Рекомендации по применению
Ниже представлен тематически упорядоченный обзор решений для выполнения различных уборочных работ. Если Вы не найдете интересующую Вас информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Наружная уборка
Уход за автомобилями
Здесь Вы найдете продукты для быстрой и тщательной мойки автомобиля и уборки в его салоне.
Чистка террас
Здесь Вы найдете продукты, которые позволят вернуть Вашей террасе чистоту после зимнего перерыва в использовании.
Полив сада
При помощи наших насосов для сада Вы сможете эффективно орошать большие площади – даже в автоматическом режиме.
Подметание
Откажитесь от веника и совка: при помощи подметальной машины Kärcher можно очищать тротуары и дороги, въезды и дворы в пять раз быстрее.
Очистка замшелых садовых дорожек
Грязевая фреза Kärcher прекрасно подходит для очистки каменных поверхностей от мха.
Чистка садовой мебели
Наши аппараты высокого давления легко удалят с садовой мебели любые атмосферные загрязнения.
Промывка труб
Комплект для промывки труб – идеальное решение для прочистки засорившихся труб внутри дома или на открытом воздухе.
Чистка фасадов
Аппараты высокого давления подходят не только для уборки вокруг дома – с их помощью можно эффективно очищать и загрязняющиеся с течением времени стены самого дома.
Как правильно помыть мотоцикл?
Инструкция по правильной мойке мотоцикла. Узнайте, как правильно помыть мотоцикл и что для этого понадобится на официальном сайте Керхер.
Как правильно помыть велосипед?
Инструкция по правильной мойке велосипеда. Узнайте, как правильно помыть велосипед мойкой и что для этого понадобится на официальном сайте Керхер.
Как выбрать пылесос?
Узнайте, как правильно выбрать пылесос для квартиры или дома. О критериях выбора и преимуществах различных видов пылесосов на официальном сайте Керхер.
Внутренняя уборка
Чистка паром
Здесь Вы найдете множество советов по применению пароочистителя, позволяющего очень легко производить уборку на кухне, в ванной и туалете, очищать полы, стыки, элементы сантехнической арматуры, окна, зеркала и многое другое.
Глажение с отпариванием
Постоянная подача пара под высоким давлением облегчает глажение плотных материалов и позволяет экономить до 50 % времени.
Мойка окон
Мойка окон – не самое приятное занятие, но Kärcher предлагает оптимальное решение для выполнения этой работы. Познакомьтесь с нашим оборудованием для мойки окон!
Чистка ковров
Чистка ковров – очень простое занятие, если воспользоваться для этого подходящими продуктами Kärcher.
Чистка мягкой мебели
Моющие пылесосы Kärcher обеспечивают тщательную очистку мебельной обивки.
Домовое водоснабжение
Для снабжения дома водой хозяйственного назначения лучше всего подходят наши насосы для дома и сада.
Работа с электроинструментами / сбор мусора
Сверление, пиление или строгание всегда сопровождаются образованием пыли и стружки. Kärcher предлагает профессиональное решение этой проблемы: полную программу аппаратов и принадлежностей для эффективного сбора мусора при выполнении работ в доме или за его пределами.
Уход за полом
Здесь Вы найдете важные сведения и рекомендации по правильному уходу за напольными покрытиями, их полировке и использованию средств для чистки и ухода.