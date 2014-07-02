Аппараты для чистки ковров - пылесосы и оборудование для мойки ковров

Пылесос для чистки ковров - разумное решение для бизнеса.
Керхер предлагает высокопроизводительное и надежное оборудование для эффективной общей и поддерживающей чистки ковров, а также удаления с них пятен. Пылесосы для чистки ковров оснащённые подходящими принадлежностями позволяют использовать их и для чистки обивки мягкой мебели, и автомобильных сидений, а высокое качество сборки, гарантирует долгий их срок службы. Для подбора нужной комплектации пылесоса для чистки и уборки ковров воспользуйтесь помощью эксперта Керхер. Каждый этап производства аппаратов и оборудования Керхер жестко контролируется, вы можете быть уверены в качестве сборки, экономичности и долгом сроке службы любого оборудования для мойки и уборки не зависимо от цены и класса выбранной техники. Воспользуйтесь консультацией нашего эксперта и подберите походящий аппарат!

Kärcher Профессиональные моющие пылесосы

Напольные покрытия, мягкая мебель, офисные кресла, пассажирские сиденья — мощные и удобные пылесосы Kärcher с питанием от сети или от аккумуляторов очищают все текстильные поверхности, а также удаляют грязь за одну операцию. С мощными всасывающими турбинами для непревзойденно низкой остаточной влажности.

Kärcher Аппараты для чистки ковров

Предлагаемые Керхер автоматы для чистки ковров гарантируют тщательную и экономичную генеральную уборку ковровых покрытий большой площади. Они не только выполняют функции моющего пылесоса, но и реализуют новую технологию промежуточной чистки ковров.

