Профессиональные пылесосы
Профессиональные пылесосы для решения любых задач. Обширный ассортимент профессиональных пылесосов Керхер – для сухой, влажной и сухой уборки, а также щеточных пылесосов для чистки ковров – включает оптимальные модели для промышленных и ремесленных предприятий, автосалонов и клининговых компаний по выгодным ценам. Все профессиональные пылесосы впечатляют своим высоким качеством сборки, долговечностью, инновационными технологиями фильтрации и максимальным удобством для пользователя. Купить их можно прямо в нашем интернет-магазине, воспользовавшись услугой консультации эксперта Керхер.
Пылесосы влажной и сухой уборки
Незаменимые помощники: пылесосы влажной и сухой уборки Керхер справятся с любыми загрязнениями, будь то сухой или влажный мусор или же пролитые жидкости.
Профессиональные пылесосы сухой уборки
Наши технически совершенные пылесосы Kärcher для сухой уборки надежно удаляют рыхлую и сухую грязь - идеальное решение для гостиниц, офисов, розничной торговли и коммерческой уборки. Изготовленные на 60 процентов из переработанных материалов, эти пылесосы представляют собой экологичное решение для повседневной уборки. Компактные пылесосы впечатляют своей высокой производительностью в непрерывном режиме работы и идеально подходят для ежедневной поддерживающей уборки и уборки в дневное время. Уровень шума при работе составляет всего 52 дБ(А), поэтому эти сверхтихие пылесосы можно без проблем использовать в помещениях с повышенным уровнем шума. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия).
Популярные модели профессиональных пылесосов
Аренда пылесоса Керхер
Если вас интересует Аренда пылесосов Керхер, то можете обратиться по телефону в один из наших филиалов.
Адреса вы можете найти в разделе аренда уборочной техники
Пылесосы марки Керхер – это удобная техника для решения бытовых задач. Высокое качество сборки и удобство их использования позволяет проводить сухую и влажную уборку в квартире или офисе. Все модели профессиональной техники представлены в наличии, продаются с гарантией качества и возможностью оплаты покупки онлайн.
Виды профессиональных пылесосов
Профессиональные моющие пылесосы Керхер используются для решения следующих задач:
• Внутренняя сухая и влажная уборка поверхностей;
• Мытье пола и предметов мебели после ремонта;
• Уборка пролитых жидкостей и мелкого мусора;
• Чистка и мытье любых типов ковровых покрытий.
Управление профессиональными пылесосами осуществляется при помощи удобных кнопок на основном блоке и ручке. В зависимости от характеристик помещения и типа поверхностей, изделия можно подобрать с вертикальной формой исполнения, с встроенной вакуумной системой или насадками типа электровеника.
Все представленные в ассортименте изделия отличаются высоким качеством, с заказом продукции через интернет-магазин осуществляется доставка. В наличии – широкий выбор моделей от ведущих производителей по оптимальной стоимости.