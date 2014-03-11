Пароочистители
Влажная уборка и деликатное очищение любых поверхностей без применения бытовой химии еще никогда не было столь эффективным, как с пароочистителем для дома Керхер. Очистка паром удаляет до 99,99% бактерий и бесследно устраняет пыль и загрязнения. Модельный ряд паровых очистителей Kärcher включает компактные и бюджетные аппараты, технику для максимально быстрой и комфортной обработки паром и мощные модели для удаления стойких загрязнений.
Пароочиститель удаляет 99.99 % бактерий*
Лучшим и простым способом борьбы с бактериями, в некоторых случаях будет обыкновенный пар. Мощный поток высокотемпературного пара, вырывающийся из сопла пароочистителя Керхер или пропитывающий используемую для уборки салфетку, гарантирует уничтожение 99,99 %* бактерий, находящихся на различных твердых поверхностях – напольных покрытиях, кафеле, зеркалах, сантехнической арматуре и т. д. Такой результат подтвержден специальными исследованиями, проведенными в авторитетной Лаборатории Эндерса (Штутгарт, ФРГ). Уборка пароочистителем практически не оставляет распространенным в быту бактериям шансов на выживание.
- Гигиена и чистота с пароочистителями - абсолютно без использования химических средств, только вода.
- Устранение 99.99%* бытовых бактерий на твердых поверхностях.
- Лучшая эффективность очистки в сравнении с традиционными методами уборки с использованием чистящих средств.
- Высокая температура пара и сильное парообразование.
* При тщательной очистке бытовых твердых покрытий пароочистителем Керхер уничтожается 99,99 % бактерий.
Сделайте выбор: новая серия EasyFix с улучшенными аксессуарами
Улучшенная насадка для уборки пола**
** При тщательной очистке пароочистителем Керхер достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).
Бактериям не место на кухне: пароочиститель Керхер для гигиены и чистоты
1) Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 2010; Анализ микробиома и конфокальная микроскопия использованных кухонных губок обнаруживают массированную колонизацию видами Acinetobacter, Moraxella и видами Chryseobacterium, Massimiliano Cardinale et al., 2016
2) Разнообразие, распространение и источники бактерий в жилых кухнях, Гилберто Е. Флорес и др., 2012
3)Глобальный совет по гигиене, 2014
Преимущества чистки паром
Уборка без применения чистящих средств
Очищающее действие водяного пара определяется комбинацией давления, скорости и температуры. Микроскопические молекулы пара проникают в мельчайшие щели и углубления и эффективно отделяют от поверхности частицы грязи. При этом не используются чистящие средства и на поверхностях не остается следов химикатов, способных провоцировать аллергию. Это особенно важно для семей, в которых есть аллергики или маленькие дети.
Пароочиститель отзывы
Множество задач – одно решение
Пароочистители Kärcher серии SC зададут грязи пару! С помощью пароочистителя Вы сможете легко, тщательно, гигиенично и экологично очистить почти все поверхности в своем доме – вплоть до тонких швов и стыков. Благодаря своей универсальности и обширному выбору принадлежностей – от насадки для ухода за текстилем до парового утюга – эти аппараты способны заменить почти весь обычный уборочный инвентарь.
Уборка пола
Пароочиститель SC превосходно очищает любые твердые напольные покрытия (каменные или керамические плитки, ПВХ, ламинат, лакированный паркет и т. д.) и не оставляет на них следов бытовой химии.
"Я никогда не был на 100 % уверен в том, что швабра гарантирует гигиеничность. А пароочиститель придает мне полную уверенность в чистоте."
Уборка на кухне
Пароочиститель SC позволяет быстро и без больших усилий очистить всю кухню – пол, полимерные столешницы, стеклянные поверхности, мойку и смеситель, плиту и вытяжку.
"Какой бы хаос ни царил на кухне, пароочиститель быстро и легко наведет на ней полную чистоту."
Уборка в ванной
Пароочиститель SC, быстро очищающий настенную плитку, стеклянные и зеркальные поверхности, раковину, смесители, стенки душевой кабины и т. д., гарантирует поддержание в ванной комнате гигиенической чистоты.
"Для уборки в ванной самым лучшим чистящим средствам мы предпочитаем пароочиститель. С ним так легко и просто навести безукоризненную чистоту!“
Глажение с отпариванием
Предлагаемая Kärcher паровая гладильная система SC, включающая высококачественный паровой утюг с антипригарной накладкой и гладильную доску, позволяет вдвое ускорить утюжку и получать превосходно разглаженное сухое белье, которое может быть сразу убрано в шкаф.
"Раньше утюжка была для меня сущим наказанием. Теперь у меня есть паровая гладильная система, и с ней я достигаю превосходных результатов за рекордно короткое время."
Один за всех – благодаря широкому набору принадлежностей
Обширный ассортимент принадлежностей для пароочистителей Kärcher позволяет выполнять с их помощью множество работ по уборке в доме.
Принадлежности, подходящие к Вашему аппарату, Вы найдете в разделе поиска принадлежностей.
Экологичность
Самый экологичный метод чистки
Чистка паром позволяет экономить до 80% воды в сравнении с обычными методами влажной уборки и не сопровождается образованием сточных вод, загрязненных химикатами. Из 1 л воды вырабатываются 1.700 л пара – этого вполне достаточно для тщательной уборки целой квартиры площадью около 60 м².
Кроме того, пароочистители Kärcher обеспечивают значительную (до 25%) экономию энергии в сравнении с аппаратами других производителей, достигаемую за счет инновационной конструкции насадки для пола. Благодаря ее пластинчатой подошве не только улучшается результат чистки, но и уменьшается затрачиваемое на нее время, а значит, и расход электроэнергии. И, наконец, пароочистители Kärcher, как и все другие выпускаемые компанией аппараты, после выработки своего ресурса перерабатываются более чем на 90% с целью повторного применения материалов.
Фирменное качество Kärcher
Высокое качество и превосходные технические характеристики пароочистителей Kärcher гарантируются более чем 20-летним опытом их проектирования, целым рядом ноу-хау и производством на собственных заводах компании. Наши аппараты, впечатляющие постоянным интенсивным выпуском пара, надежностью и долговечностью конструктивных материалов, удовлетворяют всем законодательным стандартам безопасности и еще более строгим фирменным стандартам. В исследовательском центре Kärcher в Виннендене постоянно создаются инновационные решения (например, функция VapoHydro или прогрессивная конструкция насадки для пола), благодаря которым каждое новое поколение наших пароочистителей становится еще лучше.
Где купить пароочистители Керхер?
Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах Керхер Центрах или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.
Пароочистители Kärcher: одно решение для множества задач
Удобные и эффективные аппараты Kärcher помогают поддержать гигиеническую чистоту в комнатах, кухне и ванной, бережно удаляя пыль и грязь с напольных покрытий, кафеля, сантехники и кухонных приборов. Каждая модель, представленная в интернет-магазине karcher.ru, комплектуется несколькими насадками для выполнения множества бытовых задач.
Здоровый микроклимат в вашем доме
Паровая обработка полов, мебели и домашнего текстиля справляется с уничтожением 99,99% бактерий, обеспечивая оптимальный микроклимат и гигиеническую чистоту в помещении. Чистый свежий воздух в доме – весомый вклад в хорошее самочувствие каждого члена семьи, а в особенности – детей и аллергиков.
Влажная уборка: быстро и легко
Глубокое проникновение пара позволяет бесследно удалить грязь и пыль из труднодоступных мест без применения чистящих средств. Регулярное поддержание чистоты паропылесосами Керхер оставит в прошлом следы бытовой химии, частицы пыли и застарелые пятна на паркете и других поверхностях.
Широкие возможности паровой обработки
Эргономичный дизайн, потрясающая маневренность и продуманная система регулировок аппаратов Kärcher существенно упрощают процесс влажной уборки полов, очистки мебели, ухода за сантехникой и мойки окон. Дополните ваш аппарат специальными принадлежностями и аксессуарами из ассортимента Керхер и расширьте его функционал возможностью глаженья с отпариванием и другими полезными опциями.