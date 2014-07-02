Пароочистители и паропылесосы

Гигиеническая чистота без применения чистящих средств. Пароочистители и паропылесосы Керхер обеспечивают экономичное наведение гигиенической чистоты без применения каких-либо химикатов. Обширный выбор принадлежностей позволяет использовать эти универсальные аппараты для очистки любых твердых напольных покрытий, стекол, керамической плитки, сантехнической арматуры и даже текстильных поверхностей. Профессиональные электрические парогенераторы Керхер эффективно помогут вам в решении широкого спектра задач по уборке.

Kärcher Паропылесосы

Паропылесосы

Паропылесосы Керхер впечатляют удобством в работе и эффективной очисткой любых твердых поверхностей. Широкий ассортимент принадлежностей обеспечивает оптимальное решение различных задач уборки.

GO TO PRODUCTS

Популярные модели

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025