Как помыть окна без разводов в домашних условиях

Аккумуляторный очиститель WV 50 PLUS

Одной из популярных моделей стеклоочистителей марки «Керхер» является WV 50 PLUS. Легкое и компактное устройство весом всего 0,7 кг (с установленным аккумулятором) оптимально подходит для использования в домашних условиях. Стеклоочиститель оснащен емкой литийионной батареей, которая обеспечивает непрерывную работу на протяжении 20 минут и позволяет очищать поверхности общей площадью до 60 квадратных метров от одного заряда.

Ключевые преимущества модели

Высокое качество очистки . Если вы не знаете, как помыть окна без разводов и грязных потеков, стоит обратить внимание на данную модель стеклоочистителя. Устройство комплектуется качественными стяжками и салфетками из мягкой микрофибры, которые обеспечивают полное удаление конденсата и капель воды со стеклянных поверхностей.

. Если вы не знаете, как помыть окна без разводов и грязных потеков, стоит обратить внимание на данную модель стеклоочистителя. Устройство комплектуется качественными стяжками и салфетками из мягкой микрофибры, которые обеспечивают полное удаление конденсата и капель воды со стеклянных поверхностей. Удобство в использовании . После очистки окон можно легко опорожнить бачок для грязной воды. Для этого не нужно полностью разбирать устройство и тратить лишнее время. Процедура слива воды займет всего несколько секунд.

. После очистки окон можно легко опорожнить бачок для грязной воды. Для этого не нужно полностью разбирать устройство и тратить лишнее время. Процедура слива воды займет всего несколько секунд. Элегантный дизайн . Стеклоочиститель выполнен в фирменной желто-черной стилистике компании «Керхер». Такая техника гармонично сочетается с интерьером, поэтому вам не нужно прятать устройство в упаковку после использования. Стеклоочиститель не испортит обстановку и не будет привлекать лишнее внимание.

. Стеклоочиститель выполнен в фирменной желто-черной стилистике компании «Керхер». Такая техника гармонично сочетается с интерьером, поэтому вам не нужно прятать устройство в упаковку после использования. Стеклоочиститель не испортит обстановку и не будет привлекать лишнее внимание. Высокая производительность. Чтобы чисто помыть окна, не нужно по несколько раз обрабатывать один и тот же участок поверхности. Стеклоочиститель устраняет загрязнения с первого раза, благодаря чему процесс мытья стекол значительно ускоряется. С таким устройством уход за пластиковыми окнами занимает почти в 3 раза меньше времени, чем при использовании подручных средств.

Комплектация стеклоочистителя

В стандартный комплект стеклоочистителя «Керхер» WV 50 PLUS входит удобный пульверизатор, стяжка и мягкая салфетка из микрофибры. Также с устройством поставляется упаковка фирменного моющего средства, которое позволяет хорошо помыть даже сильно загрязненные стеклянные поверхности. Стеклоочиститель можно дополнительно укомплектовать двумя трубками, способными удлиняться до 2 метров. Эти элементы будут незаменимы в случаях, когда нужно помыть высокие окна. При наличии удлинительных трубок Вы сможете очищать даже большие панорамные стекла, не вставая на стулья, табуретки или подоконники. Также эти комплектующие позволяют легко и безопасно мыть окна на балконе снаружи.

Использование стеклоочистителя для мытья окон

Перед тем как помыть окна в домашних условиях при помощи стеклоочистителя, необходимо тщательно изучить инструкцию к устройству и следовать указанным рекомендациям при эксплуатации оборудования. Это позволит увеличить срок службы техники, избежать преждевременных поломок и добиться высокого качества очистки стекол. В частности, стоит соблюдать следующие правила:

при первом использовании устройства нужно тщательно проверить состояние стеклоочистителя и убедиться в отсутствии дефектов, при обнаружении которых необходимо обратиться в специализированный сервис-центр;

прежде чем приступить к использованию стеклоочистителя, нужно зарядить аккумуляторную батарею устройства при помощи фирменного зарядного устройства, поставляемого в комплекте;

перед началом работы нужно правильно надеть на отделитель всасывающую форсунку и убедиться в ее надежной фиксации (об этом свидетельствует характерный щелчок);

далее необходимо собрать баллон распылителя, закрепить рабочую насадку и залить моющее средство в емкость;

в процессе очистки стекол нужно равномерно распределять чистящий состав по обрабатываемой поверхности, нажимая распылительную ручку баллона;

чтобы не оставлять разводов на окнах, нужно протирать резиновую стяжку стеклоочистителя с помощью салфетки, которая поставляется в базовой комплектации стеклоочистителя;

при необходимости Вы можете промыть микрофибровую накладку чистой проточной водой, чтобы очистить от остатков грязной жидкости;

для отсасывания чистящего средства с поверхности стекла нужно включить устройство (при этом будет гореть индикатор режима работы) и убирать жидкость медленными движениями сверху вниз.

Рекомендации по уходу

В процессе работы нужно следить за заполнением резервуара для грязной воды. Если уровень жидкости в бачке достиг максимальной отметки, необходимо опорожнить емкость. Для этого нужно выключить стеклоочиститель и снять крышку с резервуара, чтобы слить воду.

После каждого использования стеклоочистителя рекомендуется тщательно очищать конструктивные элементы устройства: отделитель, всасывающую форсунку, резервуар для грязной воды и салфетку. При этом категорически запрещено мыть сам прибор под проточной водой, поскольку это может привести к серьезным поломкам и короткому замыканию. Перед чисткой нужно обязательно отсоединять перечисленные детали и мыть их отдельно от стеклоочистителя. Повторную сборку устройства можно выполнять только после полного высыхания очищенных элементов конструкции.

Другие способы использования стеклоочистителя

При необходимости Вы можете использовать стеклоочиститель не только по прямому назначению (для мойки стекол), но и для очистки других поверхностей. Благодаря особому конструктивному исполнению устройства существенно расширяется область его применения в процессе проведения влажной уборки в доме или квартире. Необходимо учитывать, что стеклоочиститель «Керхер» можно применять только для очистки материалов, устойчивых к воздействию влаги. Использование устройства для удаления загрязнений с других поверхностей (например, мебели из дерева, МДФ, ДСП и др.) может негативно сказаться на их состоянии и долговечности. Также перед применением стеклоочистителя необходимо убедиться в том, что обрабатываемые материалы устойчивы к воздействию концентрированного моющего средства, которое используется в приборе. Рассмотрим некоторые варианты применения прибора:

очистка зеркал от потеков, загрязнений и водяного конденсата, который обильно скапливается на поверхностях при высокой влажности воздуха (например, в ванной);

очищение кафельной плитки в туалете, на кухне и в других помещениях;

удаление загрязнений, образующихся на акриловых столешницах и поверхностях из искусственного камня.

Стеклоочиститель «Керхер» станет незаменимым помощником при уборке в доме или квартире. Устройство значительно облегчит выполнение рутинных работ, сделает процесс более простым, увлекательным и интересным, а очистка стеклянных поверхностей займет меньше времени, чем при использовании подручных средств. Чтобы приобрести такую технику, создайте онлайн-заказ на нашем сайте или позвоните нам по контактному телефону, указанному на странице.