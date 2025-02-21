Очистить твердую поверхность от грязи и образовавшейся плесени позволяют профессиональные паропылесосы Karcher. Агрегаты компактные, очень удобные в использовании, отличаются экологичностью и высокой эффективностью при выполнении уборки. Каждая модель комплектуется специальными принадлежностями, позволяющими справиться с любыми загрязнениями.

Конструктивные особенности моделей

Мощный профессиональный паропылесос позволяет за один рабочий процесс обрабатывать поверхность с помощью пара и одновременно всасывать образовавшуюся грязь. Для удобства работы с техникой предусмотрены разные полезные функции. Агрегаты Karcher отличаются простотой в управлении.

Управление функциями осуществляется одним переключателем непосредственно на корпусе аппарата. Предусмотрен экономный режим, обеспечивающий минимальный расход электроэнергии и оптимальную мощность мотора при минимальном уровне шума. Такая программа позволяет выполнять очистку поверхности в помещениях, где требуется соблюдать тишину. Есть функция самоочистки, благодаря которой в автоматическом режиме обеспечивается промывка шланга, насоса и трубок от накопившихся загрязнений. Все принадлежности для удобства помещаются в специальный отсек.

Сфера использования профессиональных аппаратов

Преимущество паропылесосов Karcher заключается в возможности обеспечить гигиеническую чистоту без использования химических моющих средств с целью охраны окружающей среды. Технологичные аппараты востребованы для выполнения очистки:

твердого напольного покрытия;

стеклянных конструкций;

керамической плитки;

сантехнических приборов;

поверхностей из текстиля.

Благодаря гигиеничности и безвредности при выполнении уборки, профессиональный паропылесос востребован для поддержания чистоты и обеспечения санитарных норм в помещениях лечебных учреждений, общепита, и пр.

