>посмотреть полный список техники

Аккумуляторные поломоечные машины с ручным управлением, с емкостью баков от 40 до 80 литров

>посмотреть полный список техники

Сетевые поломоечные машины

Компактные поломоечные машины с емкостью баков от 12 до 35 литров

Роторы, однодисковые машины

>посмотреть полный список техники

Полировальные машины

Машины для уборки эскалаторов

Заказать демонстрацию
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025