Пылесосы для влажной и сухой уборки

Уборка профессиональным пылесосом для влажной и сухой уборки Керхер - одно удовольствие! Незаменимые помощники Керхер справятся с любыми загрязнениями, будь то сухой или влажный мусор, или же пролитые жидкости. Наши пылесосы производятся по немецким стандартам качества. Они надежны и долговечны, а огромное количество производимых нами универсальных аксессуаров для пылесосов сухой или влажной уборки позволят адаптировать устройства под ваши нужды.

 

Популярные модели

Ap-класс

Ap-класс

Мощные универсальные пылесосы класса Ap рассчитаны как на сбор жидкостей и влажного мусора, так и на удаление мелкой пыли. Поддержание высокой силы всасывания обеспечивается полуавтоматической системой очистки фильтра, гарантирующей продолжительное и эффективное выполнение уборочных работ.

Стандартный класс

Стандартный класс

Пылесосы стандартного класса предназначены для сбора крупного мусора и больших объемов жидкостей. Благодаря высокой прочности, долгому сроку службы и удобству в обращении они прекрасно подходят для клининговых компаний.

