Опыт применения установок по всему миру

Саратовский филиал АО «ПГК» (Россия)

АО «Первая Грузовая Компания» (АО «ПГК») — крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. На 2015 год в собственности АО «ПГК» — 203,4 тыс. единиц подвижного состава разного типа.



На промывочно-пропарочной станции «Татьянка» Саратовского филиала АО «ПГК» в г. Волгограде был реализован первый в РФ проект по очистке вагонов-цистерн от нефтепродуктов. Комплекс предназначен для очистки цистерн различных габаритов от тёмных и светлых нефтепродуктов. Комплекс оборудован двумя самостоятельными постами мойки цистерн с центральной системой управления, и рассчитан на очистку до 18 цистерн в рабочую смену. Техническое оснащение комплекса позволяет проводить такие моечные операции как: внутренняя пропарка цистерны, мойка под высоким давлением холодной/ горячей водой, обработка горячим/холодным раствором чистящего средства под средним давлением, а также сушка цистерны горячим воздухом. Технологическое оборудование комплекса размещено в 2-х контейнерах по принципу "Plug & Play". Система управления позволяет работать в автоматическом режиме по заранее установленным автоматическим программам, а также запускать все агрегаты в ручном режиме.

Основными компонентами комплекса являются:

• 2 моечные установки ICH 120/14 Ps F2;

• 8 стационарных агрегатов высокого давления HDI 30/10;

• 2 теплообменника для нагрева воды под высоким давлением;

• 2 модуля подачи и дозирования чистящих средств под средним давлением;

• 2 модуля сушки, состоящие из воздуходувки и теплообменника для нагрева воздуха;

• Центральная система управления с визуализацией рабочего процесса;

• Персональный компьютер для создания/редактирования программ мойки.