ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ПОДМЕТАЛЬНО-всасывающие машины
Инновационные и высокопроизводительные подметальные машины Kärcher гарантируют превосходные результаты уборки. Kärcher позволяет выбрать из широкого ассортимента и купить: подметальные машины или подметально-всасывающие машины с ручным управлением или сиденьем для водителя, а также особенно мощные и надежные подметально-всасывающие машины промышленного класса, которые обеспечивают эффективный сбор любого мусора – в любое время и в любом месте. Подметальная техника от Kärcher поможет вам решить любую задачу сбора мусора быстро и эффективно.
Ручные подметальные и подметально-всасывающие машины
Для очистки дворов, дорожек, полов в цехах и мастерских: эргономичные подметальные и подметально-всасывающие машины с ручным управлением тщательно выметают мусор даже из углов и не поднимают пыли. Приобретение машин с тяговым приводом оправдывается при размерах очищаемых площадей от 300 м².
Tact – автоматическая система очистки фильтров
Запатентованная технология пылеулавливания с автоматической очисткой фильтра от Kärcher.
Уникальная запатентованная технология автоматической очистки фильтров Tact для подметальных машин от Kärcher. Фильтр очищается автоматически через определенные промежутки времени. Даже в самых жестких условиях эксплуатации эта система обеспечивает отличные результаты уборки и продолжительную работу без образования пыли. Используемые для данной системы плоские складчатые фильтры характеризуются компактными размерами при сохранении большой фильтрующей поверхности и длительным сроком службы.