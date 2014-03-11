Профессиональные пылесосы

Профессиональные пылесосы для решения любых задач. Обширный ассортимент профессиональных пылесосов Керхер – для сухой, влажной и сухой уборки, а также щеточных пылесосов для чистки ковров – включает оптимальные модели для промышленных и ремесленных предприятий, автосалонов и клининговых компаний по выгодным ценам. Все профессиональные пылесосы впечатляют своим высоким качеством сборки, долговечностью, инновационными технологиями фильтрации и максимальным удобством для пользователя. Купить их можно прямо в нашем интернет-магазине, воспользовавшись услугой консультации эксперта Керхер.

Пылесосы влажной и сухой уборки

Пылесосы влажной и сухой уборки

Незаменимые помощники: пылесосы влажной и сухой уборки Керхер справятся с любыми загрязнениями, будь то сухой или влажный мусор или же пролитые жидкости.

Профессиональные пылесосы сухой уборки

Профессиональные пылесосы сухой уборки

Наши технически совершенные пылесосы Kärcher для сухой уборки надежно удаляют рыхлую и сухую грязь - идеальное решение для гостиниц, офисов, розничной торговли и коммерческой уборки. Изготовленные на 60 процентов из переработанных материалов, эти пылесосы представляют собой экологичное решение для повседневной уборки. Компактные пылесосы впечатляют своей высокой производительностью в непрерывном режиме работы и идеально подходят для ежедневной поддерживающей уборки и уборки в дневное время. Уровень шума при работе составляет всего 52 дБ(А), поэтому эти сверхтихие пылесосы можно без проблем использовать в помещениях с повышенным уровнем шума. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия).

Профессиональные пылесосы

Пылесосы марки Керхер – это удобная техника для решения бытовых задач. Высокое качество сборки и удобство их использования позволяет проводить сухую и влажную уборку в квартире или офисе. Все модели профессиональной техники представлены в наличии, продаются с гарантией качества и возможностью оплаты покупки онлайн. 

Виды профессиональных пылесосов

Профессиональные моющие пылесосы Керхер используются для решения следующих задач:

• Внутренняя сухая и влажная уборка поверхностей;
• Мытье пола и предметов мебели после ремонта;
• Уборка пролитых жидкостей и мелкого мусора;
• Чистка и мытье любых типов ковровых покрытий.

Управление профессиональными пылесосами осуществляется при помощи удобных кнопок на основном блоке и ручке. В зависимости от характеристик помещения и типа поверхностей, изделия можно подобрать с вертикальной формой исполнения, с встроенной вакуумной системой или насадками типа электровеника.

Все представленные в ассортименте изделия отличаются высоким качеством, с заказом продукции через интернет-магазин осуществляется доставка. В наличии – широкий выбор моделей от ведущих производителей по оптимальной стоимости.

 

