Многофункциональные пылесосы

Предлагаемые Kärcher хозяйственные пылесосы, моющие пылесосы и пылесосы для сбора золы и сухого мусора обеспечивают тщательную уборку в любых ситуациях. Специальные системы фильтрации и разнообразные принадлежности позволяют этим надежным аппаратам быстро собирать любой мусор или даже удалять стойкие пятна с текстильных поверхностей. Некоторые модели предлагаются в беспроводном исполнении. Оснащаемые мощными аккумуляторами, они обеспечивают максимальную мобильность и неограниченную свободу движений.

Kärcher Моющие пылесосы

Моющие пылесосы

Для аллергиков, владельцев домашних животных и всех кто тщательно производит уборку: моющие пылесосы Керхер отчистят текстильные поверхности, ковры и обивку мебели, матрасы, автомобильный салон и прочее.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Пылесосы для сбора золы и сухого мусора

Пылесосы для сбора золы и сухого мусора

Превосходное решение от Kärcher для очистки печей, каминов или грилей: пылесосы для сбора золы и сухого мусора позволяют надежно, тщательно и безопасно удалить все остатки золы, не испачкав при этом руки. Теперь они предлагаются и в беспроводном исполнении.

GO TO PRODUCTS
Kärcher
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025