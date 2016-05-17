Очистка емкостей в химическом производстве

Специальные аппараты высокого давления



Для мойки ёмкостей в химическом производстве очень часто используются специальные чистящие средства и растворители, которые приводят к быстрому выходу из строя ответственных частей насосов высокого давления. Для таких случаев в линейке Kärcher есть специальные аппараты высокого давления (АВД), предназначенные для работы с концентрированными кислотными и щелочными чистящими средствами, а также растворителями и ацетонами. Данные аппараты доступны во взрывобезопасном исполнении, могут иметь стационарное и мобильное исполнение (агрегат размещается на тележке).