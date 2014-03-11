Электровеники
Удобнее метлы, быстрее пылесоса. Аккумуляторный электровеник Керхер очень удобен во всех случаях, когда не хочется доставать пылесос или гнуть спину, пользуясь обычным веником. Он прекрасно подходит для промежуточной очистки ковров, ламината или керамической плитки. Идеальное решение для быстрой и легкой уборки без кабеля и утомительных наклонов!
Удобнее и быстрее использовать электровеник серии KB, нежели чем собирать пылесос.
Мы часто сталкиваемся с проблемой: как только мы закончили пылесосить, крошки снова появляются на полу. Аккумуляторный электровеник Керхер идеально подойдет для промежуточной уборки - больше не нужно будет доставать пылесос из кладовки и заниматься его сборкой. Благодаря компактным размерам электровеник можно хранить абсолютно в любом месте и он свегда готов к сбору мусора.
Всегда готов к использованию: электровеник KB 5 оснащен литий ионной батареей, которая позволяет использовать его на твердых поверхностях до 30 минут без остановки.
Идеально подойдет для небольшой уборки: электровеник KB 5 компактный, маневренный - уборка теперь проще по всему дому.
Не на глазах и при этом всегда готовый: хранить электровеник KB 5 можно в любом месте, где вам это будет удобно.
Экстраординарные результаты очистки при невероятно компактном дизайне.
Адаптивная технологий уборки от Керхер обеспечивает беспроводному электровенику Керхер блестящие результаты. Благодаря инновационной подвижной кромке, специальной щетке и оптимизированной внутренней геометрии для эффективного заполнения мусоросборника грязь собирается без остатка и пыль не летит по комнате.
Безграничные возможности
Новый электровеник Керхер справится с любыми неожиданностями, которые могут возникнуть - убрать шерсть животного или собрать крошки после еды. KB 5 можно использовать как на твердых напольных покрытиях, так и на ковровых.
Электровеник – оптимальный выбор для быстрой уборки помещения. Он не способен убрать пыль, как это делает пылесос, но прекрасно справляется с крошками и другим мелким мусором.
Беспроводные электровеники имеют ряд неоспоримых преимуществ:
- Простота в использовании. Эти устройства компактны, не нуждаются в проводах, мало весят (масса с аккумулятором – от 1,17 кг).
- Быстрое удаление шерсти животных. В комплекте поставки (K 55) идет щетка для сбора шерсти животных.
- Тщательная уборка. Электровеники Karcher позволяют обрабатывать поверхности вдоль стен и плинтусов. Зазор между щеткой и стеной – всего 1 мм.
- Эффективность. Время работы от аккумулятора до 30 мин.
- Работа на коврах с ворсом до 10 мм (обычный веник эффективен только на гладких поверхностях).
- Удобная очистка контейнера без контакта с мусором. Все что нужно сделать – отсоединить емкость от корпуса.
Электрический веник не заменит пылесос, но станет прекрасным дополнением к нему. Это идеальное средство для промежуточной уборки, когда нет желания доставать из кладовки громоздкую технику. за счет компактных размеров электровеником удобно убираться под мебелью с низким ножками, на лестницах, между стульями.
Пять причин купить электровеник в интернет-магазине Karcher
- Пятилетняя гарантия на бытовую технику.
- Бесплатная доставка в любую точку Азербайджана* при заказе на сумму от 50 АЗН.
- Цены на технику от производителя.
- Оплата наличными или банковской картой.
- Возврат товара надлежащего качества.
Мы также гарантируем качественный сервис бытовой техники – центры Karcher находятся во всех крупных городах страны. Стоимость обслуживания фиксированная, сроки ремонта не превышают 5-10 дней, гарантия после ремонта – 3 месяца. Для уточнения деталей звоните на горячую линию.
Где купить электровеник Керхер?
Можно заказать в крупных городах доставку в любой город Азербайджан.
Подробности по телефону +994 (50) 251 88 86