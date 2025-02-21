Многофункциональные пылесосы

Превосходное решение от Kärcher для очистки печей, каминов или грилей: пылесосы для сбора золы и сухого мусора позволяют надежно, тщательно и безопасно удалить все остатки золы, не испачкав при этом руки. Теперь они предлагаются и в беспроводном исполнении.