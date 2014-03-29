Внутренняя чистка емкостей

От идеи до ввода в эксплуатацию

Мы разрабатываем оптимальные концепции для предприятий самых разнообразных отраслей и размеров. Мы оказываем заказчику полный спектр услуг – от проработки идеи и проектирования установки до ее сооружения, ввода в эксплуатацию, обучения персонала и последующего обслуживания.

Доверие наших клиентов основывается на успешной реализации многочисленных проектов установок для чистки емкостей различного назначения, а еще – на всемирно признанном лидерстве фирмы Kärcher в области технологий очистки высоким давлением. Наш многолетний опыт гарантирует рентабельную очистку на предприятиях любых отраслей.