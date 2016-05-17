Очистка контейнеров-цистерн
Процесс внутренней мойки контейнеров-цистерн, требует индивидуального подхода, так как зачастую требуется мойка от совершенно разных веществ – от кислот и щелочей до остатков продуктов питания. Для решения данных задач фирма Kärcher предлагает индивидуально подобранные моечные решения. Состав решения формируется исходя из задач клиента и обеспечивает комплексную всестороннюю очистку контейнеров-цистерн.
Комплексная технология мойки
Все наши решения максимально адаптированы под потребности клиента. Исходя из габаритов ёмкости и сложности загрязнения, формируется индивидуальная технология мойки, которая может состоять из различных этапов – мойка холодной/горячей водой, использование чистящего средства, пропарка, сушка и пр.
Внутренняя и наружная мойка высоким давлением
Тщательная промывка внутренних поверхностей контейнера осуществляется при помощи моечной головки. Головка сконструирована таким образом, что рабочая часть совершает вращение сразу в двух плоскостях. Зона охвата струй моечных головок составляет 360 °. Вращение рабочей части обеспечивается электрическим, пневматическим или жидкостным приводом.
Также решение может включать в себя оборудование для внешней мойки при помощи пистолета. Внутренняя мойка может проводиться как последовательно, так и параллельно с наружной.
Использования чистящих средств
Применение чистящих средств позволяет повысить эффективность мойки, а некоторые загрязнения могут быть удалены только с использованием моечных растворов.
При необходимости, мы можем включить в состав решения модули подачи чистящих средств, обеспечивающие рациональное и точное дозирование в соответствии с технологией мойки. Чистящие средства могут подаваться как на стороне всасывания насоса, так и непосредственно в линию высокого давления.
Сушка ёмкости
Завершающее высушивание после мойки сокращает время простоя, и позволяет снова эксплуатировать цистерну сразу после проведения мойки. Особенно это актуально в зимний период, чтобы исключить замерзание остатков воды в контейнере.
Нагрев воздуха сушки возможен
как при помощи газовых или жидкотопливных тепловентиляторов, так и с помощью парового теплообменника
Оборудование для нагрева воды
Многие загрязнения значительно эффективнее удаляются при помощи горячей воды. Модуль нагрева воды может быть выполнен как на базе газового или жидкотопливного водонагревателя, так и на базе парового теплообменника. Конфигурация выбирается в зависимости от предпочтений клиента и имеющихся ресурсов.
Комплексная система управления
Предлагаемые Kärcher инновационные системы управления соответствуют последнему слову техники. Системы управления Kärcher выполнены на базе высококачественных комплектующих ведущих мировых производителей. Каждая система управления – будь то релейная или микропроцессорная, ручная или автоматизированная, с регистрацией информации или сетевым интерфейсом, – разрабатывается индивидуально исходя из запросов клиента.
Система программного управления
Перепрограммируемая система управления обеспечивает управление установкой при помощи специально разработанного программного обеспечения. Концепция управления предусматривает различные опции, обеспечивающие адаптацию к конкретным условиям эксплуатации.
Управление с сенсорной панели
Удобная сенсорная панель (опция) позволяет контролировать и изменять параметры, а также отображает сообщения о неисправностях.
Системы управления / мониторинга технологических процессов
Kärcher предлагает различные варианты систем управления – от простых релейных до микроконтроллерных. Для визуализации информации и ввода данных могут использоваться как простая сенсорная панель, так и персональный компьютер, обеспечивающий оператору повышенное удобство.
• Отдельный компьютер в диспетчерской с необходимым интерфейсом и пакетом программного обеспечения.
• Визуальное отображение состояния всех функционирующих компонентов.
• Гибкость благодаря возможности параметризации до 7 программ автоматизации.
Компоненты для очистки емкостей на химпроизводстве
Моечные головки
HKF 200 E
Пропускная способность: До 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: От 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг
HKF 200 P
Пропускная способность: До 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: От 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг
HKF 200 С2
Пропускная способность: До 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Частота вращения рабочей части: 10/20 об/мин
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: От 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг
Аппараты высокого давления для очистки контейнеров-цистерн
HDI 30/10
Производительность 3000 л/ч
Рабочее давление 100 бар
Подвод воды 3200 л/ч
Температура воды на входе до 60/80 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 12 кВт
Вес 115 кг
HDI 38/12
Производительность 3800 л/ч
Рабочее давление 120 бар
Подвод воды 4000 л/ч
Температура воды на входе до 60/80 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 15 кВт
Вес 180 кг
HDC Standard
Производительность 4000/ 6000/ 8000 л/ч
Рабочее давление 80/160 бар
Подвод воды 4000/ 6000/ 8000 л/ч
Температура воды на входе до 60/ 85 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 12...46 кВт
Вес 330...580 кг
SHD-R 3000 FS
Производительность 3000 л/ч
Рабочее давление 50/100 бар
Подвод воды 3200 л/ч
Температура воды на входе до 60°С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 5,5…13,5 кВт
Вес 125…165 кг