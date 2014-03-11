Электровеники

Удобнее и быстрее использовать электровеник серии KB, нежели чем собирать пылесос.

Мы часто сталкиваемся с проблемой: как только мы закончили пылесосить, крошки снова появляются на полу. Аккумуляторный электровеник Керхер идеально подойдет для промежуточной уборки - больше не нужно будет доставать пылесос из кладовки и заниматься его сборкой. Благодаря компактным размерам электровеник можно хранить абсолютно в любом месте и он свегда готов к сбору мусора.