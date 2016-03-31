Очистка емкостей моечным комплексом Керхер
Малые и средние емкости (IBC-контейнеры, пластиковые бочки)
Решение для мойки кубических емкостей
Очистка и повторное применение кубических контейнеров IBC (Intermediate Bulk Container), называемых также "еврокубами", намного выгоднее использования одноразовой тары. Кроме того, многоразовое использование контейнеров вносит значительный вклад в дело охраны окружающей среды. Kärcher предлагает установки для очистки кубических контейнеров всех размеров, рассчитанных на перевозку любых веществ.
По своему объему "еврокубы" занимают промежуточное положение между бочками и крупногабаритными контейнерами. В мире используются миллионы контейнеров IBC различных типоразмеров, изготовленных из разных материалов. Техника Kärcher обеспечивает их эффективную очистку и многократное применение.
Предлагаемые решения универсальны, и могут применяться не только для мойки IBC-контейнеров, но и других кубических ёмкостей, например мобильных и стационарных бункеров.
Данные ёмкости активно используются на производственных предприятиях в сфере косметологии, производства полимерных материалов и др.
Решение для очистки легких бочек
Керхер предлагает специальную установку, обеспечивающую быструю очистку бочек и других легких емкостей любой формы диаметром до 750 мм.
Также доступен упрощённый вариант исполнения данного решения. В данном случае необходимо подобрать только агрегат высокого давления. Данный вариант подходит для мойки малых ёмкостей, объёмом до 100 л
Моечная головка заранее смонтирована на поддоне для циркуляции воды, и гарантируют немедленную готовность к работе. Для начала работы надо установить перевернутую пустую бочку так, чтобы моечная головка оказалась внутри нее, нажать кнопку запуска и по окончании цикла снять очищенную бочку.
Решение для очистки винных бочек
Для профессиональной чистки высококачественных дубовых бочек Kärcher предлагает инновационную систему, состоящую из аппарата высокого давления, приспособления для чистки бочек и дополнительных принадлежностей. Эта экологичная система, использующая только чистую воду, гарантирует высокую рентабельность очистки, позволяет неоднократно применять бочки и удовлетворяет всем гигиеническим требованиям. Система снабжения водой под высоким давлением встроена непосредственно в компактную разбрызгивающую головку.
Компоненты для очистки емкостей
Моечные головки
HKF 50 E
Пропускная способность: до 1200 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Электрический, 230 В
Мощность: 20 Вт
Диаметр горловины: от 55 мм
Класс защиты: IP 65
Материал: Нерж. сталь
Вес: 7 кг
HKF 50 P
Пропускная способность: до 1200 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды до: 95 °C
Привод: Пневматический
Давление сж. воздуха: 4-7 бар
Расход воздуха: 450 л/мин
Диаметр горловины: от 55 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 7 кг
HKS 100
Пропускная способность: до 6000 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды: до 85 °C
Привод: от потока жидкости
Диаметр горловины: от 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 7 кг
HKF 200 ET
Пропускная способность: до 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: от 140 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг
HKF 200 EP
Пропускная способность: до 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: пневматический
Давление сж. воздуха: 4-7 бар
Расход воздуха: 500 л/мин
Диаметр горловины: от 140 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг