Ручные стеклоочистители

Оснащение

Набор стандартных аксессуаров, идущих в комплекте с WV 1 Plus, довольно большой. В комплекте помимо стеклоочистителя идет пульверизатор и микроволоконная салфетка. Так что сразу можно приступать к уборке!

Те же кто выберет для себя набор WV 2 Premium или ЦМ 5 Premium сможет без проблем вымыть решетчатые окна, т.к в компекте идет узкая насадка, как раз для окон маленького раземра!