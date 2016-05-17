Очистка контейнеров-цистерн

Процесс внутренней мойки контейнеров-цистерн, требует индивидуального подхода, так как зачастую требуется мойка от совершенно разных веществ – от кислот и щелочей до остатков продуктов питания. Для решения данных задач фирма Kärcher предлагает индивидуально подобранные моечные решения. Состав решения формируется исходя из задач клиента и обеспечивает комплексную всестороннюю очистку контейнеров-цистерн.

Комплексная технология мойки

Все наши решения максимально адаптированы под потребности клиента. Исходя из габаритов ёмкости и сложности загрязнения, формируется индивидуальная технология мойки, которая может состоять из различных этапов – мойка холодной/горячей водой, использование чистящего средства, пропарка, сушка и пр.

moyka vysokim davleniem

Внутренняя и наружная мойка высоким давлением
Тщательная промывка внутренних поверхностей контейнера осуществляется при помощи моечной головки. Головка сконструирована таким образом, что рабочая часть совершает вращение сразу в двух плоскостях. Зона охвата струй моечных головок составляет 360 °. Вращение рабочей части обеспечивается электрическим, пневматическим или жидкостным приводом.

Также решение может включать в себя оборудование для внешней мойки при помощи пистолета. Внутренняя мойка может проводиться как последовательно, так и параллельно с наружной.

oschitka s chistyashim sredstvom

Использования чистящих средств

Применение чистящих средств позволяет повысить эффективность мойки, а некоторые загрязнения могут быть удалены только с использованием моечных растворов.
При необходимости, мы можем включить в состав решения модули подачи чистящих средств, обеспечивающие рациональное и точное дозирование в соответствии с технологией мойки. Чистящие средства могут подаваться как на стороне всасывания насоса, так и непосредственно в линию высокого давления.

sushka emkosti

Сушка ёмкости


Завершающее высушивание после мойки сокращает время простоя, и позволяет снова эксплуатировать цистерну сразу после проведения мойки. Особенно это актуально в зимний период, чтобы исключить замерзание остатков воды в контейнере.

Нагрев воздуха сушки возможен
как при помощи газовых или жидкотопливных тепловентиляторов, так и с помощью парового теплообменника

nagrevatelnoye oborudivanie dlya vagonov cistern

Оборудование для нагрева воды

Многие загрязнения значительно эффективнее удаляются при помощи горячей воды. Модуль нагрева воды может быть выполнен как на базе газового или жидкотопливного водонагревателя, так и на базе парового теплообменника. Конфигурация выбирается в зависимости от предпочтений клиента и имеющихся ресурсов.

Комплексная система управления

Предлагаемые Kärcher инновационные системы управления соответствуют последнему слову техники. Системы управления Kärcher выполнены на базе высококачественных комплектующих ведущих мировых производителей. Каждая система управления – будь то релейная или микропроцессорная, ручная или автоматизированная, с регистрацией информации или сетевым интерфейсом, – разрабатывается индивидуально исходя из запросов клиента.

programmirovanie sysytemy shistki emkostey

Система программного управления
Перепрограммируемая система управления обеспечивает управление установкой при помощи специально разработанного программного обеспечения. Концепция управления предусматривает различные опции, обеспечивающие адаптацию к конкретным условиям эксплуатации.

ypravlenie na sensornoy paneli

Управление с сенсорной панели
Удобная сенсорная панель (опция) позволяет контролировать и изменять параметры, а также отображает сообщения о неисправностях.

schema ypravleniya ochistkoy emkosti

Системы управления / мониторинга технологических процессов
Kärcher предлагает различные варианты систем управления – от простых релейных до микроконтроллерных. Для визуализации информации и ввода данных могут использоваться как простая сенсорная панель, так и персональный компьютер, обеспечивающий оператору повышенное удобство.
• Отдельный компьютер в диспетчерской с необходимым интерфейсом и пакетом программного обеспечения.
• Визуальное отображение состояния всех функционирующих компонентов.
• Гибкость благодаря возможности параметризации до 7 программ автоматизации.

Компоненты для очистки емкостей на химпроизводстве

Моечные головки

HKF 200 ET

HKF 200 E

Пропускная способность: До 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: От 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг

HKF 200 EP

HKF 200 P

Пропускная способность: До 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: От 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг

hke 200e

HKF 200 С2

Пропускная способность: До 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Частота вращения рабочей части: 10/20 об/мин
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: От 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг

Аппараты высокого давления для очистки контейнеров-цистерн

HDI-chistka-avtocistern

HDI 30/10

Производительность 3000 л/ч
Рабочее давление 100 бар
Подвод воды 3200 л/ч
Температура воды на входе до 60/80 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 12 кВт
Вес 115 кг

 

HDI-chistka-avtocistern

HDI 38/12

Производительность 3800 л/ч
Рабочее давление 120 бар
Подвод воды 4000 л/ч
Температура воды на входе до 60/80 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 15 кВт
Вес 180 кг

HDC - avtocisterny-chistka

HDC Standard

Производительность 4000/ 6000/ 8000 л/ч
Рабочее давление 80/160 бар
Подвод воды 4000/ 6000/ 8000 л/ч
Температура воды на входе до 60/ 85 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 12...46 кВт
Вес 330...580 кг

ochistka-emkostey-avd

HDC Advanced

Производительность 6000/ 9000/ 12000 л/ч
Рабочее давление 100 бар
Подвод воды 6000/ 9000/ 12000 л/ч
Температура воды на входе до 60/ 85 °С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 22…46 кВт
Вес 425…645 кг

apprat dluya ochistki emkosti

SHD-R 3000 FS

Производительность 3000 л/ч
Рабочее давление 50/100 бар
Подвод воды 3200 л/ч
Температура воды на входе до 60°С
Привод Электрический, 400 В
Мощность 5,5…13,5 кВт
Вес 125…165 кг

Видеоматериалы

Другие области применения

 

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