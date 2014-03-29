Роботы-пылесосы
Полная автоматизация уборки: с автоматическим роботом-пылесосом. Новый робот пылесос RC 3 RoboCleaner - ваш умный помощник для автономной уборки пола. Этот робот пылесос легко и удобно управляется через программное приложение с вашего смартфона и сам убирает комнаты - оставляя вам больше времени на самое важное в жизни. Робот-пылесос RoboCleaner от Керхер способен очищать любые распространенные в быту напольные покрытия даже в Ваше отсутствие. Достаточно лишь присоединить базовую станцию к сети, включить аппарат и задать время уборки. Автоматический робот-пылесос легко преодолевает препятствия, распознает и обходит встречающиеся на пути ступени и лестницы. Выполнив работу, он под управлением инфракрасного луча автоматически возвращается к базовой станции заряда аккумуляторов. Экономьте своё время, купив автоматический робот пылесос Керхер!
Умный подход к уборке пылесосом.
Пылесос робот RC 3 обеспечивает чистоту во всем доме и экономит ваше время. Все, что вам необходимо сделать - войти в программу или включить RoboCleaner - и он выполнит всю работу. Пылесос рассчитан на интуитивное управление с помощью приложения в вашей домашней сети или с помощью кнопок на самом устройстве. Удобное для пользователя приложение для смартфона и планшета позволит спланировать график уборки больших помещений и специальных зон и настроить автоматический запуск этих процедур.
Благодаря составленной точной карте устройство не пропустит ни крошки.
Робот пылесос Karcher RC 3 создает карту окружающего пространства для системного подхода к уборке. Это позволяет эффективнее выполнить работу и гарантирует, что робот RoboCleaner не пропустит ни одной зоны. Карту можно посмотреть в приложении, на ней отображаются зоны, которые необходимо убрать, и уже убранные зоны.
Всегда чисто.
Маленький помощник проводит уборку регулярно, поддерживая чистоту и создавая атмосферу хорошего настроения без забот. Благодаря эффективному сочетанию функции всасывания и системе двойных щеток RC 3 оптимально собирает грязь. Благодаря практичной боковой щетке он справляется с уборкой по углам и краям и собирает самые маленькие частички во встроенный мелкодисперсный фильтр - для обеспечения максимальной чистоты.
Видео
Подготовка устройства
Подключение приложения "Home & Garden App" к домашней сети
Настройка приложения "Home & Garden App"
Процесс уборки
Уход и обслуживание
Готов ко всему.
Позволяют избегать столкновения в помещении и предотвращают падение робота RoboCleaner со ступеней.
Робот пылесос RC 3 может выполнить глубокую очистку ковров с низким ворсом.
Помимо уборки вдоль стен и в углах робот RoboCleaner может также без проблем убрать под мебелью (при наличии зазора > 10 см от пола).
Устройство RC 3 может, в зависимости от настройки, самостоятельно заряжаться в период между уборками или до полной мощности.
Устройство RC 3 оснащено удобным контейнером для мусора, который можно легко и быстро освободить.
Батарея RoboCleaner легко вставляется и также просто вынимается.
Удобный мелкодисперсный фильтр робота пылесоса RC 3легко вымыть или заменить.
Мойка двойной системы щеток робота-пылесоса не потребует больших усилий.
Они крепятся простыми шурупами, которые вкручиваются и выкручиваются без особых трудностей
Где купить робот-пылесос Керхер?
Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах Керхер Центрах или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.