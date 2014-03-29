Опыт применения установок по всему миру
Благодаря глубокому анализу всех влияющих факторов, высокому качеству проектных решений, производству компонентов в Германии и всеобъемлющему сервису Kärcher станет Вашим надежным партнером в сфере очистки емкостей самых разнообразных видов и размеров. На наши инновационные продукты и услуги полагается множество солидных компаний на всех континентах.
Саратовский филиал АО «ПГК» (Россия)
АО «Первая Грузовая Компания» (АО «ПГК») — крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. На 2015 год в собственности АО «ПГК» — 203,4 тыс. единиц подвижного состава разного типа.
На промывочно-пропарочной станции «Татьянка» Саратовского филиала АО «ПГК» в г. Волгограде был реализован первый в РФ проект по очистке вагонов-цистерн от нефтепродуктов. Комплекс предназначен для очистки цистерн различных габаритов от тёмных и светлых нефтепродуктов. Комплекс оборудован двумя самостоятельными постами мойки цистерн с центральной системой управления, и рассчитан на очистку до 18 цистерн в рабочую смену. Техническое оснащение комплекса позволяет проводить такие моечные операции как: внутренняя пропарка цистерны, мойка под высоким давлением холодной/ горячей водой, обработка горячим/холодным раствором чистящего средства под средним давлением, а также сушка цистерны горячим воздухом. Технологическое оборудование комплекса размещено в 2-х контейнерах по принципу "Plug & Play". Система управления позволяет работать в автоматическом режиме по заранее установленным автоматическим программам, а также запускать все агрегаты в ручном режиме.
Основными компонентами комплекса являются:
• 2 моечные установки ICH 120/14 Ps F2;
• 8 стационарных агрегатов высокого давления HDI 30/10;
• 2 теплообменника для нагрева воды под высоким давлением;
• 2 модуля подачи и дозирования чистящих средств под средним давлением;
• 2 модуля сушки, состоящие из воздуходувки и теплообменника для нагрева воздуха;
• Центральная система управления с визуализацией рабочего процесса;
• Персональный компьютер для создания/редактирования программ мойки.
Greiwing Logistics (Германия)
Компания Greiwing – один из ведущих международных оферентов комплексных услуг в сфере грузоперевозок, осуществляемых автоцистернами.
Высококачественная очистка автоцистерн осуществляется при помощи самого современного оборудования, обслуживаемого высококвалифицированным персоналом.
Являясь членом Немецкой ассоциации предприятий по очистке емкостей (DVTI), Greiwing выдает сертификат ECD. Кроме того, соответствие стандартам SQAS гарантирует высокий уровень производственной и экологической безопасности.
На своем новом предприятии в Ляйпхайме компания из Гревена (Вестфалия) открыла в 2012 г. коммерческую станцию для внутренней чистки полуприцепов-цистерн.
Для очистки цистерн используется установка Kärcher с 2 технологическими линиями, оснащенная разбрызгивающими головками, водонагревателем HWE 4000 E, системой дозирования чистящих средств и оборудованием для сушки. Станция с высокой пропускной способностью обеспечивает очистку до 40 транспортных средств в сутки.
Wizet Transport SP z.o.o (Польша)
Автопарк компании Wizet Transport, осуществляющей международные перевозки жидких продуктов, насчитывает 60 автоцистерн. Предприятие находится в Ленчице (центральная часть Польши). Установка для очистки автоцистерн, введенная в эксплуатацию в апреле 2012 г., используется как для очистки собственного автопарка, так и в коммерческих целях.
Основными компонентами установки являются:
- 5 разбрызгивающих головок HKF 200 E
- 5 насосов высокого давления HDI 38/12
- теплообменник, работающий в режиме высокого давления
- система дозирования чистящих средств, работающая в режиме высокого давления
- система управления
- персональный компьютер для задания программ чистки
Gaisre (Литва)
Основной сферой деятельности основанной в 1992 г. компании Gaisre являются международные грузоперевозки.
Являясь членом национального объединения транспортно-экспедиционных предприятий, Gaisre гарантирует своим клиентам высокие стандарты качества.
Для очистки большого автопарка в 2013 г. была сооружена современная станция для внутренней чистки автоцистерн.
Каждая из двух технологические линий этой станции оснащена тремя разбрызгивающими головками HKF 200 E, для снабжения которых водой используются три насоса высокого давления HDI 30/10, развивающих давление 100 бар. Нагрев воды и образование пара обеспечиваются двумя аппаратами HWE 4000 Gas. Работающая в режиме высокого давления высокоточная система дозирования чистящих средств обеспечивает долгий срок службы насосов. Для сушки горячим воздухом предусмотрена газовая горелка. Система управления станцией рассчитана на индивидуальные запросы.
Все использованные компоненты станции удовлетворяют высоким промышленным стандартам качества и гарантируют ее бесперебойную работу.
При проектировании станции были использованы подходы, гарантирующие энергосбережение.
Australian Terminal Services (Австралия)
Компания Australian Terminal Services, входящая в один из ведущих промышленных холдингов Австралии Transpacific Industries Group LTD, в 2001 г. поручила компании Kärcher сооружение в Квинсленде крупной установки для внутренней чистки емкостей.
Установка, проектировавшаяся специально в расчете на очистку автоцистерн, 20-футовых и малогабаритных контейнеров, состоит из 3 технологических линий, две из которых рассчитаны на обработку автоцистерн, а еще одна – на очистку контейнеров. Каждая из линий для очистки автоцистерн позволяет одновременно очищать до 4 камер цистерны.
Установка оснащена системой программного управления и панелью для оператора, позволяющей конфигурировать до 5 автоматических программных циклов для каждой линии.
Внутренняя очистка производится в автоматическом режиме и может сопровождаться подачей до 2 чистящих средств в режиме высокого давления. Наружная очистка осуществляется вручную. При этом также могут использоваться до 2 чистящих средств, подаваемых со стороны всасывания.
Система дистанционного управления обеспечивает свободный выбор технологических линий и отдельных операций. Для каждой линии предусмотрена возможность сушки горячим воздухом до 5 камер.
LOTOS Kolej Sp. z.o.o (Польша)
Железнодорожные цистерны компании LOTOS Kolej очищаются теперь при помощи новой установки TSC от Kärcher.
Группа LOTOS, являющаяся одной из крупнейших в Польше, осуществляет как внутри страны, так и за ее пределами деятельность по добыче и переработке нефти, а также торговле высококачественными нефтепродуктами.
LOTOS Kolej, как предприятие группы LOTOS, отвечает за транспортировку продуктов и поставку сырья на нефтеперегонный завод в Гданьске. Эта деятельность требует регулярной очистки используемых вагонов-цистерн, а также их обслуживания и ремонта.
Ранее для очистки цистерн использовалось оборудование среднего давления, но в целях повышения эффективности было принято решение инвестировать средства в более современную технологию очистки.
Сооруженная в мае 2012 г. установка включает 2 технологические линии с 6 разбрызгивающими головками HKF 200 K2. Водоснабжение обеспечивается 10 насосами высокого давления HDI 38/12. Чистка может по выбору осуществляться как теплой, так и горячей водой, для чего предусмотрены 3 теплообменника высокого и 1 теплообменник низкого давления. Работающая в режиме высокого давления высокоточная система дозирования чистящих средств обеспечивает долгий срок службы насосов. Система программного управления спроектирована с учетом индивидуальных потребностей клиента.
Lanfer Logistik (Германия)
Lanfer – известная международная компания, специализирующаяся на осуществлении перевозок и оказании услуг по перевалке и складированию продуктов химической и пищевой промышленности.
Наряду с деятельностью в сфере логистики Lanfer предлагает и комплексный сервис для владельцев грузовых автомобилей. Объем оказываемых услуг включает:
- внутреннюю очистку автоцистерн на сертифицированном оборудовании Kärcher, соответствующем последнему слову техники
- одновременную обработку на нескольких технологических линиях, оснащенных разбрызгивающими головками высокого давления и отдельными подводками пара
- сушку цистерн сухим стерильным воздухом
- наружную очистку
- услуги мастерской, склада запчастей и комплектующих
Для удовлетворения растущего спроса на профессиональную и энергосберегающую внутреннюю чистку емкостей в 2007/2008 гг. были проведены работы по модернизации и расширению установок Kärcher в Меппене и Зальцбергене.
Главными направлениями расширения функциональных возможностей стали применение насосов высокого давления Kärcher и высокоэффективных запатентованных прямоточных водонагревателей Kärcher, а также монтаж дополнительных разбрызгивающих головок, системы сушки и нового парогенератора для пропаривания и разогрева вагонов-цистерн.
Steinkühler (Германия)
Филиал компании Steinkühler в Гросберене был построен в 2011/2012 гг.
Сооруженная здесь современная установка для внутренней чистки емкостей рассчитана на очистку автоцистерн, перевозящих жидкие и сыпучие пищевые продукты.
Самая современная техника гарантирует быструю, тщательную и экологичную очистку цистерн.
Установка Kärcher включает 2 технологические линии, каждая из которых оснащена 5 обычными разбрызгивающими головками и одной головкой повышенной производительности. Установка позволяет производить обработку горячей водой (до 85 °C), добавлять в воду химикаты, пропаривать цистерны и высушивать их. В системе отведения сточных вод предусмотрена рекуперация тепла. Установка может также использоваться для очистки кубических контейнеров.
Являясь членом Немецкой ассоциации предприятий по очистке емкостей (DVTI), Steinkühler выдает сертификат ECD, гарантирующий тщательную очистку. Кроме того, установка сертифицирована по стандартам SQAS, HACCP и DIN ISO 9001:2008.
Transportes Portuarios S.A. (Испания)
Основанная в 1963 г. компания Transportes Portuarios известна своим высококачественным сервисом. Компания, головной офис которой находится в порту Барселоны, располагает в Педроза дель-Госпиталет промышленной территорией площадью 10.000 м², используемой в качестве стоянки для своих автоцистерн, а также для их обслуживания и заполнения.
Значительно разросшийся в последние годы автопарк, специализирующийся на транспортировке жидких и сыпучих пищевых продуктов, требует строжайшего контроля качества и гигиеничности очистки.
Цистерны для перевозки жидких продуктов изготовлены из нержавеющей стали и оснащены самым современным оборудованием, в частности, микробиологическими фильтрами для перевозки стерильных продуктов, автономными насосами, регистраторами температуры и нагревателями, препятствующими потерям тепла.
Цистерны для порошкообразных или гранулированных продуктов изготовлены из алюминиевых сплавов высочайшего качества и снабжены гидравлическими подъемниками и автономными компрессорами для разгрузки.
Станция очистки рассчитана на эксплуатацию 2 технологических линий, питаемых 4 насосами HDI 38/12, обеспечивающими расход воды 15.200 л/ч при давлении 120 бар. Каждая из линий оснащена 3 разбрызгивающими головками HKF 200 и 1 головкой HKF 200 C2. Горячая и холодная вода отбираются из предусмотренных резервуаров. Кроме того, в состав станции входит портальная моечная установка TB 46, обеспечивающая, в частности, мойку транспортных средств высоким давлением и интенсивную предварительную очистку.