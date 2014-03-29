Роботы-пылесосы

Полная автоматизация уборки: с автоматическим роботом-пылесосом. Новый робот пылесос RC 3 RoboCleaner - ваш умный помощник для автономной уборки пола. Этот робот пылесос легко и удобно управляется через программное приложение с вашего смартфона и сам убирает комнаты - оставляя вам больше времени на самое важное в жизни. Робот-пылесос RoboCleaner от Керхер способен очищать любые распространенные в быту напольные покрытия даже в Ваше отсутствие. Достаточно лишь присоединить базовую станцию к сети, включить аппарат и задать время уборки. Автоматический робот-пылесос легко преодолевает препятствия, распознает и обходит встречающиеся на пути ступени и лестницы. Выполнив работу, он под управлением инфракрасного луча автоматически возвращается к базовой станции заряда аккумуляторов. Экономьте своё время, купив автоматический робот пылесос Керхер!