Очистка Вагонов-цистерн
Внутренняя мойка вагонов-цистерн является наиболее трудоёмкой среди всех прочих мобильных ёмкостей, ввиду значительных габаритов цистерн. Фирма Kärcher обладает обширными знаниями и опытом в области внутренней мойки и очистки железнодорожных цистерн. Мы предлагаем оборудование для моечных комплексов, которые обеспечивают всестороннюю и высококачественную подготовку вагонов-цистерн под налив.
Комплексная Технология очистки вагонов цистерн
Для качественной очистки цистерн зачастую недостаточно использовать только воздействие струи высокого давления. Мы предлагаем комплексные решения для очистки цистерн, в состав которых входит оборудование для нагрева воды, оборудование для подачи чистящих средств, оборудование для внутренней сушки цистерны и пр. Каждое решение разрабатывается индивидуально, исходя из потребностей клиента.
Внутренняя мойка водой под высоким давлением
Мойка высоким давлением осуществляется при помощи 2-х моечных головок. Головка сконструирована таким образом, что рабочая часть совершает вращение сразу в двух плоскостях. Зона охвата струй моечных головок составляет 360 °. Вращение головки обеспечивается проходящим потоком жидкости. Конструкция привода головок позволяет производить очистку даже при работе с взрывоопасными веществами.
Использования чистящих средств
Применение чистящих средств позволяет повысить эффективность мойки, а некоторые загрязнения могут быть удалены только с использованием моечных растворов.
Фирма Kärcher предлагает модули подачи чистящих средств, обеспечивающие рациональное и точное дозирование в соответствии с технологией мойки. Чистящие средства могут подаваться как на стороне всасывания насоса, так и непосредственно в линию высокого давления.
Оборудование для нагрева воды
Многие загрязнения значительно эффективнее удаляются при помощи горячей воды. Модуль нагрева воды может быть выполнен как на базе газового или жидкотопливного водонагревателя, так и на базе парового теплообменника. Конфигурация выбирается в зависимости от предпочтений клиента и имеющихся ресурсов.
Внутренняя сушка цистерны
Завершающее высушивание после мойки сокращает время простоя, и позволяет снова эксплуатировать цистерну сразу после проведения мойки. Особенно это актуально в зимний период, чтобы исключить замерзание остатков воды в цистерне. Кроме того сушка позволяет снизить концентрацию паров и газов в цистерне, которые образуются в процессе мойки.
Нагрев воздуха сушки возможен как при помощи газовых или жидкотопливных тепловентиляторов, так и с помощью парового теплообменника.
Комплексная система управления
Предлагаемые Kärcher инновационные системы управления соответствуют последнему слову техники. Системы управления Kärcher выполнены на базе высококачественных комплектующих ведущих мировых производителей. Каждая система управления – будь то релейная или микропроцессорная, ручная или автоматизированная, с регистрацией информации или сетевым интерфейсом, – разрабатывается индивидуально исходя из запросов клиента.
Система программного управления
Перепрограммируемая система управления обеспечивает управление установкой при помощи специально разработанного программного обеспечения. Концепция управления предусматривает различные опции, обеспечивающие адаптацию к конкретным условиям эксплуатации.
Управление с сенсорной панели
Удобная сенсорная панель (опция) позволяет контролировать и изменять параметры, а также отображает сообщения о неисправностях.
Системы управления / мониторинга технологических процессов
Kärcher предлагает различные варианты систем управления – от простых релейных до микроконтроллерных. Для визуализации информации и ввода данных могут использоваться как простая сенсорная панель, так и персональный компьютер, обеспечивающий оператору повышенное удобство.
• Отдельный компьютер в диспетчерской с необходимым интерфейсом и пакетом программного обеспечения.
• Визуальное отображение состояния всех функционирующих компонентов.
• Гибкость благодаря возможности параметризации до 7 программ автоматизации.
Компоненты для очистки вагонов цистерн
Моечные головки
ICH 140/14 Ps. F2
Пропускная способность: до 15000 л/ч
Давление воды: до 200 бар
Температура воды: до 95 °С
Привод моечной головки: от потока жидкости
Температура пара: до 191 °С
Расход пара: до 2200 кг/ч
Диаметр горловины: от 550 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: ~240 кг
Аппараты высокого давления для очистки вагонов цистерн
HDI 30/10
Производительность: 3000 л/ч
Рабочее давление: 100 бар
Подвод воды: 3200 л/ч
Температура воды на входе: до 60/80 °С
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 12 кВт
Вес: 115 кг
HDI 38/12
Производительность: 3800 л/ч
Рабочее давление: 120 бар
Подвод воды: 4000 л/ч
Температура воды на входе: до 60/80 °С
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 15 кВт
Вес: 180 кг