Внутренняя чистка емкостей
Уже более 40 лет компания Kärcher создает надежные и высокопроизводительные установки для чистки емкостей. Занимая лидирующие позиции на рынке профессиональной уборочной техники, мы предлагаем инновационные, основанные на модульных компонентах системы для оптимального решения любых задач внутренней чистки. Наш опыт и высокое качество наших установок гарантируют их эффективную и экономичную работу. Мы оказываем клиентам весь спектр услуг: от консультирования до проектирования и ввода установок в эксплуатацию, а также их всеобъемлющего сервисного обслуживания.
Области применения оборудования для очистки емкостей
Надежные системы для внутренней чистки емкостей необходимы как производственным предприятиям в области химической, строительной, пищевой и ряда других отраслей промышленности, так и транспортно-логистическим компаниям, которые занимаются перевозкой обозначенных выше видов продукции. Глобализация рынка и технический прогресс приводят к постоянному росту требований к качеству очистки тары. Все чаще необходимо не только соблюдение строгих европейских стандартов качества очистки (например, HACCP и SQAS), но и получение унифицированного документа, подтверждающего эффективность очистки, например, сертификата ECD (European Cleaning Document). Обширная номенклатура веществ (примерно 200.000 наименований) значительно затрудняет эту задачу – ее решение требует поистине экспертных знаний. Предлагаемые фирмой Kärcher установки для внутренней чистки емкостей проектируются индивидуально в расчете на устранение конкретных загрязняющих веществ и в соответствии с Вашими потребностями. Помимо оборудования, мы также предлагаем эффективную технологию очистки, основанную на многолетнем опыте, с применением специально разработанных для этого чистящих средств Kärcher. Конструктивное исполнение наших установок гарантирует их безопасную эксплуатацию – благодаря взрывозащищенности, очистке сточных вод и загрязненного воздуха. Системные решения от Kärcher способны удовлетворить самым высоким и разнообразным требованиям, предъявляемым к эффективности и экономичности очистки емкостей, а модульная структура обеспечивает легкое изменение конфигурации установки или расширение ее функциональных возможностей.
Компоненты
Применение высококачественных компонентов гарантирует отличный результат при решении практически любых задач внутренней чистки емкостей.
Реализованные проекты
Здесь Вы найдете краткое описание некоторых из более чем 250 установок, реализованных нами в разных странах мира.
Верные решения для различных целевых групп потребителей
Практически во всех отраслях промышленности применяются различные емкости для хранения, смешивания и перевозки огромной номенклатуры веществ, которые необходимо очищать изнутри.
Решения для внутренней очистки емкостей фирмы Kärcher производятся на индивидуальной основе, исходя из запросов предприятий любых отраслей и размеров, и потому идеально подойдут непосредственно для решений задач в Вашей отрасли.
Производственные предприятия различных отраслей промышленности
Мы предлагаем решения для производственных предприятий химической, строительной, нефтегазовой, пищевой и других отраслях промышленности. Моечные решения Kärcher подойдут фармакологическим, металлургическим и деревообрабатывающим предприятиям, производителям лаков и красок, средств личной гигиены, пищевой продукции и многих других направлений
Транспортно-логистические предприятия
Наше оборудование эффективно используется на транспортных предприятиях, осуществляющих перевозку жидких и сыпучих грузов в пищевой, химической, строительной и других отраслях промышленности.
Виды загрязнений
• жидкие продукты (пищевые – жиры, масла, молоко и т.д., химические – смолы, концентраты, и т.д., нефтепродукты – тёмные, светлые;)
• сыпучие продукты (пищевые, химические)
• газы (газовые плёнки)
Очищающие жидкости
• Kärcher RM*
• Щелочные и кислотные чистящие средства
• Растворители
* Фирма Kärcher является производителем широкой линейки чистящих средств Kärcher RM. В данной линейке можно подобрать чистящее средство практически для любого вида загрязнения.
Индивидуальные решения – от отдельных модулей до систем "под ключ"
Фирма Kärcher предлагает своим клиентам установки для очистки емкостей, представляющие собой модульные системные решения, адаптируемые к конкретным видам загрязнений и потребностям клиента. Первым шагом на пути реализации оптимальной установки является детальный анализ всех требований – к качеству очистки, оптимизации процесса очистки и экономичности ресурсов. Разрабатываемый технический проект воплощается в виде конструкции всемирно признанного немецкого качества.
От идеи до ввода в эксплуатацию
Мы разрабатываем оптимальные концепции для предприятий самых разнообразных отраслей и размеров. Мы оказываем заказчику полный спектр услуг – от проработки идеи и проектирования установки до ее сооружения, ввода в эксплуатацию, обучения персонала и последующего обслуживания.
Доверие наших клиентов основывается на успешной реализации многочисленных проектов установок для чистки емкостей различного назначения, а еще – на всемирно признанном лидерстве фирмы Kärcher в области технологий очистки высоким давлением. Наш многолетний опыт гарантирует рентабельную очистку на предприятиях любых отраслей.
Соответствие стандартам, высокая эффективность и готовность к немедленному применению
Большинству заказчиков требуется комплексное решение – установка «под ключ». Мы предоставляем им не только современные, испытанные и высокопроизводительные технические компоненты, но и всю необходимую сопроводительную документацию, позволяющую сразу приступить к эксплуатации оборудования, например, сертификаты соответствия требованиям взрывозащищенности и стандартам, регламентирующим охрану окружающей среды.
Фирма Kärcher поставляет также весь спектр необходимого дополнительного оборудования – водонагреватели, системы сушки, очистки сточных вод и выходящего воздуха и т. д. Как итог – Вы получаете полностью проработанное комплексное решение, заточенное под решение Ваших задач.
Мы применяем инновационные, проверенные на практике технологии, гарантирующие высокую эксплуатационную надежность в сочетании с пониженными энергозатратами и выбросами CO2. При этом специальные чистящие средства Kärcher способствуют оптимизации результатов чистки и повышению ее экономичности и экологичности.
"Plug & Play": продуманная контейнерная концепция
Концепция размещения технологического оборудования для внутренней чистки емкостей в контейнере обеспечивает максимальную мобильность и независимость. Интегрированные в контейнеры агрегаты не привязаны к производственным помещениям и предполагают легкую транспортировку с одного места на другое. Решения, выполненные по принципу "Plug & Play", требуют минимальных работ по монтажу и практически сразу готовы к вводу в эксплуатацию.
Практичное решение
Фирма Kärcher поставляет заказчикам контейнерные решения, полностью готовые к подключению: все электрические разъемы и штуцеры для присоединения трубопроводов удобно расположены на стенке контейнера.
Любые компоненты – от бюджетных до премиум-класса
Объём контейнера и наполняющее его оборудование подбирается индивидуально, исходя из предлагаемого решения. В контейнере может располагаться оборудование как для решения простых задач на одном посту очистки, так и многофункциональный многопостовой моечный комплекс – всё зависит от потребностей заказчика.
Преимущества концепции "Plug & Play":
• минимизация монтажных затрат
• простота планирования решения
• максимальные мобильность и гибкость применения
• модульная структура на основе испытанных компонентов