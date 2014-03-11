Рекомендации по применению

Ниже представлен тематически упорядоченный обзор решений для выполнения различных уборочных работ. Если Вы не найдете интересующую Вас информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Наружная уборка

Autoreinigung

Уход за автомобилями

Здесь Вы найдете продукты для быстрой и тщательной мойки автомобиля и уборки в его салоне.

Terassenreinigung_Teaser

Чистка террас

Здесь Вы найдете продукты, которые позволят вернуть Вашей террасе чистоту после зимнего перерыва в использовании.

Gartenbewässerung_Teaser

Полив сада

При помощи наших насосов для сада Вы сможете эффективно орошать большие площади – даже в автоматическом режиме.

Kehren_Teaser

Подметание

Откажитесь от веника и совка: при помощи подметальной машины Kärcher можно очищать тротуары и дороги, въезды и дворы в пять раз быстрее.

Vermooste_Platten

Очистка замшелых садовых дорожек

Грязевая фреза Kärcher прекрасно подходит для очистки каменных поверхностей от мха.

Gartenmöbel_Header

Чистка садовой мебели

Наши аппараты высокого давления легко удалят с садовой мебели любые атмосферные загрязнения.

Rohrreinigung

Промывка труб

Комплект для промывки труб – идеальное решение для прочистки засорившихся труб внутри дома или на открытом воздухе.

Fassadenreinigung_Teaser

Чистка фасадов

Аппараты высокого давления подходят не только для уборки вокруг дома – с их помощью можно эффективно очищать и загрязняющиеся с течением времени стены самого дома.

Внутренняя уборка

Reinigen_mit_Dampf_Teaser

Чистка паром

Здесь Вы найдете множество советов по применению пароочистителя, позволяющего очень легко производить уборку на кухне, в ванной и туалете, очищать полы, стыки, элементы сантехнической арматуры, окна, зеркала и многое другое.

Dampfbügeln_Teaser

Глажение с отпариванием

Постоянная подача пара под высоким давлением облегчает глажение плотных материалов и позволяет экономить до 50 % времени.

Fensterreinigung

Мойка окон

Мойка окон – не самое приятное занятие, но Kärcher предлагает оптимальное решение для выполнения этой работы. Познакомьтесь с нашим оборудованием для мойки окон!

Teppichreinigung_Header

Чистка ковров

Чистка ковров – очень простое занятие, если воспользоваться для этого подходящими продуктами Kärcher.

Polsterreinigung_Teaser

Чистка мягкой мебели

Моющие пылесосы Kärcher обеспечивают тщательную очистку мебельной обивки.

Hauswasserversorgung_Teaser

Домовое водоснабжение

Для снабжения дома водой хозяйственного назначения лучше всего подходят наши насосы для дома и сада.

BohrenKehrenSaugen_Teaser

Работа с электроинструментами / сбор мусора

Сверление, пиление или строгание всегда сопровождаются образованием пыли и стружки. Kärcher предлагает профессиональное решение этой проблемы: полную программу аппаратов и принадлежностей для эффективного сбора мусора при выполнении работ в доме или за его пределами.

Bodenpflege

Уход за полом

Здесь Вы найдете важные сведения и рекомендации по правильному уходу за напольными покрытиями, их полировке и использованию средств для чистки и ухода.

