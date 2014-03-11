Самый экологичный метод чистки

Чистка паром позволяет экономить до 80% воды в сравнении с обычными методами влажной уборки и не сопровождается образованием сточных вод, загрязненных химикатами. Из 1 л воды вырабатываются 1.700 л пара – этого вполне достаточно для тщательной уборки целой квартиры площадью около 60 м².



Кроме того, пароочистители Kärcher обеспечивают значительную (до 25%) экономию энергии в сравнении с аппаратами других производителей, достигаемую за счет инновационной конструкции насадки для пола. Благодаря ее пластинчатой подошве не только улучшается результат чистки, но и уменьшается затрачиваемое на нее время, а значит, и расход электроэнергии. И, наконец, пароочистители Kärcher, как и все другие выпускаемые компанией аппараты, после выработки своего ресурса перерабатываются более чем на 90% с целью повторного применения материалов.